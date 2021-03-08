Kuru meyveli tahinli kurabiye nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden sağlıklı bir atıştırmalık tarifi: Kuru meyveli tahinli kurabiye...

Kuru meyveli tahinli kurabiye nasıl yapılır?
Yaşam
08 Mart 2021 Pazartesi

Kuru meyvelerin kendi şekerlerinin yeterli olduğu leziz ve sağlıklı atıştırmalık kurabiyeler...


Servis: 20 - 22 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Kuru meyveli tahinli kurabiye için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 bardak kuru üzüm

  • 6 adet gün kurusu kayısı

  • 1 bardak dut kurusu

  • 1/2 bardak fındık içi

  • 2 yemek kaşığı keten tohumu

  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

  • 1/2 bardak tahin

  • 1 bardak yulaf unu

  • 1 portakalın rendelenmiş kabuğu

  • 2 yumurta, birinin sarısı üzeri için

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 2 yemek kaşığı susam




Kuru meyveli tahinli kurabiye yapılışı:

*Kuru üzüm, kayısı, dut kurusu, fındık içi ve keten tohumunu blenderden geçirin. Hindistan cevizi yağı, tahin, yulaf unu, rendelenmiş portakal kabuğu, bir tam yumurta, bir yumurta akı ve karbonatı blenderden geçirdiğiniz malzemelere ilave ederek elinizle yoğurun (ele yapışan bir hamur oluyor). Elinizi suyla ıslatıp hamuru kabuklu ceviz boyutunda parçalara ayırın, yuvarlayıp disk haline getirerek fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin.


*10 dakika önceden 170 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğuyana kadar tepside bekletin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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