Kuru kayısılı Antep fıstıklı minik toplar

Servis: 20 - 22 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 300 gr kuru kayısı
- 2 yemek kaşığı ceviz yağı
- 1 yemek kaşığı mapple şurup
- 1 çay kaşığı vanilya özütü
- 1 çay kaşığı tarçın
- Yarım su bardağı file Antep fıstığı
- 1 su bardağından bir parmak eksik Hindistan cevizi rendesi
Yapılışı:
*Kuru kayısıların dört tanesini kenara ayırıp diğerlerini kabaca doğrayarak blendere alın, ceviz yağı, mapple şurup, vanilya özütü ve tarçını ilave edip blenderden geçirin.
*Kenara ayırdığınız kayısıları minik tavla zarı formunda doğrayıp Antep fıstığı ve hindistan ceviziyle birlikte blenderden geçirdiğiniz kayısılı karışıma ekleyin. Elinizle iyice yoğurup kabuklu ceviz boyutunda yuvarlayın.
*Tüketene kadar kapalı kapta buzdolabında saklayın.
Kısa bir not:
*Ceviz yağı yerine Hindistan cevizi yağı, mapple şurup yerine bal kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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