Akdeniz Bölgesi 1,5 kat daha hızlı ısınıyor

İklim krizinin etkileri, gün geçtikçe kendini gezegenin daha fazla yerinde göstermeye devam ediyor. "Avrupa'daki Aşırı Hava Olaylarının Bölgesel İklim Modelleri Kullanılarak Öngörülen Değişikliği" başlıklı bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre, Akdeniz Bölgesi Avrupa genelinden 1,5 kat daha hızlı şekilde ısınıyor.

Akdeniz'de aşırı sıcaklıklar

Işık Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Dr. Tuğba Öztürk’ün TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından finanse edilen çalışmasında, son 120 yıl içindeki küresel sıcaklık değişimlerinin ve aşırı hava olaylarının etkileri incelendi.

Yeşil Gazete’nin haberine göre, araştırmanın ilk evresinde, Dr. Öztürk ve ekibi, Akdeniz Bölgesi'nin sıcaklık ekstremalarının küresel ısınmanın 1,5 katı bir oranda arttığını belirledi. Dr. Öztürk, "Her 1°C’lik küresel ısınmaya karşılık, Akdeniz Bölgesi’ndeki uç sıcaklıklar ortalamada en az 1,5°C, her 2°C’ye karşılık 3°C, her 3°C’ye karşılık 4,5°C artacak" dedi.

Dr. Öztürk, Doğu ve Kuzey Avrupa'da bu oranın 3'e çıktığını, yani her 1°C küresel sıcaklık artışında, bu bölgelerde 3 kat daha fazla sıcaklık artışı beklendiğini belirtti.

Karbondioksit miktarı acilen azaltılmalı

Kar ve buz örtüsünün azalmasının ısınmayı daha da hızlandırdığına işaret eden Dr. Öztürk, gece sıcaklıklarının küresel ortalama sıcaklıklardan daha hızlı artmasının, insan konforu açısından olumsuz bir etki yarattığını belirtti.

Öztürk, aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetindeki değişimleri, bölgesel iklim modeli projeksiyonları kullanarak incelediklerini belirtti ve karbondioksit miktarının azaltılması gerektiğini vurguladı.

“Ülkemiz, hem rüzgar hem de güneş potansiyeli açısından Avrupa'ya göre çok daha yüksek bir potansiyele sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yaparak karbondioksit azaltımı yapabiliriz. Ülkemizde yüzde 50'ye varan bir yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı var ve bunun daha da artması gerekiyor" dedi.

Dr. Öztürk, iklim değişikliklerine uyum sağlama ve aşırı hava olaylarına karşı önlem alma konusunda da hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguladı.