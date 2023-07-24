Akdeniz Bölgesi 1,5 kat daha hızlı ısınıyor

Yapılan son ölçümler ve araştırmalar, küresel sıcaklık artışı oranlarının Akdeniz Bölgesi'nde 1,5 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Akdeniz Bölgesi 1,5 kat daha hızlı ısınıyor
Yaşam
Giriş: 24 Temmuz 2023 14:00
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İklim krizinin etkileri, gün geçtikçe kendini gezegenin daha fazla yerinde göstermeye devam ediyor. "Avrupa'daki Aşırı Hava Olaylarının Bölgesel İklim Modelleri Kullanılarak Öngörülen Değişikliği" başlıklı bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre, Akdeniz Bölgesi Avrupa genelinden 1,5 kat daha hızlı şekilde ısınıyor.


Akdeniz'de aşırı sıcaklıklar

Işık Üniversitesi'nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Dr. Tuğba Öztürk’ün TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı tarafından finanse edilen çalışmasında, son 120 yıl içindeki küresel sıcaklık değişimlerinin ve aşırı hava olaylarının etkileri incelendi.


Yeşil Gazete’nin haberine göre, araştırmanın ilk evresinde, Dr. Öztürk ve ekibi, Akdeniz Bölgesi'nin sıcaklık ekstremalarının küresel ısınmanın 1,5 katı bir oranda arttığını belirledi. Dr. Öztürk, "Her 1°C’lik küresel ısınmaya karşılık, Akdeniz Bölgesi’ndeki uç sıcaklıklar ortalamada en az 1,5°C, her 2°C’ye karşılık 3°C, her 3°C’ye karşılık 4,5°C artacak" dedi.


Dr. Öztürk, Doğu ve Kuzey Avrupa'da bu oranın 3'e çıktığını, yani her 1°C küresel sıcaklık artışında, bu bölgelerde 3 kat daha fazla sıcaklık artışı beklendiğini belirtti.


El Nino etkisi


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Karbondioksit miktarı acilen azaltılmalı

Kar ve buz örtüsünün azalmasının ısınmayı daha da hızlandırdığına işaret eden Dr. Öztürk, gece sıcaklıklarının küresel ortalama sıcaklıklardan daha hızlı artmasının, insan konforu açısından olumsuz bir etki yarattığını belirtti.


Öztürk, aşırı hava olaylarının sıklık ve şiddetindeki değişimleri, bölgesel iklim modeli projeksiyonları kullanarak incelediklerini belirtti ve karbondioksit miktarının azaltılması gerektiğini vurguladı.


“Ülkemiz, hem rüzgar hem de güneş potansiyeli açısından Avrupa'ya göre çok daha yüksek bir potansiyele sahip. Yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yaparak karbondioksit azaltımı yapabiliriz. Ülkemizde yüzde 50'ye varan bir yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı var ve bunun daha da artması gerekiyor" dedi.


Dr. Öztürk, iklim değişikliklerine uyum sağlama ve aşırı hava olaylarına karşı önlem alma konusunda da hazırlıklı olmamız gerektiğini vurguladı.



Kolay iklim testi 1: İklim değişikliğini ne kadar tanıyoruz?

1. İklim değişikliği, hava durumundaki ortalama değerlerin değişmesi anlamına gelir.
Doğru.
Yanlış.
2. Yaşadığımız çağdaki iklim değişikliğini anlatan diğer ifade «küresel ısınma»dır.
Doğru.
Yanlış.
3. Küresel ısınmanın sebebi:
doğal dengenin bir sonucudur.
endüstri, tarım, ulaşım gibi insan faaliyetlerinin bir sonucudur.
4. Endüstri, tarım, ulaşım gibi insan faaliyetleri, atmosfere sera gazı yayılmasına sebep olur.
Doğru.
Yanlış.
5. İnsanın elektrik üretiminde ve diğer endüstriyel üretimlerde, ısınmada, ulaşımda fosil yakıtlar kullanması sera gazı salımına sebep olur.
Doğru.
Yanlış.
6. Hangileri fosil yakıtlara örnektir?
Güneş enerjisi.
Petrol, kömür, doğalgaz.
7. Hangileri, fosil yakıtların yaydığı sera gazlarına örnektir.
Karbondioksit, metan, hidroflorür karbon.
Helyum, karbondioksit.
8. Sera gazları, kızılötesi ışınları tutarak dünyanın ısınmasına sebep olur.
Doğru.
Yanlış.
9. Sorun, sera gazı salımı değil, salınan sera gazı miktarının aşırı olması.
Yanlış.
Doğru. Sera gazları olmasaydı, dünya bugünkinden 30°C daha soğuk olurdu.
10. Yeryüzünün ortalama sıcaklığı, endüstri başlangıcı döneme (1850-1900) göre 1,2°C daha fazla.
Doğru.
Yanlış.
11. Öngörülen iklim hedefi hangisi?
Bu yüzyılın sonunda küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak, hiç değilse 2°C’nin altında tutmak.
Bu yüzyılın sonunda küresel ısınmanın 5°C’yi geçmemesi.


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