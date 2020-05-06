Kovid-19 pandemisinde sağlıklı kalmak için nasıl egzersizler yapılmalı?

Sağlık ve Egzersiz Uzmanı Umut Mirza, "Düzenli egzersiz bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirir, sistemimize nasıl etki eder ve en önemlisi doğru egzersiz nasıl yapılır?" sorularını cevaplıyor.

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Düzenli egzersiz bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirir?

Sağlık ve Egzersiz Uzmanı Umut Mirza, egzersizlerden en iyi sonucu almak için yapılması gerekenler hakkında doğru bilinen pek çok yanlış olduğunu ifade ediyor. Egzersizin temel ilkesinin doğru nefes almak olduğu aktaran Mirza; aktivite öncesinde mutlaka nefes egzersizi yapılması gerektiğini, doğru nefes egzersizleriyle vücuttaki fizyolojik dengenin sağlanabileceğine işaret ediyor. Mirza, dikkat edilmesi gereken diğer detaylar hakkında şu bilgileri veriyor: “Bu egzersizleri yaparken Kovid-19'un yüksek yayılma riski kesinlikle göz ardı edilmemeli ve iyi havalandırılmış özel ortamlar, eğer ki mümkünse evde bir odada tek başımıza, kişisel ekipmanlar tercih edilmeli. Bugünlerde vücut ağırlığımızla yaptığımız egzersizleri programlamak mantıklı olacaktır. Bu program aerobik, evde yürüyüş, kuvvet, esneme ve denge egzersizlerini veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir. Gücümüzü ve kalp atış hızımızı arttıracak ve vücut ağırlığımızla yapabileceğimiz egzersizlere örnek olarak plank, push up, squat, bacak açışları verilebilir. Bununla birlikte bu egzersizler sağlıklı kişiler için olup metabolik ya da posturel problemi olan kişilerin kesinlikle uzman desteği almaları gerekir. Belirttiğim seçenekleri 4 kez 25 saniye yapıp 40 saniye dinlenme şeklinde toplam 4’er set halinde gerçekleştirebiliriz. Bu tür programlar, evde hem bizi dinç tutacak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirecektir.”

 

Egzersizin yoğunluk derecesine dikkat

Uzmanların, egzersiz ile viral solunum yolu enfeksiyonları ve bağışıklık sistemi arasında direkt bir bağlantı kurduklarını ifade eden Umut Mirza, yapılan egzersizin yoğunluk derecesine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Mirza, Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization-WHO) önerisinin özellikle yetişkinler için orta yoğunluklu egzersiz olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Orta yoğunlukta düzenli fiziksel aktiviteler sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir ve solunum yolu viral enfeksiyonları riski de azalmış olur. Bununla birlikte unutulmaması gereken en önemli nokta, uzun süreli ve yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitenin kişilerin bağışıklık sistemini zayıflattığı ve bu dönemde inspiratuar enfeksiyon riskini arttırdığıdır.”

 

EN SIK YAPILAN EGZERSİZ HATALARI

 

Sırt egzersizleri

 

Düzenli egzersizin vücutta yarattığı etkiler

Kovid-19 ile birlikte bağışıklık sisteminin en yakın dostunun fiziksel aktivite olduğu konusunda herkesin ufak da olsa bilgi sahibi olduğunu söyleyen Sağlık ve Egzersiz Uzmanı Umut Mirza, düzenli egzersiz yapmanın vücudun antikor ve T hücresi üretimini arttırdığını ve bu şekilde daha hızlı bir kan dolaşımı sağladığını belirtiyor. Mirza, şunları ilave ediyor: “Düzenli egzersiz sağlıklı yaşamın temel direklerinden biri. Kardiyovasküler sağlığı iyileştirir, kan basıncını düşürür, vücut ağırlığını kontrol etmeye yardımcı olur ve çeşitli hastalıklara karşı korur. Bağışıklık sisteminin hücreleri ve maddelerinin vücutta serbestçe hareket etmesini ve işlerini verimli bir şekilde yapmasını sağlayan iyi dolaşımı teşvik ederek daha da doğrudan katkıda bulunabilir. Kan dolaşımını hızlandırmanın yanı sıra vücuttaki toksinleri atmaya da yardımcı olan düzenli egzersiz, kaybedilen enerjinin hücrelerimize ve metabolizmamıza geri dönüşümünü de destekler. Ayrıca vücudumuzdaki adrenalin ve kortizol dahil stres hormonlarını düşüren en büyük yardımcıdır. Bu sayede stresten arınmış beden doğal olarak daha güçlü bir bağışıklık sistemine kavuşur. Lütfen bu süreç içerisinde vücudumuzu ihmal etmeyelim.”

 

EVDE EGZERSİZ UYGULAMALARI

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