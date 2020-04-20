Koronavirüs: Kanser, kalp ve tansiyon hastalarının bilmesi gerekenler

Liv Hospital Ulus Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu kronik kalp ve tansiyon hastalarının Covid 19'a karşı dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
Güçlü bağışıklık için düzenli uyku
Evde kalmanın çok önemli olduğu bu dönemde sağlıklı yaşam kurallarını hatırlamak ve hayatı buna adapte etmek özellikle kalp hastaları için büyük önem taşıyor. Öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için uyku düzeni sağlanmalı. Ardından fiziksel aktivite de evde devam ettirilmeli. Sağlıklı beslenme hem kalp sağlığı hem de güçlü bağışıklık için büyük önem taşıyor.
Belirti vermeyen hastalık taşıyanlar da var
Bütün dünya son zamanların en büyük salgını Covid 19 ile güçlü bir mücadele veriyor. Virüsün dana fazla insana yayılmasını engellemek için uğraş veriyor. Enfeksiyon belirtisi olan ve tanı konmuş hasta kadar, tanı konmamış, belirti vermeyen ancak taşıyıcılık potansiyeli yüksek hastaların varlığını da unutmamak gerekiyor. Taşıyıcıların COV-SARS2 virüsünü yüksek riskli bir hastaya bulaştırması ile akut respiratuar distress sendromu denilen ölümcül bir tabloya neden olabilir.
COVID-19 için ölüm riski yüksek olan hastalar:
Hastalıkla mücadelede kalp de efor harcıyor
Bilimsel raporlara göre hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarının yaklaşık yüzde 40'ında kalp damar hastalığı veya beyin dolaşımında sorunlar (inme gibi) olduğu gözleniyor. Yine yatan hastaların önemli bir oranında hipertansiyon zemini olduğu da dikkat çekiyor. Virüsün ana hedefi akciğerler olsa da tüm vücudun oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp önemli bir efor harcıyor. Akciğerin enfeksiyona bağlı yükü arttığında kalp sorunu olanlar bu artan eforla mücadele etmekte zorluklar yaşıyor.
Doktora danışmadan ilaç değiştirmeyin
American College of Cardiology kalp hastalığı olanların güncel grip ve pnömoni aşılarını yaptırmasını öneriyor. Bu sayede COVİD-19’a eşlik edecek diğer zorlaştırıcı enfeksiyonların azaltabileceğini düşünüyor. Avrupa Kardiyoloji Derneği de şu anki bilgiler ışığında hiçbir tansiyon ilacının COVID-19 nedeniyle değiştirilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyor.
Kalp hastaları için 10 öneri
Dr. Sinan Akkurt, kanser hastalarının Covid 19'a karşı dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.
Kanser hastaları, özellikle de ilaç tedavisi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış olan Covid-19 için en riskli grupta yer alıyor. Çin'den gelen ilk veriler ve İtalya başta olmak üzere Avrupa’dan gelen hastalığın bulaşarak yayılımına ilişkin raporlar da bunu doğruluyor. Ancak bu durum bizi paniğe değil, önlem almaya sürüklemeli. Alacağımız basit ama etkili önlemlerle bu riski en aza indirgememiz mümkündür. Kanser hastaları arasında en yüksek risk grubu hematolojik (kan) maligniteleri olan hastalar olarak görünüyor. Bunlar arasında Hodgkin dışı lenfoma, kronik lenfositik lösemi, akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve multipl miyelom gibi kan maligniteleri olan hastalar sıralanıyor. Ayrıca aktif kemoterapi, immünoterapi gören hastalar ve kemik iliği nakli hastaları da bağışıklık eksikliğine sahip olduklarından riski yoğun gruptalar. Risk, aktif tedavi döneminin ötesine de uzanıyor. Çünkü tedavi bittikten ya da ameliyattan sonra hastaneden ayrıldıktan sonra tedavinin etkileri sona ermez. Kanserden sonraki etkiler ve tedavinin immünsüpresif etkileri daha uzun süreli olabilir. Dolayısıyla ister aktif tedavi görsün, ister görmesin tüm kanser hastaları ve dolayısıyla yakınlarının ekstra temkinli olmaları gerekli.
Peki temkinli olmaktan ne kast ediyoruz?