Hamilelikte koronavirüs

Virüs salgını sırasında hamile olmak elbette endişelerinizi arttırabilir. Uzmanların koronavirüs salgınının hamileliği nasıl etkilediği konusundaki güncel bilgilerini derledik.

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Hamilelikte koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler
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Koronavirüs adıyla tanıdığımız Covid-19, 2019 yılının sonunda Çin’de tespit edildi ve çok kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilediği bilinen virüsün belirli risk gruplarındaki kişileri nasıl etkileyeceğine dair araştırmalar hala devam ediyor.

 

Hamilelik döneminde de bağışıklık sistemi normalde olduğundan farklı çalışır. Hormonların değişmesi, ebeveynler arasında görülebilen immünolojik uyumsuzluklar gibi etmenler, hamilelik boyunca bağışıklık sisteminin biraz daha hassas olmasına neden olabilir. Bağışıklık sistemini doğrudan etkileyerek vücuda yayılan yaygın grip virüsleri ve Covid-19 da elbette hamilelikte daha tehlikeli durumların oluşmasına neden olabilir.

 

Çin’de yapılan ve The Lancet’te yayınlanan yeni bir araştırmada, Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmış 9 hamile kadının bebeklerinde doğumdan sonra koronavirüse rastlanmadığı bilgisi verildi. Bebeklerin 9’u da sezaryenle dünyaya gelmişti.

 

İtalya’da yayınlanan bir habere göre de Marche bölgesinde koronavirüs teşhisi koyulan bir gebe doğum yaptı ve bebekte virüse rastlanmadı.

 

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan bir raporda da koronavirüs belirtileri gösteren şüpheli ve teşhisli 147 gebenin %8’inin farklı rahatsızlıkları da bulunduğu, %1’inin ise durumunun ciddi olduğu açıklanmıştı.

 

Uzmanlar şimdiye dek yapılan küçük çaplı araştırmaların kesin bir sonuca ulaşmak için yeterli olmayacağı konusunda uyarırken, yine de şimdilik eldeki verilerin ümit verici gözüktüğünü söylüyor. En azından virüsün amniyotik sıvıda ya da anne sütünde bulunmamış olması iyi bir gelişme olarak kabul ediliyor.

 

Hamilelikte koronavirüse karşı neler yapılmalı?

Hamilelik döneminde koronavirüs için alınması gereken ekstra bir önlem bulunmuyor. Ancak herkes gibi:

  • Eller 20 saniye boyunca su ve sabunla iyice yıkanarak sık sık temizlenmeli,
  • El yıkama imkanı bulunmayan ortamlarda alkol bazlı dezenfektanlarla eller temizlenmeli,
  • Hasta olan kişilerden (koronavirüs şüphesi olsun olmasın) uzak durulmalı,
  • Mümkün olduğunca evde kalınmalı,
  • Uyku ve beslenme düzeninin olabildiğince sağlıklı olmasına özen gösterilmeli,
  • Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi koronavirüs belirtileri ortaya çıktığında vakit kaybetmeden doktora danışılmalı.

 

HAMİLELER KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNMALI?

 

Referanslar

Brian Levine. "What Pregnant Women Need To Know About Coronavirus". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/pregnant-women-and-coronavirus-4798916 (13.03.2020)

Riproduzione Riservata. "Coronavirus, nata bambina da mamma positiva a Civitanova: si chiama Eva e sta bene". Şuradan alındı: https://www.leggo.it/italia/cronache/coronavirus_nata_bambina_neonata_mamma_positiva_parto_come_sta_civitanova-5117076.html

Huijun Chen, Juanjuan Guo, Chen Wang, Fan Luo, Xuechen Yu, Prof Wei Zhang. "Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records". Şuradan alındı: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30360-3/fulltext

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