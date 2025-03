Cesarete ihtiyacı olan arkadaşınıza söyleyebilecekleriniz

Kendini kötü hissetmek hayatın bir parçasıdır ve ne kadar çabalarsak çabalayalım, sevdiklerimiz üzgün ya da hayal kırıklığına uğradığında, her zaman yapabileceğimiz bir şey olmayabilir.

Araştırmalara göre, olumlu ifadeler gibi, cesaret verici sözler de söylemek somut bir fark yaratabilir. The New York Times’a göre, sözlü destek vermenin en etkili yolu, sevdiklerinizin duygularını küçümsemek veya görmezden gelmek yerine onları görünür kılmaktır. Ardından, eğer buna açıklarsa, onlara çözümler veya sonraki adımlar konusunda yardımcı olmaktır. Bunu göz önünde bulundurarak, ihtiyaç duyduğunuzda kendinize, bir arkadaşınıza veya bir aile üyenize söyleyebileceğiniz 100 cesaret verici sözü bir araya getirdik.

Ayrıca, sevdiklerimizi yalnızca sözlerle teşvik etmenin tek yol olmadığını unutmamak önemlidir. Onlara hatırlatıcı ve motive edici mesajlar göndermek, sosyal medyada ilham verici paylaşımlar yapmak veya başarılarını başkalarıyla paylaşmak, hayatımızdaki olumlu etkilerini hatırlatmaya yardımcı olabilir. Bazen, parlak günlerin yakın olduğunu hatırlatmak için tek gereken bir kelime ya da harekettir.

1. Dünya, senin varlığın sayesinde daha güzel bir yer.

2. Her zaman (…) yapabilme yeteneğine hayranım. (iyimser kalmak, azimle devam etmek, yaşadıklarını açıkça paylaşmak vb.)

3. Daha güzel günler yakında ve bunları seninle birlikte yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum.

4. Canının yandığını biliyorum ve bu çok normal. Dinlemek ya da bir şekilde yardımcı olmak için buradayım.

5. Şu an çok konuşmak istemeyebilirsin ve bu tamamen normal. Ama hislerini yazıya dökmenin sana güçlü bir farkındalık ve içgörü kazandırabileceğini düşünüyorum. Sana birkaç yazı konusu önerebilir miyim?

6. En kötü günler bile sadece 24 saat sürer; yarın için her zaman umut var.

7. Bugün yaptığın tek şey uyanmak bile olsa, bu yeterli. Seninle gurur duyuyorum.

8. Başarısızlık genellikle şansını denediğin için olur — bu inanılmaz derecede takdir edilesi bir şey.

9. Ne kadar yol kat ettiğini düşün. Bir dakikanı ayır ve bunu kutla.

10. Yarın (ve sonraki gün) seni arayabilir miyim?

11. Unutma: Bu, senin yaşadığın bir şey, ama senin kim olduğunu tanımlamaz.

12. Danışmanlık (terapi vb.) zor zamanlarımda bana yardımcı oldu; sana da aynısını bulmanda yardımcı olabilir miyim? Hatta istersen seninle de gelebilirim.

13. Olması gereken şey her zaman bir yolunu bulur; aşkta, kariyerde, dostlukta.

14. Bir şeyler yolunda gitmediğinde, bu genellikle evrenin bizi daha iyi bir şeye yönlendirdiğinin bir işaretidir.

15. Bu süreçten geçiyor olman, bunu tek başına yaşamak zorunda olduğun anlamına gelmez ve yaşamayacaksın da.

16. Kendine karşı nazik olmayı unutma; bunu hak ediyorsun.

17. Bakış açımızı değiştirebilir miyiz? Bir gün geriye dönüp baktığında, bunun hayatının büyük zaman çizelgesinde sadece küçük bir an olduğunu göreceksin.

18. Derin nefesler al; her nefeste daha güzel bir yarını hayal et. Bu meditasyon sana yardımcı olabilir.

19. Bu durumda kontrol edebileceğin şeyleri düşün; eğer bir fırsat bekleyemiyorsan, hadi birlikte yaratalım.

20. İleriye gitmek bazen yavaş ve zor olabilir, ama önemli olan hız değil. İlerleme ilerlemedir.

21. İçindekileri bırak. Hepsini bırak gitsin.

22. Kendine inanmadığın anlarda bile, benim her zaman sana inandığımı unutma.

23. Bu andan çıkarabileceğimiz ve öğrenebileceğimiz bir şey var mı?

24. Dünyanın sunabileceği her güzel şeyi hak ediyorsun ve buna layıksın.

25. Her günü ayrı yaşamayı dene; hatta her saati…

26. Dinlen ve kendini toparla; bu gece inanılmaz zor gelen şey sabaha biraz daha kolay gelebilir.

27. Hak ettiğin saygıyı hatırla; bundan daha azına razı olma.

28. Yardım istemek, kendine duyduğun saygının bir göstergesidir ve ben buradayım. Her zaman da olacağım.

29. Bu deneyimin seni küçültmesine izin verme. Hayatta yer kaplamayı hak ediyorsun.

30. Hislerin hissedilmeyi, kabul edilmeyi ve görülmeyi hak ediyor.

31. “Ne ters gidebilir?” diye sormak yerine, “Ya her şey yolunda giderse?” diye düşün. “Ya her şey mükemmel olursa?”

32. Başkalarının hayal kırıklığı yaratması mümkündür; peki, biz şu an senin için nasıl burada var olabiliriz?

33. Kendinde hayran olduğun üç veya beş özelliğini sayabilir misin? Bir an dur ve her birini içtenlikle kucakla. (Eğer yapamıyorsan, önce ben birkaç tane paylaşabilirim.)

34. Acı, kırılganlık gerektirir ve şu an canın yanıyor olsa da, kendini bu şekilde gösterebildiğin için seninle gurur duyuyorum.

35. 15 yaşındaki halin, şu ana kadar ne kadar yol kat ettiğini görse ne derdi?

36. Seni görüyorum, seni kutluyorum ve senin için burada alan tutuyorum.

37. İçinde taşıdığın tüm ağır duyguları bana anlat; sonra bunları tek tek konuşalım. Bunun üstesinden birlikte geleceğiz.

38. Zamanı geldi. Acını, suçluluğunu ya da endişeni bırakmanın zamanı.

39. Şu an neye ihtiyacın var? Tam olarak şu anda? Bunu senin için nasıl sağlayabilirim?

40. Seni affediyorum; keşke sen de kendini affedebilsen.

41. “Gelecekteki sen” şu an ne söylerdi?

42. Lütfen kendine iyi bakmayı unutma: Bedenini besle, kendine dinlenme izni ver, seni gerçekten yükselten insanlarla vakit geçir.

43. Son zamanlarda kazandığın büyük ya da küçük zaferler neler? Bir an durup bunları kutlayalım mı?

44. Haydi zihninden ayrılıp, bir yürüyüşe çıkalım. Birlikte bir şeyler yapalım. Başkalarına yardım edelim. Sonrasında kendini farklı hissedebilirsin.

45. Eski bir söz doğrudur: Karşılaştırma, mutluluğun hırsızıdır.

46. Asla “yetersiz” değilsin. Her zaman “daha fazla”sın. Hayal edebileceğim en iyi arkadaş, eş, ebeveyn olmaktan bile daha fazlasın.

47. Hepimiz, her gün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan insanlarız.

48. İçgüdülerin sana ne söylüyor?

49. Çeneni gevşet. Omuzlarını rahatlat. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al, ver.

50. Dünya zor olabilir, ama en yumuşak ve en hassas yanlarını kaybetmene izin verme.

51. Yardım istemek ve almak senin hakkın; bu yükü tek başına taşımak zorunda değilsin.

52. Tavsiye mi istersin yoksa sadece dinlememi mi? Hangisi olursa olsun, buradayım.

53. Ruhunu biraz olsun kaldıracak bir şey gönderiyorum; umarım yüzüne bir gülümseme getirir.

54. Paylaşmak isteyeceğin tekrarlayan düşünceler veya temalar var mı?

55. Söyleyebileceğim bir şey olmayabilir, ama belki yapabileceğim bir şey vardır; senin için en anlamlı olan ne olurdu?

56. Keşke kendini benim gördüğüm gibi görebilsen; inanılmazsın.

57. Kendinle en iyi arkadaşına konuşur gibi konuş; bu sözleri bana söylemene izin verir miydin?

58. Direncin hayranlık verici, ama her fırtınayı tek başına atlatmak zorunda değilsin. Bunu birlikte aşacağız.

59. Hissetmek, özellikle uyuşmak daha kolayken, büyük bir armağandır.

60. Bunu yaşandığı için çok üzgünüm; sana elimden gelen tüm sevgi ve gücü gönderiyorum.

61. Sana sarılabilir miyim?

62. Bazen, uzaklaşmak (veya sınırlar koymak ya da toksik ilişkileri sonlandırmak) zor olsa da kendin için yapabileceğin en iyi şeydir.

63. Her zaman güçlü olmak zorunda değilsin. Bazen dağılıp, yeniden toparlanmana izin veriyorum ve sen de kendine bu izni vermelisin.

64. Bunu tüm sevgimle söylüyorum, ama belki de profesyonel destek alma zamanı gelmiş olabilir.

65. Sen, hastalığından ibaret değilsin.

66. Konuşmaya ihtiyacın olursa beni ara, ama istersen yanına da gelebilirim.

67. Kendini iyi hissetmemek bazen tamamen normaldir.

68. Üzüntü ve hayal kırıklığı insanidir; önemli olan, bu duygulara nasıl yanıt verdiğimizdir.

69. Kendine güzel bir şey yapmanı öneriyorum: Sıcak bir banyo yapabilir misin? En sevdiğin kitabı yeniden okuyabilir misin? Favori albümünü açabilir misin?

70. Şu an […] hakkında endişelenme, sadece kendine iyi bakmaya odaklan.

71. Alanına saygı göstermek istiyorum ama paylaşman için de bir fırsat vermek istiyorum; sessizce oturmayı mı yoksa konuşmayı mı tercih edersin? Hangisi olursa olsun, burada olacağım.

72. Zor zamanlarda hep bana destek oldun, ve bu sefer de birlikte atlatacağız.

73. Sana en çok sevdiğim üç özelliğini söyleyebilir miyim?

74. Burası güvenli bir alan ve paylaşılan sözlere, aramızdaki güvene her zaman saygı göstereceğim.

75. Bunu tek başına halledebileceğini biliyorum, ama bu, yalnız yapman gerektiği anlamına gelmez. Yükünü ne hafifletebilir?

76. Cevap vermene gerek yok; sadece seni sevdiğimi ve önemsediğimi söylemek istedim.

77. Bu da geçecek.

78. Yas tutmanın doğru ya da yanlış bir yolu yoktur. Bir zaman sınırı da yoktur.

79. Suçlamanın genellikle bir faydası olmaz; şimdi ileriye gitmek için ne yapabiliriz?

80. Bir şeyin şu an gerçekleşmemesi, asla gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez; eğer yapabiliyorsan, inancını koru. Ben de aynısını yapacağım.

81. İyileşme uzun vadeli bir süreçtir. Zaman alması normaldir ve bu süreci aceleye getirmek zorunda değilsin.

82. Kutlanacak o kadar çok yönün var ki, şu an fark edemesen bile.

83. Karanlık zamanlarda her zaman bir ışık oldun; ben de senin için bir ışık olabilir miyim?

84. Sessizce birlikte oturmak ister misin?

85. Daha önce ben de senin yerinde oldum ve bana en çok yardımcı olan şey […] oldu. Denemek ister misin?

86. Bunun acı verici bir durum olduğunu biliyorum. Ama hayattaki her şey gibi, bu da geçici.

87. Evet, bu berbat bir durum. Bunu süsleyip püslemeye gerek yok.

88. [Evcil hayvanım] ile sarılmak ister misin? Tüylü dostlar her zaman iyi gelir.

89. Bu bitiş, hayatının geri kalanı için yepyeni bir başlangıç; acaba önünde hangi heyecan verici fırsatlar var?

90. Cesur, yürekli ve zor olanı yaptın; sana hayranım.

91. Bir şeyin sonu acıtıyorsa, muhtemelen yaşanırken harikaydı. Bir dakika boyunca o güzel anıyı birlikte yad edelim mi?

92. İşlerinin daha kolay olmasını diliyorum.

93. Bunun senin için çok zor olduğunu tahmin edebiliyorum.

94. Kendini bana açıklamak zorunda değilsin. Sana inanıyorum.

95. Konuşmak için hazır olana kadar (veya hiç) konuşmak zorunda değilsin. Ben yine de burada destek olmak için varım.

96. Şu ana kadar en kötü günlerinin %100’ünü atlattın. Gerçek bir şampiyonsun.

97. Kendin hakkında söylediğin şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum ve işte nedenleri.

98. Henüz gerçekleşmemiş şeyler için fazla endişelenmemeye çalış; mesela bugün neye odaklanabiliriz?

99. Tüm cevaplara hemen sahip olmak veya her şeyi bir anda çözmek zorunda değilsin. Bu zaman alabilir.

100. Seni seviyorum.

