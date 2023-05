Yenidoğan bebeklerin acıktığını nasıl anlarız?

Konuşmaya başlayan çocuklar ne zaman acıktıklarını size söyleyebilir ancak yeni doğanlar ve bebekler acıktıklarını pek tabii kelimelerle ifade edemezler ancak bebekler, ihtiyaç duydukları şeyleri başka yollarla size anlatmaya çalışıyor olabilir. İlk başlarda bu sinyalleri alamıyor olsanız da doğduktan sonraki günler ve haftalar içinde; bebeğinizi tanıdıkça, ne zaman acıktığını ve ne zaman yemek yemeye hazır olduğunu size söyleyecek olan ince ipuçlarını fark etmeye başlayacaksınız.

Bebeğinizin aç olduğunu gösteren yaygın işaretler:

Kollar ve bacaklar fazlaca hareket ediyorsa,

Uğultu, iç çekme, sızlanma veya başka küçük sesler çıkarıyorsa,

Dudaklarını buruşturuyorsa,

Kafasını bir yandan diğer yana hareket ettiriyorsa,

Parmaklarını veya yumruğunu ağzına sokuyorsa,

Huzursuz, telaşlı ve kıpırdanıyorsa,

Dudaklarını veya dilini emiyorsa,

Kucağınıza aldığınızda göğsünüze dönüyorsa bebeğiniz acıktığını size anlatmaya çalışıyor olabilir.

Ağlamak açlık belirtisi mi?

Evet, bu doğru, bebeğiniz acıktığı zaman ağlayacaktır; ancak ağlamak açlığın geç belirtisidir. Çocuğunuz ağladığında muhtemelen çok acıkmıştır. O da büyük ihtimalle açlıktan dolayı sinirleniyor. Bu noktada, onu sakinleştirmek zor olabilir. Ayrıca, bebek çok stresli veya gergin olursa, memeyi kavraması ve emzirmesi zor olabilir. Ağlamak da çok fazla enerji tüketir, bu nedenle ağlayan bir bebek yorulabilir ve emmeyebilir. Çocuğunuz ağlamaya başlamadan önce, özellikle de uyanıksa, onu emzirmek için erken işaretleri yakalamanızda oldukça fayda var.

Emzirme sonrası açlık belirtileri

Bir bebek kısa sürede birçok kez emzirmek istediğinde buna salkım veya demet emzirme denir. Bu tür beslenme düzeni tipiktir ve endişe nedeni değildir. Bu nedenle, bebeğiniz ne zaman aç görünürse, çok sık da olsa emzirin.

Açlık işaretleri ve büyüme atakları

Bebekler ayrıca büyüme ataklarından geçerken sürekli açlık belirtileri gösterebilirler. Büyüme atağı sırasında, çocuğunuz bütün gün emmek istiyor ve asla doymuyor veya doymuyor gibi görünebilir. Büyüme atakları, yeni doğan bebeğiniz büyüdükçe yaşayacağınız diğer bir normal beslenme modelidir. Bebeğinizi daha sık göğsünüze koymaya devam edebilirsiniz. Açlığın sürekli belirtileri sadece birkaç gün sürerken, tüm bu ekstra emzirme vücudunuza anne sütünü artırması için sinyal verir. Ardından, vücudunuz bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla anne sütü ürettikçe, daha düzenli bir emzirme rutini yaşarsınız.

Yenidoğan açlık belirtileri göstermiyorsa...

Uykulu bir yenidoğanınız varsa, genel açlık belirtilerinin hiçbirini fark etmeyebilirsiniz. Bebeğinizin tek yapmak istediği şey uyumak gibi görünebilir. Ancak bariz beslenme ipuçlarının olmaması, çocuğunuzun aç olmadığı anlamına gelmez. Yeni doğmuş bir bebeğin 24 saatlik bir süre içinde en az 8 ila 12 kez emzirilmesi gerekir, bu nedenle, eğer kendi kendine uyanmıyorsa, bebeğinizi en az 3 saatte bir yemek yemesi için uyandırdığınızdan emin olun. Onu uyandırmak kolay olmasa da bebeği memenize koyun. Bazı bebeklerin tam olarak uyanmadıklarında bile ne kadar iyi emzirebildiklerine şaşıracaksınız.

Devamlı uyuyan bir yenidoğanı emziremiyorsanız doktoru ne zaman aramalısınız?

Bebeğinizi emzirmek için uyandırmanıza rağmen çok uykusu geliyorsa ve beslenmesinin çoğu için onu uyandırmakta zorlanıyorsanız doktoru aramanın zamanı gelmiştir. Yenidoğanların susuz kalmamaları ve ihtiyaç duydukları besinleri almaları için sık sık emzirmeleri gerekir. Ancak çocuğunuz acıkma belirtileri göstermiyorsa, günlerce tam doymadan emiyorsa, yeterli bez kirletmiyorsa yeterince anne sütü alamıyor olabilir. Doktor muayenesinde bebeğinizin sağlıklı olduğundan, kilo aldığından ve ihtiyaç duyduğu beslenmeyi aldığından emin olmak bu noktada oldukça önemlidir.

