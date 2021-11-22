Köpek kurabiyesi nasıl yapılır?

Köpeklerin bal kabağını sevdiklerini biliyor muydunuz? İşte can dostunuz için kolayca hazırlayabileceğiniz ve köpeğiniz için bir ödül olabilecek balkabaklı tarif...

Köpek kurabiyesi nasıl yapılır?
Yaşam
22 Kasım 2021 Pazartesi

Belki siz bal kabağı tariflerini seviyorsunuz, belki de sevmiyorsunuz ama köpeğiniz onlara bayılıyor! Elbette insanlar için yapılan bol şekerli ve baharatlı tarifler köpeğiniz için uygun değil fakat uygun şekilde hazırlanmış yiyecekler köpeğinizi hem keyiflendirir hem de ishal ve kabızlık problemlerine yardımcı olur. Uygun şekilde ve porsiyonlarda ikram ettiğiniz bu atıştırmalıklara can dostunuzu oldukça mutlu edebilirsiniz.


Köpekler için balkabaklı dondurma

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı kabak püresi

Kabak ve yoğurdu bir kapta karıştırın. Karışımı bir buz tepsisine veya kalıplara eşit olarak bölün. 24 saat buzlukta bekleterek dondurun ve hazır!


Balkabaklı ve fıstık ezmeli köpek kurabiyesi

  • 2 su bardağı un

  • 1 su bardağı balkabağı püresi

  • Yarım bardak fıstık ezmesi

Fıstık ve balkabağı püresini karıştırın, unu ekleyerek hamur haline getirin. Unladığınız bir zeminde hamuru açın ve şekil verin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 12 saat pişirin. Dört patili dostunuza afiyet olsun!


Balkabaklı ve muzlu köpek atıştırmalıkları

  • 3 su bardağı un

  • 1 su bardağı balkabağı püresi

  • 1 adet muz

  • 2 yumurta

Muzu ezin, yumurta ve püreyle karıştırdıktan sonra unu yedirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin ve köpeğinizin bu leziz kokunun kaynağıyla tanışması için soğuyana kadar beklediğinden emin olun!


Referanslar:

AKC. "3 Easy Pumpkin Recipes for Dogs". Şuradan alındı: https://www.akc.org/expert-advice/lifestyle/3-pumpkin-recipes-for-dogs/ (20.09.2021).


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