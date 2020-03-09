Sonsuz yaşam iksiri: Kombucha

Kombucha nasıl yapılır?

Uzak Doğu'da sonsuz yaşam iksiri olarak bilinen kombucha nedir? Kombuchanın sağlığa faydaları nelerdir? Kombucha nasıl yapılır? İşte kombucha hakkında merak ettikleriniz...

Geçmişi M.Ö.220 yılına kadar uzanan, hafif asitli ve en önemlisi probiyotik ve prebiyotik bir içecek olan kombucha; siyah, yeşil veya beyaz çayın bir kombucha mantarının yardımıyla fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Asırlar boyunca özellikle Uzak Doğu’da “sonsuz yaşam iksiri” olarak tanımlanan kombuchanın sağlığa pek çok faydası bulunuyor.

Kombuchanın sağlığa yararları nelerdir?

İçindeki polifenoller sayesinde güçlü bir antioksidandır.

Bağırsak sağlığını ve sindirim sistemini düzenler.

Kalori yakımını artırarak sağlıklı kiloya ulaşmaya yardımcıdır.

Yeşil çay bazı sayesinde kolestrol ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Kalp sağlığını destekler.

İçindeki asetik asitler sayesinde antibakteriyel özelliği taşır ve enfeksiyona sebep olan bakterilere ve Candida'ya karşı yardımcıdır.

Vücudu alkalize eder iç pH'ı dengeler.

Karaciğeri detoksifiye eder.

Açlığı kontrol edip tatlı isteğini azaltır.

Antikanserojen özellik taşır.

Ödem atımına destek verir.

Enerji verip, kronik yorgunlukla savaşır.

Depresyona karşı etkilidir.

Cilde sürülebilir özelliğiyle cilt hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.

Evde kombucha yapmak çok kolay...

Kombucha yapımı için sadece çay, şeker, su ve kombucha mantarına ihtiyaç olduğunu belirten Kombucha 2200'ün kurucusu Esra Özcan içecek hazır hale geldiğinde şeker miktarının çok azaldığına dikkat çekiyor. Sebebi ise kombucha yapımında kullanılan şekerin büyük kısmının fermentasyon sırasında bakteri ve mayalar tarafından tüketilmesi. Ayrıca fermentasyon sonucunda içecekte bol miktarda yararlı probiyotik bakteriler, çeşitli organik asitler (asetik,glukonik vb.), vitaminler(B1, B2, B6, B12, C) ve çeşitli mineraller bulunuyor.

Esra Özcan evde kombucha yapımı için gerekli malzemeleri ve tarifi şu şekilde sıralıyor:

Kombucha için gerekli malzemeler:

Kombucha mayası

1 su bardağı kombucha çayı (starter)

2-3 yemek kaşığı yeşil veya siyah çay

160 gr kadar şekerpancarı şekeri

3 lt içme suyu

Kombucha hazırlanışı:

Kullanılacak tüm malzemeleri kaynar sudan geçirin ve ellerinizi yıkayın.1 lt içme suyunu kaynatın ve fermantasyon kavanozunuza alın. Kaynar suyu 5 dk. dinlendirdikten sonra bütün çayı bir çay demleme kabı ile demlemeye alın. 10-15 dk. sonra çayları çıkarın. Şekerin tamamını ekleyerek hepsi eriyene kadar karıştırın. Geri kalan 2 lt. soğuk suyu ekleyin. Böylece çayınız hızla soğuyacaktır. Bu karışıma kombucha mayasını ve starterı ekleyin. Kavanozun ağzını bir bez ile kapatın. Kombuchanızın hem hava almasını sağlamış hem de içine yabancı madde girmesini engellemiş olacaksınız. Bu şekilde yaklaşık 2 hafta dinlendirdikten sonra kombuchanız içmeye hazır!