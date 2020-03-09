Sonsuz yaşam iksiri: Kombucha

Geçmişi M.Ö.220 yılına kadar uzanan, hafif asitli ve en önemlisi probiyotik ve prebiyotik bir içecek olan kombucha; siyah, yeşil veya beyaz çayın bir kombucha mantarının yardımıyla fermente edilmesi sonucu oluşuyor. Asırlar boyunca özellikle Uzak Doğu’da “sonsuz yaşam iksiri” olarak tanımlanan kombuchanın sağlığa pek çok faydası bulunuyor.
Kombucha yapımı için sadece çay, şeker, su ve kombucha mantarına ihtiyaç olduğunu belirten Kombucha 2200'ün kurucusu Esra Özcan içecek hazır hale geldiğinde şeker miktarının çok azaldığına dikkat çekiyor. Sebebi ise kombucha yapımında kullanılan şekerin büyük kısmının fermentasyon sırasında bakteri ve mayalar tarafından tüketilmesi. Ayrıca fermentasyon sonucunda içecekte bol miktarda yararlı probiyotik bakteriler, çeşitli organik asitler (asetik,glukonik vb.), vitaminler(B1, B2, B6, B12, C) ve çeşitli mineraller bulunuyor.
Esra Özcan evde kombucha yapımı için gerekli malzemeleri ve tarifi şu şekilde sıralıyor:
Kombucha için gerekli malzemeler:
Kullanılacak tüm malzemeleri kaynar sudan geçirin ve ellerinizi yıkayın.1 lt içme suyunu kaynatın ve fermantasyon kavanozunuza alın. Kaynar suyu 5 dk. dinlendirdikten sonra bütün çayı bir çay demleme kabı ile demlemeye alın. 10-15 dk. sonra çayları çıkarın. Şekerin tamamını ekleyerek hepsi eriyene kadar karıştırın. Geri kalan 2 lt. soğuk suyu ekleyin. Böylece çayınız hızla soğuyacaktır. Bu karışıma kombucha mayasını ve starterı ekleyin. Kavanozun ağzını bir bez ile kapatın. Kombuchanızın hem hava almasını sağlamış hem de içine yabancı madde girmesini engellemiş olacaksınız. Bu şekilde yaklaşık 2 hafta dinlendirdikten sonra kombuchanız içmeye hazır!