18 ayda tam 57 kilo verdi! 50 bedenden 34 bedene düştü: Genç kadının ezber bozan zayıflama sırrı

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle evden çıkmak istemeyen 23 yaşındaki Melody Buck, 18 ayda yaklaşık 57 kilo verdiğini açıklayarak yaşadığı değişimle dikkat çekti. İngiltere'de yaşayan genç kadın, spor salonuna gitmeye başlamasının ardından beslenme alışkanlıklarını da değiştirdi. 50 bedenden 34 bedene kadar düştüğünü söyleyen Buck, bu süreçte hiçbir yiyeceği tamamen hayatından çıkarmadığını belirtti. Yaşadığı dönüşümün yalnızca görünümünü değil, sosyal hayatını ve kendisine duyduğu güveni de değiştirdiğini anlattı.

18 AYDA YAKLAŞIK 57 KİLO VEREREK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

İngiltere'nin Hampshire bölgesinde yaşayan Melody Buck'ın değişim süreci, Haziran 2023'te eski partnerinden ayrılarak babasının yanına taşınmasının ardından başladı. Düzenli olarak spor salonuna giden babası, ağustos ayında kızını da birlikte egzersiz yapmaya davet etti.

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Başlangıçta pek istekli olmayan Buck, zamanla ağırlık antrenmanlarına ilgi duymaya başladı. Arkadaşı Beth'in de desteğiyle haftada beş gün spor salonuna gitmeye başlayan genç kadın, iki hafta içerisinde kilosunda değişim fark ettiğini ve bunun kendisini beslenme düzenini değiştirmeye teşvik ettiğini anlattı.

ESKİ BESLENME ALIŞKANLIKLARINI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Melody Buck, kilo vermeden önce kahvaltıda çikolatalı fındık kreması veya fıstık ezmesi sürülmüş iki dilim ekmek tüketiyordu. Öğle yemeklerinde fast food tercih ederken akşamları 300-400 gram kuru makarnayla hazırlanan, yaklaşık 2 bin kalorilik yemekler yiyordu.

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Gün içerisinde bisküvi, kek ve şekerleme de tüketen Buck, beslenme düzenini değiştirerek protein ağırlıklı öğünlere yöneldi. Artık kahvaltıda elmalı proteinli yulaf lapası, öğle yemeğinde hindi etli sandviç veya tavuklu salata, akşamları ise makarna soslu et yemekleri ya da tavuklu seçenekler tüketiyor.

KİLO VERİRKEN SEVDİĞİ YİYECEKLERDEN VAZGEÇMEDİ

Genç kadının en çok vurguladığı noktalardan biri, sevdiği yiyecekleri tamamen yasaklamaması. Buck, zaman zaman çikolata, bisküvi veya dondurma yemeye devam ettiğini söylüyor.

Katı beslenme kısıtlamalarının eski alışkanlıklara dönüşü kolaylaştırabileceğini düşünen Buck, değişikliklerin kişinin sürdürebileceği ölçüde yapılması gerektiğini savunuyor. Ona göre her şeyi bir anda değiştirmek yerine, beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını aşamalı olarak geliştirmek daha uygulanabilir bir yaklaşım.

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HAFTADA 3-4 GÜN SPOR YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Kilo verme sürecinde düzenli ağırlık antrenmanları yapan Buck, bugün de haftada yaklaşık 3-4 gün spor salonuna gidiyor. Artık temel hedefi daha fazla kilo vermek değil, ulaştığı kilosunu korumak.

Sabah 06.30'da kalkarak egzersiz yapmayı sürdüren genç kadın, başarısında motivasyondan çok disiplinin etkili olduğunu düşünüyor. Spor yapmak için her sabah istekli uyanmadığını, ancak oluşturduğu düzeni sürdürmeye çalıştığını ifade ediyor.

ARTIK EVİNDEN ÇIKMAKTAN VE İNSANLARLA GÖRÜŞMEKTEN ÇEKİNMİYOR

Buck, kilo vermeden önce arkadaşlarıyla buluşmaktan, alışveriş yapmaktan ve tanıdığı insanlarla karşılaşmaktan kaçındığını anlattı. Özellikle yaz aylarında kıyafet seçmekte zorlanması ve özgüveninin azalması, günlük yaşamını olumsuz etkiliyordu.

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Şimdi ise yürüyüşe çıkmaktan, yeni şeyler denemekten ve alışveriş yapmaktan keyif aldığını belirtiyor. Tiyatroya gitmek veya uçak yolculuğu yapmak gibi daha önce kaygı duyduğu faaliyetlerin de kendisi için kolaylaştığını söylüyor.

Yaşadığı değişimi sosyal medya üzerinden paylaşan Melody Buck, kilo verme sürecindeki en önemli kazanımının yalnızca beden ölçülerinin değişmesi değil, eskiden uzak durduğu günlük yaşam deneyimlerine yeniden katılabilmek olduğunu vurguluyor.

Haber kaynak: Daily Mail

Görsel kaynak: Melody Buck'ın Instagram hesabı