Cildinizi yaşlandıran o beslenme hatası ortaya çıktı! Uzman isim açıkladı: Meğer kolajen yapısını bozuyormuş

Ciltte kırışıklıkların artması, elastikiyet kaybı ve mat görünüm yalnızca yaşın ilerlemesinden kaynaklanmıyor olabilir. Dermatolog ve beslenme uzmanı Dr. Thivi Maruthappu, günlük beslenmede sıkça tüketilen bazı yiyeceklerin cildin yaşlanma sürecini hızlandırabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle aşırı şeker tüketiminin kolajen yapısını olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, bazı beslenme alışkanlıklarının da cilt sağlığını destekleyebileceği ifade ediliyor. Üstelik cildin görünümünü etkileyen tek beslenme hatası şeker tüketimi değil.

CİLT NEDEN ZAMANLA SIKILIĞINI VE ESNEKLİĞİNİ KAYBEDİYOR?

Yaş ilerledikçe cildin dolgunluğunu ve sıkılığını kaybetmesi doğal bir süreç olarak görülüyor. Bunun başlıca nedenlerinden biri, cilde dayanıklılık kazandıran kolajen proteininin zamanla azalması.

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20'li yaşların ortalarından itibaren kolajenin parçalanma hızı, vücudun onu yenileme hızını aşmaya başlayabiliyor. Bu durum, cildin kalınlığının ve dayanıklılığının yılda yaklaşık yüzde 1,5 azalmasına yol açabiliyor.

Dr. Maruthappu'ya göre genetik özellikler, güneş hasarı ve çevre kirliliğinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da cildin yaşlanmasında önemli rol oynuyor.

FAZLA ŞEKER TÜKETİMİ CİLTTE KIRIŞIKLIKLARI ARTIRABİLİYOR

Cilt yaşlanmasıyla ilişkilendirilen beslenme hatalarının başında aşırı rafine şeker tüketimi geliyor. Glikasyon adı verilen süreçte glikoz ve fruktoz gibi şekerler, kolajen dahil bazı proteinlerle tepkimeye girerek yapılarını olumsuz etkileyebiliyor.

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Dr. Maruthappu, bu süreçte kolajenin sertleşebildiğini ve cildin eski esnekliğini kaybedebildiğini belirtiyor. Bunun sonucunda kırışıklıkların belirginleşmesi mümkün hale geliyor.

İŞLENMİŞ GIDALAR DA CİLT SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Aşırı işlenmiş gıdalar, işlenmiş kırmızı et ve kızartmaların ağırlıkta olduğu bir beslenme düzeni de cilt görünümünü etkileyebiliyor.

Dr. Maruthappu'ya göre bu tür yiyecekler bağırsak sağlığını olumsuz etkileyerek vücuttaki iltihabi süreçlere katkıda bulunabiliyor. Bu durum ciltte matlık, sivilce ve rozasea gibi sorunlarla ilişkili olabiliyor.

Alkol tüketimi de dikkat çeken bir diğer etken. Sektör tarafından finanse edilen gözlemsel bir araştırmada, haftada sekiz birimden fazla alkol tüketen kişilerde daha fazla yüz kırışıklığı görüldü. Ancak bu ilişkinin kesin nedeni henüz bilinmiyor.

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BOL SU İÇMEK CİLT YAŞLANMASINI ÖNLÜYOR MU?

Yeterli su tüketimi genel sağlık açısından önemli olsa da fazla su içmenin kırışıklıkları ortadan kaldırdığına ilişkin güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor.

Bazı araştırmalar su tüketiminin cildin nem düzeyini destekleyebileceğini gösteriyor. Ancak Dr. Maruthappu, günde iki litre su içmenin tek başına daha genç bir cilt görünümü sağlayacağını düşünmenin doğru olmadığını belirtiyor.

CİLDİN DAHA SAĞLIKLI GÖRÜNMESİ İÇİN HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Uzmanlar, antioksidan açısından zengin besinlerin cilt sağlığını destekleyebileceğini belirtiyor. Ölçülü kahve tüketiminin yanı sıra yaban mersini gibi koyu renkli meyveler, yeşil çay ve sumak da önerilen seçenekler arasında bulunuyor.

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Ispanak ve lahana gibi yeşil sebzeler, yağsız protein kaynakları, omega-3 içeren yağlı balıklar ve tam tahıllar da dengeli beslenmenin önemli parçaları arasında yer alıyor.

BESLENMEYİ DEĞİŞTİRMEK CİLTTEKİ KIRIŞIKLIKLARI GİDERİR Mİ?

Dr. Maruthappu, cildin yaklaşık 30-40 günde bir kendini yenilediğini ve beslenmedeki olumlu değişikliklerin birkaç hafta içinde görünür hale gelebileceğini belirtiyor. Ancak mevcut kırışıklıkların yalnızca beslenme değişikliğiyle ortadan kalkması beklenmiyor.

Cilt yaşlanmasını etkileyen faktörler arasında beslenme kadar güneşe maruz kalma ve sigara kullanımı da bulunuyor. Bu nedenle uzmanlar, dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli güneş korumasına, yeterli sıvı tüketimine ve aşırı alkolden kaçınmaya dikkat çekiyor. Cildin uzun vadeli sağlığını korumak, tek bir besini değiştirmekten çok günlük alışkanlıkların bütününü iyileştirmekten geçiyor.

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Haber kaynak: BBC Türkçe