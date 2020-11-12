Kolları incelten basit bir poz

Bu poz sayesinde birikmiş yağlarınızı eritirken kollarınızı incelterek zarifçe şekillendireceksiniz.

Kolları incelten basit bir poz
Sağlık
12 Kasım 2020 Perşembe

1- Yere oturun. Sol dizinizi katlayın. Sol ayağınızın iç kısmını, sağ kalçanızın yanına yerleştirin. Sağ topuğunuz, sol kalçanıza hafifçe değebilir.


2- Sağ ayağınızı sol dizinizin dış kısmının yanına yerleştirin.


3- Nefes alırken sol elinizi kaldırın. Nefes verirken sol dirseğinizi sağ dizinizin dış kısmına yerleştirin.


4- Nefes alırken sağa doğru dönün. Nefes verirken sağ elinizi kalçalarınızın arkasında, kolayca uzanabildiğiniz bir mesafeye yerleştirin.


5- Başınızı rahat hissettiğiniz bir noktaya kadar çevirin. Gözlerinizi rahat hissettiğiniz bir noktada sabitleyin. 5 kere yavaşça nefes alıp verin.


Oturma pozisyonuna gelip nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Aynısını sağ yanınız için tekrarlayın. Ayağa kalkmadan önce, oturur vaziyette nasıl hissettiğinizi gözlemleyin.


Günde bir kez yapacağınız bu egzersizin, birkaç günden itibaren üst kol bölgenizdeki selülitleri eritirken kollarınızı sıkılaştırdığını göreceksiniz.


Kol sarkmalarına karşı egzersiz


Kol sıkılaştıran egzersizler

Omuz, sırt, göğüs kaslarınızı çalıştıracak, kollarınızı inceltecek hareketler...

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Kol bükme hareketi Ellerinize ağırlık alarak yapacağınız bu harekette sağ ve sol kolunuzu sırayla bükün, aynı anda dizlerinizi de yavaşça eğin.
Kol uzatma hareketi Bir ayağınızın bir adım önde olarak yapacağınız bu harekette bir elinizle bacağınızdan destek alarak öne doğru eğilin. Diğer elinize alacağınız ağırlık ile kolunuzu öne ve arkaya doğru hareket ettirin.
Kol açma hareketi Sandalyeye bacaklarınız kapalı bir şekilde oturarak yapacağınız bu harekette elinize ağırlıklarınızı da alın. Kol açma hareketini ellerinizi, omuzunuza yakın şekilde tutarak ve kollarınızı açıp kapatarak yapın.
Şınav Yüzüstü uzanıp ellerinizi omuz hizasında açarak başlayacağınız bu harekette gövdenizin üst kısmını yere doğru itin ve çekin.
Sandalye ile eğilme hareketi Bir sandalyenin ucundan elleriniz ile destek alın. Bir bacağınızı düz tutup diper bacağınızı 90 derecelik açıyla bükün. Bu hareketi yaparken dirseklerinizi geriye doğru bükün ve kalçanızı yere doğru indirin. Yukarı çıkmak için kollarınızı düzleştirin.
Triceps stretch hareketi Sol kolunuzu başınızın üstüne kaldırın ve sağ omzunuza doğru bükün. Sol dirseğinizi sağ elinizle tutun, esnemek için dirseğinizi sağ omzunuza doğru çekin. Sonrasında diğer kolunuzla da aynı hareketi yapın.

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