Kolları incelten basit bir poz

1- Yere oturun. Sol dizinizi katlayın. Sol ayağınızın iç kısmını, sağ kalçanızın yanına yerleştirin. Sağ topuğunuz, sol kalçanıza hafifçe değebilir.
2- Sağ ayağınızı sol dizinizin dış kısmının yanına yerleştirin.
3- Nefes alırken sol elinizi kaldırın. Nefes verirken sol dirseğinizi sağ dizinizin dış kısmına yerleştirin.
4- Nefes alırken sağa doğru dönün. Nefes verirken sağ elinizi kalçalarınızın arkasında, kolayca uzanabildiğiniz bir mesafeye yerleştirin.
5- Başınızı rahat hissettiğiniz bir noktaya kadar çevirin. Gözlerinizi rahat hissettiğiniz bir noktada sabitleyin. 5 kere yavaşça nefes alıp verin.
Oturma pozisyonuna gelip nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Aynısını sağ yanınız için tekrarlayın. Ayağa kalkmadan önce, oturur vaziyette nasıl hissettiğinizi gözlemleyin.
Günde bir kez yapacağınız bu egzersizin, birkaç günden itibaren üst kol bölgenizdeki selülitleri eritirken kollarınızı sıkılaştırdığını göreceksiniz.
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