Kolları incelten basit bir poz

Kol bükme hareketi Ellerinize ağırlık alarak yapacağınız bu harekette sağ ve sol kolunuzu sırayla bükün, aynı anda dizlerinizi de yavaşça eğin.

Kol uzatma hareketi Bir ayağınızın bir adım önde olarak yapacağınız bu harekette bir elinizle bacağınızdan destek alarak öne doğru eğilin. Diğer elinize alacağınız ağırlık ile kolunuzu öne ve arkaya doğru hareket ettirin.

Kol açma hareketi Sandalyeye bacaklarınız kapalı bir şekilde oturarak yapacağınız bu harekette elinize ağırlıklarınızı da alın. Kol açma hareketini ellerinizi, omuzunuza yakın şekilde tutarak ve kollarınızı açıp kapatarak yapın.

Şınav Yüzüstü uzanıp ellerinizi omuz hizasında açarak başlayacağınız bu harekette gövdenizin üst kısmını yere doğru itin ve çekin.

Sandalye ile eğilme hareketi Bir sandalyenin ucundan elleriniz ile destek alın. Bir bacağınızı düz tutup diper bacağınızı 90 derecelik açıyla bükün. Bu hareketi yaparken dirseklerinizi geriye doğru bükün ve kalçanızı yere doğru indirin. Yukarı çıkmak için kollarınızı düzleştirin.