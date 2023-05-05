Köfteli sebze yemeği

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
Köftesi için:
- 300 gr köftelik orta yağlı kıyma
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 15 - 20 adet arpacık soğan, kabukları soyulmuş
- 2 orta boy havuç, küp doğranmış
- 300 gr taze bezelye, tanelenmiş ölçü
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 2 orta boy patates, küp doğranmış
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 su bardağı sıcak su, 400 ml
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
- Yarım demet dereotu, incecik doğranmış
Yapılışı:
*Köfte için kıymaya tuz ve karabiber ekleyip yoğurarak minik toplar hazırlayın.
*Zeytinyağını geniş bir tencereye akıtın, açık ateşte yağ ısınınca köfteleri ekleyip kızartın, kızaran köfteleri kenara alın. Kalan yağda arpacık soğanları ve havucu soteleyin, bezelyeyi ekleyip 2 - 3 dakika daha soteleyin. Salçalar, patates ve sıcak suyu ilave ederek karıştırın, en son baharatlar ve tuzu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar 25 - 30 dakika pişirin. Kızarmış köfte, dereotu ve kekiği ilave edip ocağı kapatın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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