Köfteli sebze yemeği

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

Köftesi için:

300 gr köftelik orta yağlı kıyma

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

15 - 20 adet arpacık soğan, kabukları soyulmuş

2 orta boy havuç, küp doğranmış

300 gr taze bezelye, tanelenmiş ölçü

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 orta boy patates, küp doğranmış

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 su bardağı sıcak su, 400 ml

1 tatlı kaşığı kuru kekik

Yarım demet dereotu, incecik doğranmış

Yapılışı:

*Köfte için kıymaya tuz ve karabiber ekleyip yoğurarak minik toplar hazırlayın.

*Zeytinyağını geniş bir tencereye akıtın, açık ateşte yağ ısınınca köfteleri ekleyip kızartın, kızaran köfteleri kenara alın. Kalan yağda arpacık soğanları ve havucu soteleyin, bezelyeyi ekleyip 2 - 3 dakika daha soteleyin. Salçalar, patates ve sıcak suyu ilave ederek karıştırın, en son baharatlar ve tuzu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar 25 - 30 dakika pişirin. Kızarmış köfte, dereotu ve kekiği ilave edip ocağı kapatın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...