Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Kestaneli iç pilav için malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

2 bardak pilavlık baldo pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz

300 gr kestane

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

3 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2,5 bardak sıcak su

Yarım demet dereotu, incecik doğranmış

Kestaneli iç pilav yapılışı:

*Pirinç ve tuzu derin bir kaba alın, üzerini dört parmak aşacak gibi ılık su ekleyerek en az yarım saat ıslatın.

*Kestanelerin bombeli taraflarına enlemesine çizikler atın, düz tarafları alta gelecek gibi köz tavasına sıralayın, kısık ateşte kabukları kızarana kadar pişirin, diğer tarafına da aynı işlemi yapın. Pişen kestaneleri çukur bir tabağa alıp üzerlerine düz bir tabak kapatın (bu şekilde 10 dakika kadar bekletince kabukları daha kolay soyuluyor). Kabuklarını soyarak kenarda bekletin.

*Yayvan pilav tenceresine yağları ve fıstığı alın, kısık ateşte pembeleşene kadar kavurup doğranmış soğanı ekleyin ve soğan yumuşayana kadar 3 - 4 dakika daha kavurun.

*Pirinci bol suda yıkayıp soğanların olduğu tencereye aktarın, kuş üzümü, baharatlar, toz şeker ve tuzu ilave edip ara sıra karıştırarak 2 - 3 dakika kavurun. Kabukları soyulmuş kestaneleri pirinçlerin üzerine tek sıra halinde yerleştirip sıcak suyu yavaşça üzerlerine akıtın. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirip ocağı kapatın. Doğranmış dereotunu pilavın üzerine serpiştirip 10 dakika kadar demlendirdikten sonra alttan üste doğru karıştırarak sıcak olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...