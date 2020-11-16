Kendinle aran nasıl?

Kendinle aran nasıl?
Hayatın Sesi
16 Kasım 2020 Pazartesi
Dilay Argün

Yatakta dönüp dönüp duruyorsun, uyku tutmuyor tutmadıkça gözlerini daha sıkı yumuyorsun, uyumak için kendinle mücadele ediyorsun, bir şekilde uykuya dalıyorsun fark ettin mi en çok da böyle gecelerin sabahında yorgun uyanıyorsun.


Yanında duramıyorsun, ayakların senden habersiz, senden izinsiz hareket halinde, kalbinin ritmi başka, aklındakiler bambaşka, dakikalar 60 saniye değil yine de bi’ sebeple yanında duruyorsun. Kendine olan bu ısrarın omuzlarını düşürüyor, mideni ağrıtıyor hissetmiyor musun?


Acele ettiğin yere mutlaka geç kalıyorsun, neyin sancısını çekiyorsan o sancıyı yeniden doğruyorsun. Israrcı olduğun her şey eline ayağına dolanıyor.


Karnını sıkıyorsun farkında mısın?

Bastığın yeri hissediyor musun? Peki ya ellerini, kollarını, başını…

İçtiğin çayın/kahvenin tadını alıyor musun?

Nefesini duyuyor musun?

Baktığın yeri görüyor musun?

İçinde tepinip duran duyguna kulak veriyor musun?

Bir hüzünle sarılı mısın? Üstelik nedenini bilmiyor musun? O hüznüne sen sarılmayı biliyor musun?

Kendine iyi bakıyor musun?


Uyku tutmadıysa aç gözlerini, kalk yatağından uyku seni bulmadan da girme o yatağa. Bazen fırsat o uykunun tutmadığı anlar; gece, sessizlik, nefesini duyabileceğin bir an. Değerlendir sana sunulanı…


Bedenin senden bağımsız harekete geçtiyse bir daha düşün “kimin yanındayım?” diye. Arkadaş ise arkadaş aile ise aile sana iyi gelmiyorsa senin de ona iyi gelme ihtimalinin olmadığını hatırla.


Acele etme, işler bir şekilde yetişiyor. Durmayı bil. Duramamak daha çok yoruyor gör. Karnını sıkma, gevşe. Nefesini, ellerini, omuzlarını, kafanı, ayaklarını, bastığın her yeri, yediğin/içtiğin her şeyi hisset, tadına var. Bazen kaçıp gider o farkındalık hali, kaçan kaçsın sen yakalayabildiklerinin tadını çıkar.


Hüznüne sarıl, öfkene de, kırgınlıklarına da… Her duygu senin, öteleme onları.


Kıymetini bil. Kendine yapmayacağın hiçbir şeyi başkasına yapma. En güzel sofraları kendine kur, güzel bir kahve ısmarla kendine yanına da sevdiğin çikolatayı al. Bir şeyleri kendin için yap, küçük olsa dahi kendine bir güzellik yap.


Kendine iyi bak…



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.