Kendinle aran nasıl?

Yatakta dönüp dönüp duruyorsun, uyku tutmuyor tutmadıkça gözlerini daha sıkı yumuyorsun, uyumak için kendinle mücadele ediyorsun, bir şekilde uykuya dalıyorsun fark ettin mi en çok da böyle gecelerin sabahında yorgun uyanıyorsun.

Yanında duramıyorsun, ayakların senden habersiz, senden izinsiz hareket halinde, kalbinin ritmi başka, aklındakiler bambaşka, dakikalar 60 saniye değil yine de bi’ sebeple yanında duruyorsun. Kendine olan bu ısrarın omuzlarını düşürüyor, mideni ağrıtıyor hissetmiyor musun?

Acele ettiğin yere mutlaka geç kalıyorsun, neyin sancısını çekiyorsan o sancıyı yeniden doğruyorsun. Israrcı olduğun her şey eline ayağına dolanıyor.

Karnını sıkıyorsun farkında mısın?

Bastığın yeri hissediyor musun? Peki ya ellerini, kollarını, başını…

İçtiğin çayın/kahvenin tadını alıyor musun?

Nefesini duyuyor musun?

Baktığın yeri görüyor musun?

İçinde tepinip duran duyguna kulak veriyor musun?

Bir hüzünle sarılı mısın? Üstelik nedenini bilmiyor musun? O hüznüne sen sarılmayı biliyor musun?

Kendine iyi bakıyor musun?

Uyku tutmadıysa aç gözlerini, kalk yatağından uyku seni bulmadan da girme o yatağa. Bazen fırsat o uykunun tutmadığı anlar; gece, sessizlik, nefesini duyabileceğin bir an. Değerlendir sana sunulanı…

Bedenin senden bağımsız harekete geçtiyse bir daha düşün “kimin yanındayım?” diye. Arkadaş ise arkadaş aile ise aile sana iyi gelmiyorsa senin de ona iyi gelme ihtimalinin olmadığını hatırla.

Acele etme, işler bir şekilde yetişiyor. Durmayı bil. Duramamak daha çok yoruyor gör. Karnını sıkma, gevşe. Nefesini, ellerini, omuzlarını, kafanı, ayaklarını, bastığın her yeri, yediğin/içtiğin her şeyi hisset, tadına var. Bazen kaçıp gider o farkındalık hali, kaçan kaçsın sen yakalayabildiklerinin tadını çıkar.

Hüznüne sarıl, öfkene de, kırgınlıklarına da… Her duygu senin, öteleme onları.

Kıymetini bil. Kendine yapmayacağın hiçbir şeyi başkasına yapma. En güzel sofraları kendine kur, güzel bir kahve ısmarla kendine yanına da sevdiğin çikolatayı al. Bir şeyleri kendin için yap, küçük olsa dahi kendine bir güzellik yap.

Kendine iyi bak…