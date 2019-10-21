Kendinize iyi bakmadığınızın 8 gizli işareti

Bacağımıza birbiri ardına aniden giren kramplar, yüzümüzde çok fazla sivilce çıkmaya başlaması gibi durumlar aslında kendimize pek de iyi bakmadığımızın işaretleridir aslında. İşte konu hakkında Dr. Sinan Akkurt’un verdiği bilgiler…

1- Kafayı toplamakta güçlük çekmek, unutkanlık

Unutkanlık, odaklanamama, algılama güçlüğü gibi sorunlar sadece yaşlılıkla birlikte gelmezler. Erken yaşta başlayan bu gibi sorunlar, hormonal dengesizliklerin ya da vitamin yetersizliklerinin habercisi olabilir. Özellikle kadınlar için tiroid hormonunun mutlaka incelenmesi gerekir. Ayrıca hem erkek hem de kadınlar için, bağırsaktaki bakteri popülasyonları da dağınık düşüncelere neden olabilir. Bağırsak mikrobiyatamız beynimize bağlı olduğundan, bu yönden güçlü probiyotik bir beslenme programı, zihnimize netlik ve verimlilik kazandıracaktır.

2- Cinsel isteksizlik

Bazı çiftlerde anne-baba olmak, çok yoğun iş yaşamı ya da duygusal boşluklar cinsel yaşamı sekteye uğratabilir ancak cinsel isteksizliğin sürekli hale gelmesi sağlıklı bir durum değildir. Doktorunuza danışarak testosteron, estradiol, estriol, progesteron gibi hormonlarınızı değerlendirmesini isteyebilirsiniz. Düzensiz bir cinsel yaşamın hormonal dengesizliklerin yanı sıra depresyon, kilo alımı ve hatta kalp rahatsızlıkları gibi daha ciddi sorunlarla ilişkili olabileceği bilinmektedir.

3- Stresi yönetememek

İş, aile, ilişkiler ya da içinde yaşadığımız dünyayla ilgili genel endişelerin çok ağır basması ile birlikte sürekli stres altında olmak ve stresi yönetememek sağlığınızı mahvedebilir. Kortizol seviyeleri dengesiz olduğunda, kendimizi karamsar, endişeli, depresif ya da bilişsel olarak zayıf hissedebiliriz. Yüksek kortizol ayrıca vücutta yağ ve iltihabın artmasına neden olabilir ve bu da daha az enerji ve özgüvenimizin azalmasına yol açabilir. Stres, destek alınarak yönetilebilecek bir şeydir ve stresi yönetebildiğinizde genel sağlık ve yaşam kalitenizi iyileştirmede önemli bir adım atmış olursunuz.

4- Sürekli uyku hali

Sağlığımız için sağlıklı beslenme ve hareketlilik kadar önemli bir diğer temel unsur da düzenli gece uykusudur. Uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız ya da gün içinde sürekli uykunuz geliyorsa, uyku apnesi, yüksek tansiyon, depresyon, aşırı elektromanyetik yüklenim gibi açılardan kapsamlı bir sağlık taraması yapması için doktorunuza başvurmalısınız. Yalnızlık hissi, uyku düzeninin bozulmasında önemli bir etkendir.

5- Bacaklardaki kas seğirmeleri

Günümüzün en yaygın sağlık risklerinden biri hareketsiz yaşam şekli. Buna bağlı olarak ara sıra yaşadığımız kas seğirmesi ya da krampları da görmezden gelmeye alışmış durumdayız. Kaslarımızdaki seğirme ve spazmların sık sık meydana gelmesi, düşük magnezyum seviyelerine işaret ediyor olabilir ve zamanla bazı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun için badem, kabak çekirdeği ve muz gibi magnezyum bakımından zengin besinlerden destek alabileceğimiz gibi, doktorumuza danışarak vitamin takviyesi de kullanabiliriz.

6- Ellerde ve ayaklarda karıncalanma

Elleriniz ve ayaklarınız sürekli olarak karıncalanıyorsa, B12 vitamini eksikliğiniz olabilir. B12 eksikliği tedavi edilmediğinde, kansızlığa ve bazı ciddi durumlarda nörolojik hastalıklara neden olabilir. Bu yönde güçlendirilmiş bir beslenme planına ek olarak doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda vitamin takviyesi almanız gerekebilir.

7- Cilt kuruluğu ya da sivilceler

Kış aylarında cilt kuruluğu her ne kadar normal olarak gelişebilirse de, kaşıntılı lapa lapa döküntüler düşük yağlı beslenmenizin ve dolayısıyla yağ asidi eksikliğinizin olduğuna dair bir işaret olabilir. Cilt tipinize uygun olarak günlük nemlendirici kullanmanın yanı sıra, günlük beslenmenize avokado, ceviz, zeytin ve zeytinyağı katmanız faydalı olabilir. Öte yandan cildinizde sürekli sivilceler çıkıyorsa, çok fazla şekerli ve nişastalı yiyecekleri tüketiyor ve böylelikle yüksek kan şekeri seviyelerine neden olarak iltihaplanmayı teşvik ediyor olabileceğinize işaret edebilir.

8- Akşam olmadan çöken yorgunluk

Pizza, sandviç veya diğer ekmek bazlı yiyecekler ile karbonhidrat bakımından zengin bir beslenmeyi tercih ediyorsanız, bunları yedikten birkaç saat sonra kan şekerinizin sıçramasına ve daha sonra aniden düşmesine hazırlıklı olmalısınız. Hipoglisemi olarak da bilinen düşük kan şekeri, öğleden sonraları çöken halsizlik ve uykululuk sorununuzun sorumlusu olabilir. Kan şekeri seviyenizi korumak için protein, yağ ve lif açısından zengin sebzelerle dengelenmiş öğle yemeklerini tercih etmelisiniz.

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