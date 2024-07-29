Kenan Işık kimdir? Kenan Işık'ın hayatı...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan oyuncu ve sunucu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

Kenan Işık kimdir? Kenan Işık'ın hayatı...
Yaşam
Giriş: 29 Temmuz 2024 11:19 Güncelleme: 29 Temmuz 2024 11:26
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Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık, 21 Mart 2014 günü sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış ardından hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçiren Işık, 4 saat süren bir ameliyatın ardından son 10 yıldır komada gözetim altında tutuluyordu.


Gelen son dakika bilgisine göre evde tedavisi devam eden Kenan Işık hayatını kaybetti.


Kenan Işık kimdir?

1 Ekim 1947 tarihinde Malatya’da doğan Kenan Işık, Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. Tiyatroya olan ilgisi genç yaşlarda başladı. Işık, kariyerine Devlet Tiyatroları'nda başladı ve birçok önemli oyunda rol aldı. Ayrıca yönetmenlik yaptı. Tiyatroda gösterdiği başarıyı televizyon ve sinema dünyasında da sürdürdü. 1990'lı yıllarda Türkiye'nin en popüler ve prestijli bilgi yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının sunucusu olarak tanındı. Bu program sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Ayrıca, birçok dizi ve filmde oyuncu olarak yer aldı. Özellikle "Dadı" dizisindeki Ömer karakteri ile çok sevildi.

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