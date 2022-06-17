Kellik ilacı bulundu mu? Kellik ilacı nedir?

Birçok insanı etkileyen ve saçları, kaşları kripikleri böglesel olarak tutabilen saçkıran hastalığı veya daha tıbbı adıyla alopesi areata, artık çözümsüz değil. Hâlihazırda romatoid artrit tedavisinda kullanılmakta olan bir JAK inhibitörü, Baricinitib, bu hastalığa çare olabilir.

Alopesi areata nedir?

Halk arasında saç kıran olarak bilinen bu durum, saç, kaş ve kirpikler gibi vücuttaki tüylerin bölgesel olarak dökülmesi durumunda oluşan kelliğe denir. Bu bölgesel dökülme yayılabilir v hatta kafa derisinin tamamını kaplayabilir. Hastalık, otoimmün bir sorundur yani vücut kendi saç foliküllerini yabancı ve tehlikeli bir patojen olarak algılar ve ona karşı savaşır.

İlaç oldukça etkili

36 hafta boyunca 1200 kişi üzerinde yapılan bu oldukça geniş çalışmada, ilaç kullanan ve saçının büyük bir kısmını kaybetmiş katılımcıların %40’ında tam veya tama yakın bir saç büyümesi gözlendi. İlaç kullanımının birinci yılında ise hastaların neredeyse yarısı saçlarına kavuştu.

Kellik ilacının yan etkiler neler?

Deneydeki hastalar, akne, idrar yolu enfeksiyonları ve diğer enfeksiyonlar için küçük bir risk artışı dâhil olmak üzere nispeten hafif yan etkiler yaşadılar ancak bu yan etkiler tedavi edilmeden geçebilir derecedeydi. İlacın daha önce de romatoid artrit tedavisinde kullanılıyor olması ilaca karşı güven duymayı oldukça kolaylaştırıyor.

Referans: Jim Shelton. “New trials for alopecia areata treatment are a success” Şuradan alındı: https://news.yale.edu/2022/03/26/new-trials-alopecia-areata-treatment-are-success (22.05.2022).