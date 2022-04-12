Kediler niçin kısırlaştırılıyor?

Yaklaşık 4 aylıktan itibaren kediler cinsel olgunluğa erişirler. Üreme sonucu doğan yavruların sorumluluğunu ve bakımını üstlenecek biri yoksa bu üreme, üzücü bir şekilde sonlanabilir. Bu durumu önlemek için hayvanların çiftleşmesini önlemekse doğal olarak yaşadıkları içgüdüleri yok saymak ve onlara acı çektirmek olur.

Kedilerde kısırlaştırma, erkek kedilerde testislerin alınması ve dişilerde yumurtalıkların ve rahmin alınması yoluyla gerçekleştirilir. Bu kısırlaştırma işlemi sadece istenmeyen gebeliklerin oluşmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda cinsel olgunlukla ilişkili istenmeyen davranış kalıplarını da engeller ve belirli riskleri azaltır.

Dişi kediler niçin kısırlaştırılır?

Dişi kedileri kısırlaştırmanın öncelikli sebebi nüfus kontrolüdür. Kedilerin içgüdüleri onları belirli zamanlarda çiftleşmeye yönlendirir ve bu da birçok yavrunun doğumuna sebep olabilir. Doğru şekilde sahiplendirilemezlerse bu yavrular yeterli bakıma ulaşamaz. Dişi kediler, hamile kalmazlarsa, yılın cinsel olarak aktif zamanlarında yaklaşık üç haftada bir düzenli olarak çiftleşmek için bir erkek kedi aramakla kalmaz, onları kendilerine çağırırlar. Bu, kimi zaman erkek kediler arasında rekabete neden olabilir.

İstenmeyen yavru kedilerin bakımı yapılmayabilir ve kedi gribi veya çeşitli bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olabilirler. Doğacak her yavrunun bir evi olmalıdır. Kısırlaştırılmamış dişi kedilerin daha sonraki yaşamlarında pyometra (rahim enfeksiyonu) ve meme tümörlerinden muzdarip olma olasılığı daha yüksektir. Bulaşıcı hastalıkları olan kediler bunları yavrularına bulaştırabilir. Hamilelik ve doğum da risksiz değildir. Evcil olmayan kedilerde ise daha farklı sorunlar olabilir. Yavru kedileri olan anne kediler daha aktif avlanmak ve daha fazla besin bulmak zorunda kalırlar.

Erkek kediler niçin kısırlaştırılır?

Kısırlaştırılmamış erkek kedilerin geniş bir alanda başıboş dolaşmaları muhtemeldir, bölgelerini çok işaretler ve bunun üzerine diğer kedilerle kavga edebilirler. Birbirleriyle kavga eden erkek kedilerin FIV ve FeLV gibi hastalıkları diğer kedilere yayma olasılığı çok daha yüksektir. Ayrıca apse gibi dövüş yaralanmalarından muzdarip olmaları muhtemeldir.

Kısırlaştırılmamış erkek kediler evden kaçabilir ve geri dönemeyebilirler. Evin içinde idrar yapabilir ve sahiplerine karşı saldırgan olabilirler. Konu nüfus kontrolü olduğunda, birçok dişi kediyi hamile bırakmak için yalnızca bir erkek kedi gerekeceğinden kısırlaştırma çok daha fazla fark yaratır.

Dişi kedi nasıl kısırlaştırılır?

Geçmişte, tüm dişi kedilerin bir kez doğum yapmasına izin verilmesi önerildi ancak son zamanlarda bu uygulamanın gereksiz ve yararsız olduğu düşünülüyor. Sıklıkla, cinsel olgunluğa erişmeden önce dişinin kısırlaştırılması tercih ediliyor. Cinsel olgunluğa ulaşıldığında, kedi mevsime girmeye veya “çağrı” yapmaya başlayacaktır. Cinsel aktivite döngüleri tipik olarak her iki ila üç haftada bir gerçekleşir. Cinsel döngüyü bastırmak için bazı ilaçlar kullanılabilir ancak bunlardan bazıları kedilerde oldukça ciddi yan etki riski taşır ve uzun süreli kullanımları önerilmez. Dişi yavru kedinizi kısırlaştırma, cinsel davranışlarını, planlanmamış gebelik olasılığını ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde genital sistemle ilişkili hastalık riskini ortadan kaldıracaktır.

Kısırlaştırma operasyonu, genel bir anestezik verilmesini ve kedinin yan veya karnında yapılan bir kesi ile yumurtalıkların ve rahmin cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Kesi yerindeki kürk ameliyattan önce tıraş edilmelidir ve veterineriniz anesteziden önceki akşam yiyecek vermemenizi isteyecektir. Genellikle yavru kediniz aynı gün eve dönebilir ve cilt dikişleri genellikle 7 ila 10 gün sonra alınır.

Erkek kedi nasıl kısırlaştırılır?

İstenmeyen gebelikleri önlemek için bir erkeği kısırlaştırmak, bir dişiyi kısırlaştırmak kadar önemlidir. Tüm erkek kedilerin, gezinme, diğer erkeklere karşı saldırgan olma, kavga etme ve idrar püskürterek bölgelerini işaretleme konusunda güçlü bir eğilimi vardır. Saldırgan davranış, hadım edilmemiş bir erkeği, kedi immün yetmezlik virüsü ve kedi lösemi virüsü gibi birçok hastalıkta çok daha yüksek ciddi risk altına sokar.

Kastrasyon, her iki testisin de genel anestezi altında skrotuma yapılan küçük bir insizyonla çıkarılmasını içerir. Kısırlaştırma operasyonunda olduğu gibi, olası anestezik komplikasyonları en aza indirmek için bir önceki akşamdan yemek yememek gerekecektir ve yavru kedi genellikle aynı gün eve gidebilir. Genellikle, kastrasyon için cilt kesileri o kadar küçüktür ki dikiş gerekli değildir.

Kısırlaştırma işleminden sonra kediye nasıl bakmalı?

Kediler genellikle kısırlaştırma işleminden oldukça hızlı bir şekilde kurtulur. Birkaç saat biraz uykulu olabilirler, ancak ertesi gün genellikle tekrar çok canlıdırlar. İç yaralarının iyileşmesi için biraz zaman tanımak için yavru kedinizi bir veya iki gün oldukça sessiz tutmaya çalışmak mantıklıdır. Bununla birlikte, yavru kediniz alışılmadık derecede sessiz veya donuk görünüyorsa, veterinerinizle iletişime geçmelisiniz. Yavru kediniz cilt dikişlerinde aşırı derecede yalamaya veya kaşınmaya başlarsa, yaraya herhangi bir zarar gelmemesi için pansuman veya özel tasma almak için veterinerinizle iletişime geçmelisiniz.

Kısırlaştırmanın zararları nelerdir?

Kısırlaştırma operasyonu anestezi altında gerçekleştiğinden, sıklığı az da olsa anestezi sebebiyle gerçekleşebilecek komplikasyonları kabul etmeniz gerekir. bunun yanı sıra, kısırlaştırma işlemi kedinin bazı hormonlarının üretimini de etkileyeceğinden, mekanizması tam olarak anlaşılamasa da bazı yan etkilerle karşılaşabilirsiniz.

Bir kedi kısırlaştırıldıktan sonra, aşırı kilolu olma eğiliminin güçlendiğini hatırlamak önemlidir. Bu durum sıklıkla tükettiği mama miktarını düzenlemenizle aşılabilse de farkında olmak önemlidir. Ayrıca, sedanter yaşamla birleşen aşırı kilo, böbrek taşı oluşumunu da arttırabilir. Yine de kar zarar hesabı yapıldığında uzmanlar sıklıkla kısırlaştırma işlemini önerir.

Referans:

“Neutering your cat”. Şuradan alındı: https://icatcare.org/advice/neutering-your-cat/ (24.06.2018).