Kebabın ötesinde Adana

Adana ile ilgili, kebap ve Kazım Büfe’den alınıp ayaküstü içilen muzlu sütünü saymazsak, akla ilk gelen balkondur. Balkondan balkona muhabbet etmek, ilkbaharla beraber balkona taşınmaktır Adana. Ve artan sıcaklarla beraber “beyin kanaması geçiririm” korkusuyla akşamüstünden önce dolaşmaya çıkmamaktır. Çok sık gitmediğim ve kendine has dönüşüm hızı nedeniyle takip etmekte zorlandığım Adana’da gittiğimde yaptığım şeyler, yeni açılan mekanlara şans verip dostlarla hasret gidermek oluyor. 2019 yaz sezonunda yolunu Adana’ya düşürecek olan varsa kanlarının sıcaklığıyla ünlenen Adanalıların bu aralar trend mekanları şunlar:

Serbalık

Balıkla arasındaki mesafeyi hep koruyor olsalar da Adanalılar, güzel meze ve balığa hayır diyemiyorlar. Yeni nesil meyhaneler çoğaldıkça herkes yemek keyfini, sesini duyurmak için bağırarak keyfini bölmek zorunda kalmayacağı mekanlara hasret kalmıştı. Bu mekan tam da yormayan bir rakı gecesi geçirmek isteyenler için.

Double Up Coffee

İster bilgisayarını alıp içeride uzun masalarda çalışmak, ister dışarda şezlong benzeri sandalyelerde evcil hayvanınızla oturup geleni geçeni izlemek için ideal bir kahve molası sunuyor Double Up Coffee. Son zamanlarda açılan birçok tasarım kafesiyle Adana, güzel kahve güzel mimari tasarımlara da sahip çıkmış oluyor.

Nü Pub Brasserie

Güneşe ateş eden, bomba olduğundan şüphelenilen poşete bomba mı, değil mi diye tekme atan Adanalılardan saat geç olunca eve gidip mışıl mışıl uyumalarını beklemiyorduk, değil mi? Onlar da öyle yapmıyor zaten. Barlar Sokağı diye de adlandırılan Şinasi Efendi sokağındaki Nü, dans edilecek mekan açığını kapatıyor. Gece sonunun şırdancıda biteceğine herkesin hemfikir olduğu gecelerde danslar burada edilip şarkılara hep birlikte eşlik ediliyor.

Hepinize Adana gibi enerjik ve keşif dolu bir yaz diliyorum. Güneye inmeyi ihmal etmeyin.

Gamze Türker

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