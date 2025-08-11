Para enerjini engelleyen görünmez zincirleri kır

Para enerjini engelleyen görünmez zincirleri kır
Hayatın Sesi
Giriş: 11 Ağustos 2025 12:00 Güncelleme: 11 Ağustos 2025 12:39
ABONE OL
Nuray Kılınçarslan

Para, sadece cebimize giren kâğıt banknotlar ya da banka hesabımızdaki rakamlar değildir. O, yaşam enerjimizin maddi dünyadaki akış halidir. Ve çoğu zaman, bu akışı bozan şey dışarıdaki ekonomik krizler, işsizlik ya da şanssızlık değil… Farkında bile olmadığımız **”görünmez zincirler”**dir.


Bu zincirler nereden geliyor?

  • Çocukken duyduğun “Para kolay kazanılmaz” sözleri

  • Ailenin yaşadığı maddi kayıpların sende yarattığı korkular

  • Atalarından miras kalan yoksulluk bilinci

  • “Paralı insan kibirlidir” inancı

  • Kendini değersiz hissettiğin için bolluğu hak etmediğine dair bilinçaltı kayıtlar

Bu zincirler, ruhunun derinliklerinde enerji akışını tıkar. İstediğin fırsat kapıları önünde olsa bile, onları fark edemezsin ya da elinden kayıp gitmesine izin verirsin.


Zincirleri kırmanın ilk adımı

Para ile ilişkinin enerjisel bir bağ olduğunu fark etmek… Çünkü para, senin içsel değerini nasıl gördüğünün bir yansımasıdır. Eğer değersizlik duygusu baskınsa, para da senden uzaklaşır. Eğer suçluluk hissiyle kazanıyorsan, elinde tutamazsın.


Bolluk enerjisini serbest bırak

Önce parayı “kötü” ya da “tehlikeli” olmaktan çıkar. Atalarından gelen yoksulluk hikâyelerini fark et ve vedalaş. Kendi değerini bil ve emeğinin karşılığını almakta özgür olduğunu kabul et. Para, seni zincirlemek için değil, hayatına hizmet etmek için var. Zincirleri kırdığında, sadece maddi kazancın değil; huzurun, özgürlüğün ve yaratıcılığın da artar. Peki sen… Hâlâ görünmez zincirlerin içinde mi yürüyorsun, yoksa özgürleşmeye hazır mısın?

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.