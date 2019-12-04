Kayınvalideme “anne” demek istemiyorum

Niye ona anne demek zorundayım ki!

+ Sonra Oku
Kayınvalideme “anne” demek istemiyorum

Nişanlıyım ve önümüzdeki yaz evleneceğim. Kayınvalideme saygı duyuyorum çünkü her şeyden önce, eşimin annesi… Onu doğurmuş, büyütmüş ama beni doğurmadı. Niye ona anne demek zorundayım ki! Kayınvalideme anne demem şart mı? Nereden annem oluyor ki? Bunu birkaç arkadaşıma söylediğimde “Söylesen ne olacak, çok detaylı düşünüyorsun. Söyle gitsin” diyorlar ama benim zoruma gidiyor. Anneme haksızlık olur gibi geliyor. Hele ki annemin yanında kayınvalideme anne demeye utanıyorum. Nişanlandığımızdan beri ona anne diyorum ve bu bana çok tuhaf geliyor, alışamadım. Ona her anne deyişimde karnıma ağrılar giriyor.

 

Rumuz: Annesinin kızı 

 

***

HTHayat.com'a siz de içinizi dökün...

Aşağıdaki resme tıklayın, formu doldurun, itirafınız yayınlansın!

 

Tüm itirafları görmek için tıklayın

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Ev arkadaşımdan korkuyorum...
Ev arkadaşımdan korkuyorum...
Yemek yapmaktan nefret ediyorum!
Yemek yapmaktan nefret ediyorum!
Meğer evliymiş
Meğer evliymiş
Çok aşık oldum
Çok aşık oldum
Tek bir kişiyi sevemiyorum
Tek bir kişiyi sevemiyorum
Patronuma aşığım
Patronuma aşığım
Ayrılmak istiyorum…
Ayrılmak istiyorum…

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
    Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

    Süresi : 01:39 İzlenme : 6628

  • Nasıl para biriktirebilirim?
    Nasıl para biriktirebilirim?

    Süresi : 01:16 İzlenme : 927

  • Sezaryen sonrası normal doğum mümkün mü?
    Sezaryen sonrası normal doğum mümkün mü?

    Süresi : 04:32 İzlenme : 4161

  • Bedene göre kot pantolon nasıl seçilir?
    Bedene göre kot pantolon nasıl seçilir?

    Süresi : 01:11 İzlenme : 3582

  • Pet şişelerin altındaki numaralar ne demek?
    Pet şişelerin altındaki numaralar ne demek?

    Süresi : İzlenme : 1945

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X