Kayınvalideme “anne” demek istemiyorum

Nişanlıyım ve önümüzdeki yaz evleneceğim. Kayınvalideme saygı duyuyorum çünkü her şeyden önce, eşimin annesi… Onu doğurmuş, büyütmüş ama beni doğurmadı. Niye ona anne demek zorundayım ki! Kayınvalideme anne demem şart mı? Nereden annem oluyor ki? Bunu birkaç arkadaşıma söylediğimde “Söylesen ne olacak, çok detaylı düşünüyorsun. Söyle gitsin” diyorlar ama benim zoruma gidiyor. Anneme haksızlık olur gibi geliyor. Hele ki annemin yanında kayınvalideme anne demeye utanıyorum. Nişanlandığımızdan beri ona anne diyorum ve bu bana çok tuhaf geliyor, alışamadım. Ona her anne deyişimde karnıma ağrılar giriyor.
Rumuz: Annesinin kızı
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