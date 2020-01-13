Karnabahar mücveri nasıl yapılır?

Yapılışı kolay, leziz ve hafif atıştırmalı olan karnabahar mücveri tarifi...

Karnabaharı ister buharda isterseniz mikrodalga fırında kolaylıkla haşlayabilirsiniz, ayrıntılar tarif sonunda…

Servis: 18-20 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10-12 dakika

Karnabahar mücveri malzemeler:

1 karnabahar (1 kg)

8-9 sap maydanoz

3 adet taze soğanın ince dalları

2 yumurta

2 yemek kaşığı siyez unu

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Kızartmak için;

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerine;

1 çay bardağı İzmir tulum veya eski kaşar, rendelenmiş

Karnabahar mücveri yapılışı

Karnabaharı çiçeklerine ayırarak yıkayın, yumuşayıncaya kadar buharda pişirin. Temiz bir mutfak havlusu üzerinde tamamen kuruttuktan sonra pirinç tanesi gibi olacak boyutta rondodan geçirin. Soğan ve maydanozu yıkayıp incecik doğrayın. Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak karıştırın. Tavaya zeytinyağından 2 yemek kaşığı kadar akıtıp ocağı açık ateşe ayarlayın, yağ ısınınca karnabaharlı karışımdan birer dolu yemek kaşığı koyarak üzerlerini hafifçe bastırarak düzleştirin. Kızarınca diğer taraflarını spatula ile çevirerek kızartın (her bir tarafı için ikişer dakika yeterli oluyor). Bu arada tavada yağ biterse kalan 2 yemek kaşığı yağı ekleyerek karışım bitene kadar kızartın. Üzerlerine rendelenmiş peynir serperek ılık olarak servis edin.

Kısa bir not: Karnabaharları mikrodalgada pratik bir şekilde haşlayabilirsiniz, yöntem şöyle; Karnabahar çiçeklerini tek sıra halinde cam geniş bir kaba yerleştirin, üzerini streç film ile kaplayın. Mikrodalganın en yüksek ayarında 8 dakika pişirin. Afiyetle sevgiyle kalın…