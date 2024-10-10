Jüpiter retrosu (10 Ekim 2024-5 Şubat 2025) burçları nasıl etkileyecek?

Jüpiter retrosu etkileri neler? Jüpiter retrosu burçları nasıl etkileyecek? Astrolog İnci Gücen, 10 Ekim 2024- 5 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Jüpiter retrosunun genel etkilerini ve burçlara etkilerini yorumladı.

Jüpiter retrosu (10 Ekim 2024-5 Şubat 2025) burçları nasıl etkileyecek?
Astroloji
Giriş: 10 Ekim 2024 12:00 Güncelleme: 10 Ekim 2024 16:22
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Ekim ayları, ektiklerimizin büyüyüp yeşererek Nisan ayında çiçekleneceği aylardır. Bu aydan itibaren zihnimiz, ruhumuz, bedenimiz, yaşam akışımız adeta toprağın altında dinlenir, İlkbahar ekinoksu ile yeniden canlanmaya hazırlanır. Bizler de toprağa bir tohum ekmek için yaşamımızda bir şeyler başlatmaya çağrılırız.


Bu yıl Ekim ayına Jupiter Retrosu ile bir karma temizliği yaparak başlıyoruz. Jupiter doğum haritamızda; etik, ahlak, genişleme, yenilenme, keşfetme ve anlama fırsatları ile ilgilidir. Gökyüzünde hangi burçta ilerliyorsa, o süreçte şans ve fırsatlar o alandan gelir. Bu yıl Mayıs ayından beri bizlere; kendimizi ifade etme, kişisel gelişim, eğitim, seyahat, ticaret, görüşme, anlaşma, teklifler, hukuk, sosyalleşme, projeler, araç alımı, ehliyet ve dil kursları gibi alanlarda fırsatlar sunuyor. Retro zamanlarında ise; şanslarımızı bu alanda doğru kullanıp kullanmadığımızı sınamaya hazırlanıyor.


Eğer; dürüst, etik, çok yönlü, doğru bilgiye değer veren, vicdanı rahat biri iseniz, retro döneminin hediyelerine kavuşabilirsiniz. Bu dönemde gecikmiş şanslar gelebilir, gecikmiş başvurulardan dönüşler alınabilir, hukuksal konular ve ilahi adalet yerini bulabilir. Juno ve Jupiter'in güzel açısı ile bugünlerde pek çok ikiz ruh buluşması yaşanabilir. İlişkilerde konuşulmayanlar konuşularak çözülebilir.


Eğer; dürüst olmadığınız, kendinizi ve diğerlerini aldattığınız konular varsa, yargı, kibir, eleştiri, dedikodu, yalan, iftira gibi karmalar yarattıysanız, takıntılı iseniz, diğerlerinin fikrine, inancına saygı duymadıysanız, yanlış bilgi yaydıysanız veya bilginizi doğru kullanmadıysanız, bugünlerde bu konuların bedellerini ödeyebilirsiniz.


Dünyada ise; yasaların sorgulanması, bilgi kirliliği, yanlış haberler, skandallar, vize, eğitim, iletişim, medya, gazeteciler, yazarlar, haberleşme araçları, elektrik, seyahat, araç, trafik, ticaret, vergiler, küçük işletmeler, göçler, göçmenler, anayasa konularında sorunlar yaşanabilir.


Jupiter retroları bizleri içimize dönerek aydınlanmaya, yaşadıklarımızı yeniden anlamlandırmaya, konuşmadan önce anlamaya, ardından yepyeni bir keşif yolculuğuna çıkmaya davet eder. Kararlarımızı yeniden sorgular, aşırılıklarımızı dengeleriz. Takılı kaldığımız konuları serbest bırakarak hafifleyebiliriz. Anlama ve anlaşılmanın güzelliğini yaşamak için önce kendimizi anlamaya çağrılırız. Kendi sessizliğimizde aradığımız cevaplara ulaşırız.


10 - 10 kapısı ile başlayacak bu yolculuk bizi bundan böyle yeni bir hikayeye çağıracak. Bu hikayeye başlamak için tek ihtiyacımız ise cesaret olacak. Bugün hayalinizi gerçekleştirmek için sadece bir tohum atın ve onu inanarak, en saf, en dürüst, en içten şekilde büyütün. Sözler sihirlidir; bir hayali gerçek kılabilir, bir gerçeği ortaya çıkartabilir, bir gerçeği yok edebilir veya bir gerçeği hayalinizdeki gibi de gösterebilir. Gerçeğinizin ne olmasını isterdiniz?


Jupiter Retrosu 10 Ekim 2024 tarihinde 21 derece İkizler burcunda başlayacak ve 5 Şubat 2025 tarihinde 11 derece İkizler burcunda tamamlanacak. Herkese zihninin bahçelerini en güzel şekilde süslemesi dileğiyle…


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi


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