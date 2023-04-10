Karışık meyveli hoşaf nasıl yapılır?

Tarif defterimden;
Kuru meyvelerin doğal şekerleri yeterli olduğundan az miktarda bal ile tatlandırdığım leziz hoşaf... Bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum; Kuru meyvelerle yapılan hoşaf, taze meyvelerle yapılan komposto olarak adlandırılıyor.
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;
- 10 adet kuru kayısı, ikiye bölünmüş
- 10 adet kuru erik
- Yarım bardak İzmir üzümü
- Yarım bardak siyah üzüm
- 7 adet kakule çekirdeği
- 7 adet karanfil
- 1 adet çubuk tarçın
- 8 bardak su
- 2 yemek kaşığı bal
- 5 dal taze nane
Yapılışı:
*Kuru meyveleri bir kaç defa bol suda yıkayarak süzdürün ve derin bir tencereye aktarın. Üzerlerine kakule, karanfil, çubuk tarçın ve suyu ekleyin. Orta ateşte meyveler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Ocağı kapatıp balı ekleyerek karıştırın.
*Oda ısısına gelince buzdolabına kaldırın. Servis yapacağınız zaman kaselere pay edip üzerlerini nane yapraklarıyla süsleyin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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