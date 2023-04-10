Karışık meyveli hoşaf nasıl yapılır?

Tarif defterimden;

Kuru meyvelerin doğal şekerleri yeterli olduğundan az miktarda bal ile tatlandırdığım leziz hoşaf... Bu arada kısa bir bilgi vermek istiyorum; Kuru meyvelerle yapılan hoşaf, taze meyvelerle yapılan komposto olarak adlandırılıyor.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

10 adet kuru kayısı, ikiye bölünmüş

10 adet kuru erik

Yarım bardak İzmir üzümü

Yarım bardak siyah üzüm

7 adet kakule çekirdeği

7 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

8 bardak su

2 yemek kaşığı bal

5 dal taze nane

Yapılışı:

*Kuru meyveleri bir kaç defa bol suda yıkayarak süzdürün ve derin bir tencereye aktarın. Üzerlerine kakule, karanfil, çubuk tarçın ve suyu ekleyin. Orta ateşte meyveler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Ocağı kapatıp balı ekleyerek karıştırın.

*Oda ısısına gelince buzdolabına kaldırın. Servis yapacağınız zaman kaselere pay edip üzerlerini nane yapraklarıyla süsleyin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...