Karın yağları sağlıklı beslenmeyle nasıl incelir?

Uzman Diyetisyen Elif Sözen, karın yağlarını eritmenize yardımcı olacak beslenme şekli hakkında bilgiler verdi.

Karın bölgesi kilo kaybının özellikle de en zor olduğu bölge maalesef ve çoğu kişi karın bölgesini inceltememek problemini yaşıyor. Kan şekeri dengesinin bozuk olması genellikle düzensiz yaşamın, düzensiz beslenmenin, uzun sureli açlıkların ve dolayısıyla insüline karşı vücudun oluşturduğu direncin habercisidir. Bu da karın çevresi yağlanmasının en büyük sebebidir.

Karın bölgesinin incelmesini sağlamak için bilinen en büyük yanlış karbonhidrat tüketimini sıfırlamaktır. Hâlbuki buna hiç gerek yok. Önemli olan küçük porsiyonlarda ve enerjiye daha çok ihtiyaç duyduğumuz, sindirim sistemimizin daha aktif çalıştığı sabah ve öğle saatlerinde doğru karbonhidrata ulaşmaktır.

Yoğun karbonhidrat ve yoğun protein içeren besinleri karıştırmayın

Sindirim sistemi yükünü hafifletmek ve şişkinlik yaşamamak adına yoğun karbonhidrat ve yoğun protein içeren besinler aynı öğün içinde birbirine mümkün olduğunca karıştırmamalıdır. Kırmızı et yanında tüketilecek büyük porsiyonda bir yoğurt şişkinliğin daha yoğun hissedilmesine sebebiyet vermektedir.

Çiğ sebzeler sabah ve öğle vakitlerinde…

Sebzeler konusunda ise çiğ sebzeler daha sıklıkla sabah ve öğle yemeğinde belki de bir salata şeklinde, pişmiş sebzeler ise akşam yemeğinde tüketilmelidir. Bağırsaklarda yaşanılan stresi azaltmak için çok sıcak olmayan bir çorba yağsız-unsuz ve mümkünse sebze yoğunluğu çok tutularak akşam mutlaka tüketilmelidir. Kahvaltıda ise farklı çeşitlilikler mutlaka sağlanmalıdır. Sevdiğiniz ve belirlediğiniz tek bir kahvaltıyı uzun süre hep aynı şekilde tüketmek özellikle karın yağlarının erimesi konusunda fayda sağlamayacaktır.

Protein içeren kahvaltı ile başlayın

Güne doğru saatte protein içeriği iyi olan bir kahvaltı ile başlayarak, ardından 5 saat sonra içinde az miktarda sağlıklı karbonhidratların da bulunduğu çok yağ içermeyen, bir miktarda protein içeren ve tabii yüksek yoğunlukta çiğ sebze içeren bir öğle yemeği ile devam ederek akşam ise sindirim sistemine yük olmamak adına yüksek yoğunlukta sebze içeren ılık yiyecekler yani çorbalar, sebze yemekleri ideal bir beslenme programı olacaktır.

Karın yağları beslenme tarzı değiştirerek azalır mı?

Karın bölgesini inceltmede 5 altın kural:

1- Güne erken başlayın, ana öğünlerin saatleri arasında 5 (8.00-1.00-18.00 gibi) saatlik boşluklar olsun.

2- Kahvaltıda mutlaka protein tüketin ve çeşitlilik sağlayın, taze sıkılmış meyve sularından uzak durun.

3- Öğle yemeklerinde sağlıklı karbonhidratlara yer verin, çiğ sebze tüketin, az miktarda protein alın.

4- Akşam öğünlerinde soğuk yiyeceklerden kaçın, ılık sebze yemekleri, çorbalardan destek alın.

5- Gün içinde kg başına 30 cc su için, egzersiz yapın.

Bireyin intoleranslarının, sevdiği ve sevmediği tüm yiyeceklerin, bazal metobolizma hızının, uygulamış olduğu egzersiz planının, egzersizin türünün – şiddetinin bir danışman ile program uygulamasının daha doğru bir yol olduğunu unutmayın.

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