Karbon ayak izinizi azaltmak için...

Doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirdiğimiz eylemlerle karbon emisyonumuzu artırıp dünyamıza zarar vermek yerine karbon ayak izimizi bu yöntemlerle azaltmayı deneyebiliriz.

Karbon ayak izinizi azaltmak için...
Yaşam
Giriş: 18 Ekim 2023 15:00
ABONE OL

Geleceğimizi değiştirmeye çalışmak ve gelecek nesilleri korumaya çalışmak oldukça önemli. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikli amacımız doğayı korumak olmalı. Günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz ve bize oldukça basit gelen bazı eylemlerimiz karbondioksit emisyonunu artırarak zararın "ayak izi" üzerinden ölçeklendirilmesine sebep oluyor. Dünya için çaba göstermek için de bu emisyonu daha da artırmamaya yardımcı olabiliriz.


1- Yakın mesafedeki yerler için yürüyün/bisiklet kullanın

Günlük olarak karbon emisyonununuzun azalmasının yanında bedeniniz için oldukça olumlu bir gelişme olmaz mı? Gün boyu oturduğunuz bir işiniz varsa kısa mesafedeki yerler için araba kullanmamaya çalışın. Bu sayede yakıt tüketimine katkı sağlamamış olursunuz.


2- Bireysel araç yerine toplu taşımayı tercih edin

Kişi başına düşen karbon ayak izinizi azaltmanın en kolay yollarından biri toplu taşıma araçlarıdır. Birden fazla kişinin tek bir araçla ulaşım sağlaması yakıt tüketimi ve karbon tüketiminin azalmasını sağlayabilir.


3- Hibrit araç kullanın

Yularıda bahsettiğimiz ulaşım araçlarından herhangi birini kullanmanız mümkün değilse sahip olduğunuz aracın hibrit olmasına dikkat edin. Elektrikli araç kullanımı gün geçtikçe arttığından ve çevreye olan zararlarının daha az olduğunun kanıtlanmasından dolayı uzun süre boyunca devam edecek bir yükselişe geçti. Siz de bu yeniliğin bir parçası olmak isterseniz hibrit arabalara şans verebilirsiniz.


4- Eşyalarınıza bir şans daha verin

Bir şans vermekten kastımız tabii ki evinizde gereksiz eşyalar biriktirmek değil. Bu başlık altında kastettiğimiz başka bir eşyaya dönüştürülebilecek ve size bu şekilde yarar sağlaybilecek ürünleri doğrudan çöpe atmamanız.


5- Geri dönüşümü benimseyin

Evinizde, iş yerinizde ve okulunuzda atıkları sınıflandırmaya ve onları gerekli geri dönüşüm merkezlerine bırakmanızda fayda var. Bu sayede sürdürülebilir ürünlerin ortaya çıkmasına ve belli bir maddeden alabileceğiniz verimin artmasına katkı sağlayabilirsiniz.


Evinizde geri dönüşüm şıklığı yaratın
Evinizde geri dönüşüm şıklığı yaratın Atmayın, değerlendirin! Değerlen...
Bu harcamalar cüzdana da çevreye de zarar! Bu haber çevreye duyarlı erkekle...

6- Enerji verimliliğini ve yeşil enerjiyi önemseyin

Bulunduğunuz ve yaşadığınız ortamda gereksiz gördüğünüz enerji tüketimlerin önüne geçmek ve bunları tasarruflu olanlarıyla değiştirmek küçük ama etkili adımlardır. Bunun yanında eğer büyük bir adım atmak isterseniz de artık günümüzde oldukça yaygın olan güneş enerjisi sistemlerinizi evinizde tercih edebilirsiniz.


7- Daha az et tüketin

Kulağa ilginç geliyor olabilir fakat sık sık yediğimizde ve uzun bir süre sebze tüketmediğimizde et tüketiminin vücudumuzda yaratmış olduğu hantallığı fark etmesek de vücudumuzda meydana gelen değişikliklerin yanı sıra etin elde edildiği hayvanların gelişim süreleri boyunca çok fazla doğal kaynak ve enerji tüketimi gerçekleşiyor. Bir bakıma bunun da önüne geçebilmek için et tüketiminizi azaltabailirsiniz.


8- İhtiyacınız kadar tüketin

İhtiyaçtan fazla yemek tüketimi deyinca aklınıza açık büfeler geliyorsa yalnız değilsiniz. Canınızın çekerek aldığını fakat sonradan tüketmediğiniz ve belki de çöpe attığınız gıdaların çürümesi zararlı sera gazı emisyonlarının çoğalmasına ve dolayısıyla karbon ayak izininizin büyümesine yol açıyor.


9- Yeşil alanları koruyun ve çoğalmasını sağlayan

Doğayı korumanın belki de en basit yollarından biri yeşil alanlara yeterli saygıyı göstermektir. Bitki ve ağaçların çevreye sağladığı faydaları hepimiz eğitim hayatımız boyunca defalarca duymuşuzdur. Siz de katkı sağlamak istiyorsanız ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayabilir ve korunması için azim gösterebilirsiniz.


Elektrik tasarrufu ile ilgili yanlış bildiklerimiz
Elektrik tasarrufu ile ilgili yanlış bildiklerimiz Hepimiz elektrik faturamızı düşü...
İnsanlar ve ağaçların ortak noktaları İnsanlar ve ağaçların çoğumuzun ...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.