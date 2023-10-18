Karbon ayak izinizi azaltmak için...

Geleceğimizi değiştirmeye çalışmak ve gelecek nesilleri korumaya çalışmak oldukça önemli. Bunu gerçekleştirebilmek için öncelikli amacımız doğayı korumak olmalı. Günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz ve bize oldukça basit gelen bazı eylemlerimiz karbondioksit emisyonunu artırarak zararın "ayak izi" üzerinden ölçeklendirilmesine sebep oluyor. Dünya için çaba göstermek için de bu emisyonu daha da artırmamaya yardımcı olabiliriz.

1- Yakın mesafedeki yerler için yürüyün/bisiklet kullanın

Günlük olarak karbon emisyonununuzun azalmasının yanında bedeniniz için oldukça olumlu bir gelişme olmaz mı? Gün boyu oturduğunuz bir işiniz varsa kısa mesafedeki yerler için araba kullanmamaya çalışın. Bu sayede yakıt tüketimine katkı sağlamamış olursunuz.

2- Bireysel araç yerine toplu taşımayı tercih edin

Kişi başına düşen karbon ayak izinizi azaltmanın en kolay yollarından biri toplu taşıma araçlarıdır. Birden fazla kişinin tek bir araçla ulaşım sağlaması yakıt tüketimi ve karbon tüketiminin azalmasını sağlayabilir.

3- Hibrit araç kullanın

Yularıda bahsettiğimiz ulaşım araçlarından herhangi birini kullanmanız mümkün değilse sahip olduğunuz aracın hibrit olmasına dikkat edin. Elektrikli araç kullanımı gün geçtikçe arttığından ve çevreye olan zararlarının daha az olduğunun kanıtlanmasından dolayı uzun süre boyunca devam edecek bir yükselişe geçti. Siz de bu yeniliğin bir parçası olmak isterseniz hibrit arabalara şans verebilirsiniz.

4- Eşyalarınıza bir şans daha verin

Bir şans vermekten kastımız tabii ki evinizde gereksiz eşyalar biriktirmek değil. Bu başlık altında kastettiğimiz başka bir eşyaya dönüştürülebilecek ve size bu şekilde yarar sağlaybilecek ürünleri doğrudan çöpe atmamanız.

5- Geri dönüşümü benimseyin

Evinizde, iş yerinizde ve okulunuzda atıkları sınıflandırmaya ve onları gerekli geri dönüşüm merkezlerine bırakmanızda fayda var. Bu sayede sürdürülebilir ürünlerin ortaya çıkmasına ve belli bir maddeden alabileceğiniz verimin artmasına katkı sağlayabilirsiniz.

6- Enerji verimliliğini ve yeşil enerjiyi önemseyin

Bulunduğunuz ve yaşadığınız ortamda gereksiz gördüğünüz enerji tüketimlerin önüne geçmek ve bunları tasarruflu olanlarıyla değiştirmek küçük ama etkili adımlardır. Bunun yanında eğer büyük bir adım atmak isterseniz de artık günümüzde oldukça yaygın olan güneş enerjisi sistemlerinizi evinizde tercih edebilirsiniz.

7- Daha az et tüketin

Kulağa ilginç geliyor olabilir fakat sık sık yediğimizde ve uzun bir süre sebze tüketmediğimizde et tüketiminin vücudumuzda yaratmış olduğu hantallığı fark etmesek de vücudumuzda meydana gelen değişikliklerin yanı sıra etin elde edildiği hayvanların gelişim süreleri boyunca çok fazla doğal kaynak ve enerji tüketimi gerçekleşiyor. Bir bakıma bunun da önüne geçebilmek için et tüketiminizi azaltabailirsiniz.

8- İhtiyacınız kadar tüketin

İhtiyaçtan fazla yemek tüketimi deyinca aklınıza açık büfeler geliyorsa yalnız değilsiniz. Canınızın çekerek aldığını fakat sonradan tüketmediğiniz ve belki de çöpe attığınız gıdaların çürümesi zararlı sera gazı emisyonlarının çoğalmasına ve dolayısıyla karbon ayak izininizin büyümesine yol açıyor.

9- Yeşil alanları koruyun ve çoğalmasını sağlayan

Doğayı korumanın belki de en basit yollarından biri yeşil alanlara yeterli saygıyı göstermektir. Bitki ve ağaçların çevreye sağladığı faydaları hepimiz eğitim hayatımız boyunca defalarca duymuşuzdur. Siz de katkı sağlamak istiyorsanız ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayabilir ve korunması için azim gösterebilirsiniz.