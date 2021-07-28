Geri dönüşüm fikirleri

Atmayın, değerlendirin! Değerlendirdiğiniz ürünlerle hem çevremize hem de cebinize fayda sağlayacaksınız. İşte evinizde yapabileceğiniz birbirinden güzel geri dönüşüm önerileri...

Yaşam
28 Temmuz 2021 Çarşamba

  • Soda şişelerinden baharatlık

    O kadar çok baharat çeşidi var ki her birine kap yetiştirmek imkansız gibi geliyor olabilir. Ancak her mutfağın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan baharatları düzenlemek düşündüğünüz kadar zor değil! Aslında bunun pratik bir çözümü var: Soda şişesi. Satın aldığınız soda şişelerinin etiketlerini sökün, yıkayın ve kurutun. Ardından şişenin ağzına uygun bir kapak bulun. Sonrasında çekmecelerinize tıkıştırdığınız baharatlarınızı soda şişelerine doldurun. İşe biraz daha şıklık ve düzen katmak istiyorsanız üzerine etiket yapıştırıp baharatın adını ve son kullanma tarihini yazabilirsiniz.

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  • Soda şişelerinden mini vazolar

    Evinize dekoratif aksesuarlar almak istiyorsanız bunun için masraf yapmanıza gerek yok. Soda şişeleri bu konuda da bize yardımcı olabiliyor. Evinizde kullanmak istediğiniz rengi seçin ve soda şişelerini boyayın. İçine dilerseniz kurutulmuş dilerseniz de canlı çiçekler ekleyin. Yeni aksesuarlarınız hazır!

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  • Konserve kutularından saksılar

    Teneke konserve kutularının doğada dönüşmesi çok uzun zaman alıyor. Bu nedenle hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de evinize şıklık katmak için onları saksı olarak kullanmaya ne dersiniz? Konserve kutularını istediğiniz materyallerle süsleyebilirsiniz. İnce dallar kullanabileceğiniz en pratik materyallerden yalnızca biri.

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  • Konserve kutularından mumluk

    Bir önceki önerimizde konserve kutularını saksı olarak kullanabileceğinizi belirtmiştik. Konserve kutularının geri dönüşüm alanı ne mutlu ki yalnızca saksıyla sınırlı değil. Çevresini taş, küçük misketler veya evinizde bulunan herhangi bir materyalle süsleyebilirsiniz. Bu kısmı biraz da hayal gücünüze ve elinizde olan materyallere bağlı... İçine tealight koyup akşam mumlarınızı yaktığınızda yarattığı atmosfer çok hoşunuza gidecek!

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  • Konserve kutularından kalemlik

    Kalem kutuları çalışma masalarının olmazsa olmazı. Konserve kutuları bu konuda da imdadımıza yetişiyor! İstediğiniz desendeki kaplama kağıtları ile konserve kutularını kapyalayabileceğiniz gibi istediğiniz renge de boyayabilirsiniz.

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  • Cam kavonozlardan mumluk

    Camları geri dönüşüm kutusuna atıyoruz ve bu gerçekten geri dönüşüm için çok büyük faydalar sağlıyor. Ancak cam kavanozlarınızı atmayıp değerlendirmek istiyorsanız. Bir hasır ip ve mum ile harikalar yaratabilirsiniz!

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  • Plastik şişelerden saksı

    Herkesin evinde bulunan gazlı içecek veya su şişelerini farklı bir yöntemle değerlendirmeye ne dersiniz? Üstelik kesilmesi kolay bir materyal olması sebebiyle plastik şişeler rahatlıkla şekil verebilir, boyayıp renklendirebilirsiniz.

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  • Bozulan takımlardan yeni sofra ürünleri...

    "Gitti 12 kişilik yemek takımı!" derdinize son verecek bir öneri ile karşınızdayız. Takımınız bozulduysa ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa eksik parçaları birleştirip yeni sofra ürünleri yapmaya ne dersiniz? Mesela bu kek standını tek kalan bardağınız ve tabağınızı birleştirip yapabilirsiniz. Dilerseniz tek renk olması için cam boyasıyla onları boyayabilirsiniz!

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  • Kırılan mandalları değerlendirin.

    Mandallar kırılır. Peki kırılan mandallar ne yapılır? Mesela nihale, mesela bardak altığı... Kırılan mandallardan çerçeve uygulaması bile yapabilirsiniz. İhtiyacınızı belirleyin ve birazcık emek verin!

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  • Teneke kutulardan duvar aksesuarı

    Çoğunlukla iğne-iplik kutusu olarak kullandığımız teneke kutularını duvarlarınızda kullanmaya ne dersiniz? İhtiyazınız olan iki şey var: Teneke kutular ve mum...

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  • Eski valilzlerden ev mobilyasına

    Eski valizlerinizi evinizin tarzına uygun ayak kullanarak orta sehapaya veya konsollara dönüştürebilirsiniz.

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  • Alkol şişelerinden aksesuara...

    Alkol şişelerini doğru cam kesme yöntemi uygulayarak şık dekoratif aksesuarlara dönüştürebilirsiniz.

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  • Cam kesmek zor geliyorsa şarap şişelerini herhangi bir işlem uygulamadan mumluk olarak kullanabilirsiniz!

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