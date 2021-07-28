Geri dönüşüm fikirleri

Soda şişelerinden baharatlık

O kadar çok baharat çeşidi var ki her birine kap yetiştirmek imkansız gibi geliyor olabilir. Ancak her mutfağın vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan baharatları düzenlemek düşündüğünüz kadar zor değil! Aslında bunun pratik bir çözümü var: Soda şişesi. Satın aldığınız soda şişelerinin etiketlerini sökün, yıkayın ve kurutun. Ardından şişenin ağzına uygun bir kapak bulun. Sonrasında çekmecelerinize tıkıştırdığınız baharatlarınızı soda şişelerine doldurun. İşe biraz daha şıklık ve düzen katmak istiyorsanız üzerine etiket yapıştırıp baharatın adını ve son kullanma tarihini yazabilirsiniz.