Kara deliğin en net fotoğrafı paylaşıldı

Bilim insanları kara deliğin yeni görüntüsünü paylaştı.

Kara deliğin en net fotoğrafı paylaşıldı
Yaşam
Giriş: 05 Nisan 2024 13:00
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Bilim insanlarının, Mayıs 2022'de ilk kez görselini elde ettiği Sagittarius A, Samanyolu'nun merkezinde yer alıyor. Space.com’da yayınlanan haber kapsamında Event Horizon Telescope-EHT, süper kütleli kara delik Sagittarius A'nın net fotoğrafını paylaştı.


Süper kütleli kara delik nasıl görüntülendi?

Sagittarius A ismi verilen kara delik güneşin yaklaşık 4,3 milyon katı bir kütleye sahip. 2022 yılından bu yana gözlenen kara deliğin en net fotoğrafları polarize ışıkta elde edildi. Fotoğrafta, kara deliğin çevresindeki manyetik alanlar oldukça net bir şekilde görülüyor. Bilim insanları kara deliğin çevresindeki manyetik alanları ilk defa bu kadar net bir şekilde görmüş oldu ve bu fotoğraftan hareketle bütün kara deliklerin yapısının birbirine benzediği sonucuna vardı. Büyüklükleri değişse de kara delikler aynı manyetik yapıya sahip.


Süper kütleli kara delik, 55 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor ve M87 ismi verilen bir galaksinin tam merkezinde bulunuyor.




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