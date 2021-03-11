Kendini güzel hissetmeyen kadınlara

Bir kadın kendini neden güzel hissetmez? Güzellik nedir? Kadınların içlerindeki dişil güzelliği ve enerjiyi keşfetmeleri için rehberlik yapan Sofia Sundari bakın neler söylüyor...

Kendini güzel hissetmeyen kadınlara
Yaşam
11 Mart 2021 Perşembe

Pek çok insan kadınlığı pürüzsüz bacaklarla, seksi iç çamaşırlarıyla, oje, makyaj, güzel elbiseler ve süslü saçlarla karıştırır.⠀Çoğu kadın, bu tür şeyler yerinde olmazsa kendilerini kadınsı veya güzel hissetmezler. ⠀⠀


Bazen virüs erkeklere de yayılır: Bazıları sadece cilalı bir oyuncak bebeğe benzeyen bir kadın imajına kapılır. Hatta kadınlarından bu görüntüye daha fazla uyum sağlamak için estetik ameliyat yaptırmalarını isteyebilirler. ⠀⠀


Gerçek kadınlığın bunların hiçbiriyle, bir imaj yaratmak ve onu korumakla ilgisi yoktur. Gerçek kadınlığın, herhangi birinin “iyi” bir kadının nasıl görünmesi gerektiğine dair öne sürdüğü fikirlere uyum sağlamakla da ilgisi yoktur.


Gerçek kadınlık, içten dışa parlamaktır ve makyaj katmanları, asla bunun yerine geçemez.⠀Yukarıda belirtilen nitelikler olmadan kendinizi kadınsı hissetmiyorsanız, lütfen sevgili kadınlar, bunlar olmadan yaşamayı deneyin. Peki, ne kadar süre boyunca? Vücudunuzu gerçekten onurlandırmaya ve sevmeye başladığınız sürece…⠀⠀


Vücudunuzu olduğu gibi sevmek doğanın, saflığın ve bilgeliğin sizde her yönüyle bulunduğunu kabul etmektir. Tırnaklarınızın renginin doğal olarak güzel olduğunu bilmektir. Saçınızı, doğanın size verdiği gibi sevmektir. Vücudunuzla barışmaktır. ⠀


Kendi derinizin altında ne kadar rahat olursanız, doğal olarak o kadar çekici olursunuz. ⠀⠀

Endişe ve kontrol bağımlılığı katmanlarının altında aslında her insan doğal olarak güzeldir. Her insan, bağ kuramama hissinin koyduğu katmanların altında doğal olarak güzeldir. ⠀

Soru şu ki, güzel olmak için kendine izin vermeye cesaretin var mı?



Olgunlaşmamış erkeğin güzellik algısı

Olgunlaşmamış erkekliğin gerçek bir işareti, bir kadının güzelliğini eleştirmek ve kadınları görünüşlerine göre birbiriyle karşılaştırmaktır. Üstelik bu işaret kadın-erkek fark etmeksizin herkesin iç dünyasından dışa yansıyabilir. Örneğin, ⠀

• Bir kadına spor salonuna gitmesi gerektiğini söylemek ⠀

• Bir kadına başka bir kadına benzediğini söylemek ⠀

• Bir kadına yorgun göründüğünü söylemek ⠀

• Bir kadına meme implantı yaptırmanın ona iyi geleceğini söylemek ⠀

• Onun şu andaki güzelliğini onurlandırmayan başka herhangi bir şey söylemek⠀Hayatının bir noktasında bir şekilde ya da başka bir şekilde görünüşüyle ilgilenmeyen kadın yoktur. Kendini dergi kapakları ve medyanın dikte ettiği bir güzellik standardıyla asla karşılaştırmamış neredeyse hiçbir kadın yoktur. Oysa ki karşılaştırma, kadınlar için bir tür zehirdir. Dişil olan, takdirle büyür. ⠀⠀


Kadının güzelliğini göremiyorsanız, bunun nedeni ya görecek gözünüzün olmaması ya da onun, zevk duygusunu unutmuş olmasıdır (ve eğer onunla bir ilişki içindeyseniz, bu onun sorumluluğu olduğu kadar sizin de sorumluluğunuzdur). ⠀


Bir kadının güzelliği, yaşadığı zevk ile orantılıdır. Hayattan ve yaşadığı şeyden çok zevk alırsa, yaşı ne olursa olsun daima güzel olacaktır.⠀Genç kadınlar için de söylenecek şeyler vardır. Onlar gençliğe has bir çekiciliğe sahip olsa da bu uzun sürmez. Eğer kalplerinin derinliğini geliştirmezlerse, bu çekicilik onlardaki gerçek güzelliğin aktarıcısı olmayacaktır. ⠀⠀


Yirmili yaşlarımın başlarına baktığımda, vücudumla bağlantılı tavırlarımın içinde kendimi dünyanın hakimi sandığımı hatırlıyorum. O halime dönüp baktığımda ne kadar saf olduğuma şaşırıyorum! Görünüşümün beni tanımladığını ve beni diğerlerinden daha iyi yaptığını düşünüyordum. Hayatımda dayanağım olabilecek ve güven duygumu kazandıracak hiçbir derinlik yoktu. Bu sebeple, değerli olduğuma dair güvenceyi dünyadan almanın yolunun görünüşümden geçtiğini sanıyordum. Bu bilinçdışı kalıp, erkekleşmiş dünya ve güzellik standartları tarafından beyni yıkanmış genç kadınlar arasında çok yaygındır. Ruhsal olarak olgunlaştıkça bu değişir. Olgunlaştıkça, sarsılmaz bir güzellik geliştiririz çünkü bu, tüm varoluşun bizim içimizden parlayan güzelliğidir.


Bir kadının doğası budur.

Kadın, parlaklığı ile dünyayı kutsamak için buradadır.

Bu parlaklık, varoluşun ışığından başka bir şey değildir.

Gözlerinizi kör olmamaları için, illüzyonun ötesine geçerek net bir şekilde görebilmeleri için eğitin. Varoluşun önünde hürmet ve saygı ile durun.

Bize verilen bu yaşam şansını değerlendirmenin en iyi yolu, işte bu adanmışlık ve huşu hali ile yaşamaktır.



Kaynak: Sofia Sundari (2021) Şuradan alındı: https://sofiasundari.com/true-femininity/ , https://sofiasundari.com/womans-beauty/


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