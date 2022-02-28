Kan portakallı kakaolu tart

Kendine has ekşimsi tadı ve görsel olarak da iştah açıcı olan kan portakalını tatlılarda ve salatalarda kullanabiliriz. Geçen yıllarda sizlerle kan portakallı kek, reçel ve tart tariflerimi paylaşmıştım. Kan portakalı normal portakala göre dört kat daha fazla C vitamini içerdiğinden bol bol faydalanmak gerek... Kakaolu minik tartları bu defa portakallı krem peynirli krema ve kan portakalı dilimleri ile hazırladım... Kolaylıkla yapabileceğiniz leziz tartları dilerseniz 25 cm'lik tek tart kalıbında pişirebilirsiniz...

Servis: 4 adet 12 cm lik tart kalıbında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 14 dakika

Malzemeler:

Kakaolu tart için:

250 gr un

3 yemek kaşığı kakao

150 gr soğuk tereyağı, küp doğranmış

40 gr pudra şekeri

3 - 4 yemek kaşığı su

Kreması için:

200 gr krem beyaz peynir

1 kan portakalının rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı kan portakalı suyu

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya özütü

Üzerlerine:

3 - 4 adet kan portakalı

1 yemek kaşığı Antep fıstığı

Yapılışı:

Tart için un ve kakaoyu rondoya alıp homojen kıvam alana kadar birkaç tur çalıştırın. Küp doğranmış tereyağını ekleyip kırıntı haline gelene kadar rondodan geçirin. En son pudra şekeri ve suyu ekleyip hamur toparlanıncaya kadar rondoyu birkaç dakika daha çalıştırın. Hamuru dört eşit parçaya ayırıp yuvarlayın ve tart kalıplarına yerleştirerek yanlarını yükseltin. Pişerken kabarmamaları için çatalla çizikler atın, her birinin üzerine kalıp boyutunda pişirme kağıdı yerleştirin ve üzerlerine kuru fasulye & nohut gibi bakliyatlardan serpiştirin.

Hamurları kalıplarını tel ızgaraya alıp 10 dakika önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 7 dakika pişirin, bu süre sonunda bakliyat ve pişirme kağıtlarını kaldırıp 7 dakika daha pişirerek tamamen soğuyana kadar tel ızgara üzerinde bekletin.

Krema malzemelerini derin bir kaba alarak kremamsı hale gelene kadar mikserle 3 - 4 dakika çırpın ve sıkma torbasına geçirin.

Portakalların kabuklarını soyarak segmentlerinden ayırın (dilerseniz kabuklu olarak ince dilimler halinde doğrayabilirsiniz).

Kremayı soğuyan tatlara eşit oranda pay edin, üzerlerine kan portakalı dilimlerini sıralayıp Antep fıstığı serpiştirin.

Kısa notlar:

Tart ve kremayı bir gece önceden hazırlayıp servis öncesi birleştirebilirsiniz.

Kan portakalı yerine mandalina veya normal portakal kullanılabilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...