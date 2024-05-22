Kahvenizi yumurtalı mı yoksa peynirli mi alırsınız?

Kahvenizi yumurtalı mı yoksa peynirli mi alırsınız?
Hayatın Sesi
Giriş: 22 Mayıs 2024 13:15 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 13:27
ABONE OL
Ebru Küçükgökdemir

Kulağınıza tuhaf geliyor değil mi? Ama daha bilmediğimiz ve öğrenmek için can attığım birçok kültür var. Kahve kültürleri de bunlardan biri. Günün her saatinde bize eşlik eden o güzel kokusu ile kendisine bağlayan kahvenin birçok çeşidi bulunuyor. Bizim bilmediğimiz neler varmış birlikte bakalım isterseniz.


Sabah kahvene yumurta ekler misin?


Vietnam kahvesi Ca Phe Trung tam da böyle yapılıyor. Yumurta sarısı, şeker, yoğunlaştırılmış süt ve kahve ile yapılan bu kahve, kremalı ve tatlı bir tat sunuyor. Bize ne kadar uygun tartışılır.


Ya limon?


Sanki limonla kahve tüketilmesi bana çok uzak gelmedi. İtalya’da Espresso Romano isterseniz bir dilim limon ile servis ediliyor. Limona sürtülen kahve fincanı, kahvenin tadını daha da belirginleştiriyor.


Biraz tarçına ne dersiniz?


Café de Olla ismi gibi güzel bir kahve deneyimi sunuyor. Tarçın çubuğu ve bazen de bir tür şeker olan piloncillo ile birlikte pişirilen, genellikle kil kaplarda yapılan geleneksel bir Meksika kahvesi. Tarçınlı Türk kahvesi çeşitlerini deneyimlediğim için bana oldukça uygun.


Peki, kahvenizi peynirli denemek ister misin?


Café con Queso kahvesi Kolombiya'nın bazı bölgelerinde, sıcak kahvenin içine beyaz peynir dilimleri ile sunuluyor. Peynir kahvenin sıcaklığında yumuşuyor ve kahveye hafif tuzlu bir tat katıyor. Bu içecek genellikle kahvaltıda veya öğleden sonra atıştırmalık olarak tüketiliyor. Peynirli kahve çeşitlerine bir de Kaffeost’u ekleyeyim. Geleneksel İskandinav içeceği, özellikle Kuzey İsveç ve Finlandiya'nın Laponya bölgesinde popülermiş. "Leipäjuusto" veya "Juustoleipä" adı verilen özel bir peynir, sıcak kahvenin içine ekleniyor. Peynir, kahve içinde erimiyor ancak yumuşayarak kahveye kremamsı bir tat veriyor.


Bu kadar ilginç kahve çeşitleri sonrasında şimdi bol köpüklü bir Türk kahvesine kim hayır diyebilir ki?



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.