Kahvenizi yumurtalı mı yoksa peynirli mi alırsınız?

Kulağınıza tuhaf geliyor değil mi? Ama daha bilmediğimiz ve öğrenmek için can attığım birçok kültür var. Kahve kültürleri de bunlardan biri. Günün her saatinde bize eşlik eden o güzel kokusu ile kendisine bağlayan kahvenin birçok çeşidi bulunuyor. Bizim bilmediğimiz neler varmış birlikte bakalım isterseniz.

Sabah kahvene yumurta ekler misin?

Vietnam kahvesi Ca Phe Trung tam da böyle yapılıyor. Yumurta sarısı, şeker, yoğunlaştırılmış süt ve kahve ile yapılan bu kahve, kremalı ve tatlı bir tat sunuyor. Bize ne kadar uygun tartışılır.

Ya limon?

Sanki limonla kahve tüketilmesi bana çok uzak gelmedi. İtalya’da Espresso Romano isterseniz bir dilim limon ile servis ediliyor. Limona sürtülen kahve fincanı, kahvenin tadını daha da belirginleştiriyor.

Biraz tarçına ne dersiniz?

Café de Olla ismi gibi güzel bir kahve deneyimi sunuyor. Tarçın çubuğu ve bazen de bir tür şeker olan piloncillo ile birlikte pişirilen, genellikle kil kaplarda yapılan geleneksel bir Meksika kahvesi. Tarçınlı Türk kahvesi çeşitlerini deneyimlediğim için bana oldukça uygun.

Peki, kahvenizi peynirli denemek ister misin?

Café con Queso kahvesi Kolombiya'nın bazı bölgelerinde, sıcak kahvenin içine beyaz peynir dilimleri ile sunuluyor. Peynir kahvenin sıcaklığında yumuşuyor ve kahveye hafif tuzlu bir tat katıyor. Bu içecek genellikle kahvaltıda veya öğleden sonra atıştırmalık olarak tüketiliyor. Peynirli kahve çeşitlerine bir de Kaffeost’u ekleyeyim. Geleneksel İskandinav içeceği, özellikle Kuzey İsveç ve Finlandiya'nın Laponya bölgesinde popülermiş. "Leipäjuusto" veya "Juustoleipä" adı verilen özel bir peynir, sıcak kahvenin içine ekleniyor. Peynir, kahve içinde erimiyor ancak yumuşayarak kahveye kremamsı bir tat veriyor.

Bu kadar ilginç kahve çeşitleri sonrasında şimdi bol köpüklü bir Türk kahvesine kim hayır diyebilir ki?