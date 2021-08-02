Kabaklı peynirli kek

Tarif defterimden;

İster ılık, dilerseniz buzdolabında saklayarak soğuk olarak tüketebilirsiniz, her iki türlü de çok lezzetli olan kabaklı peynirli keki deneyin derim...

Servis: Baton kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

1 orta boy sakız kabağı

6 - 7 adet kurutulmuş domates

Yarım demet dereotu, yıkanıp incecik doğranmış

100 gr minik top peynir

4 yumurta

125 gr tereyağı, eritilmiş

Yarım bardak su

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı kurutulmuş fesleğen

2,5 bardak un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

*Öncelikle Baton kalıbınızı pişirme kağıdı ile kaplayarak hazırda bekletin (kağıdın kaymaması için kalıbın dibine az miktarda tereyağı sürüp sonra pişirme kağıdını yerleştirmenizi öneririm).

*Kabağı yıkayıp minik küpler halinde doğrayın, kurutulmuş domatesleri doğrayın, peynirleri de dörde bölün (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır).

*Yumurtaları el çırpıcısı ile iyice çırpın, tereyağı, su, karabiber ve fesleğeni ilave ederek karıştırın. Un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Homojen kıvam alana kadar el çırpıcısı ile karıştırın. En son doğranmış kabak, kurutulmuş domates, dereotu ve peyniri ilave edip karıştırarak kalıba aktarın. Üzerine susam serperek 10 dakika önceden 175 derecede fanlı ayarda ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...