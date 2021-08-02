Kabaklı peynirli kek

Sakız kabağı, peynir ve dereotunun bir arada olduğu kahvaltı ve çay saatleriniz için tam da yaz lezzeti olan nefis kek... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Kabaklı peynirli kek
Yaşam
05 Ağustos 2021 Perşembe

Tarif defterimden;

İster ılık, dilerseniz buzdolabında saklayarak soğuk olarak tüketebilirsiniz, her iki türlü de çok lezzetli olan kabaklı peynirli keki deneyin derim...


Servis: Baton kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 45 - 50 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 orta boy sakız kabağı

  • 6 - 7 adet kurutulmuş domates

  • Yarım demet dereotu, yıkanıp incecik doğranmış

  • 100 gr minik top peynir

  • 4 yumurta

  • 125 gr tereyağı, eritilmiş

  • Yarım bardak su

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş fesleğen

  • 2,5 bardak un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı susam

Yapılışı:

*Öncelikle Baton kalıbınızı pişirme kağıdı ile kaplayarak hazırda bekletin (kağıdın kaymaması için kalıbın dibine az miktarda tereyağı sürüp sonra pişirme kağıdını yerleştirmenizi öneririm).


*Kabağı yıkayıp minik küpler halinde doğrayın, kurutulmuş domatesleri doğrayın, peynirleri de dörde bölün (ön hazırlıklar işimizi kolaylaştıracaktır).


*Yumurtaları el çırpıcısı ile iyice çırpın, tereyağı, su, karabiber ve fesleğeni ilave ederek karıştırın. Un, kabartma tozu ve tuzu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin. Homojen kıvam alana kadar el çırpıcısı ile karıştırın. En son doğranmış kabak, kurutulmuş domates, dereotu ve peyniri ilave edip karıştırarak kalıba aktarın. Üzerine susam serperek 10 dakika önceden 175 derecede fanlı ayarda ısıtılmış fırında 45 - 50 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.