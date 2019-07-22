Kabaklı peynirli fesleğenli tart

Balkonumda yetiştirdiğim fesleğenlerle hazırladığım kabaklı peynirli tart kıyır kıyır lezzetiyle akşam üstü çay sofralarına çok yakışıyor.

Servis:

28 cm çapında yuvarlak tart kalıbı

Hazırlama süresi:

30 dakika

Pişirme süresi:

35 dakika

Malzemeler:

(İç harç için)

2 orta boy sakız kabağı

1 kapya biber

Yarım demet fesleğen

250 gr beyaz peynir

1 çay kaşığı karabiber

Hamur için:

(200 ml’lik klasik su bardağı ölçüsüyle)

100 gr tereyağı, eritilmiş

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı yoğurt

1 yumurta

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Üzerine:

1 su bardağı süt

2 yumurta

Yapılışı:

1) Tart kabının dibine ve yanlarına 1 tatlı kaşığı tereyağı sürerek hazırda bekletin.

2) İç malzeme için kabakları yıkayıp kurulayarak rendeleyin, elinizle sıkarak fazla suyunu çıkartın. Kapya biber ve fesleğenleri de yıkayıp kurulayarak incecik doğrayın. Peynir ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

3) Hamur için, eritilmiş tereyağı, zeytinyağı, yoğurt ve yumurtayı karıştırma kabına alarak el çırpıcısı ile çırpın. Un, tuz ve kabartma tozunu eleyerek yumurtalı karışıma ekleyip yoğurun (ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oluyor).

4) Hamuru tart kabına alarak eşit kalınlıkta ve yanlarından kalıbın yüksekliğinde olacak gibi yerleştirin. İç harcı üzerine yayın.

5) Sos malzemelerini çırparak iç harcın üzerine akıtın.

6) 170 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika kızarana kadar pişirin.

Afiyetle sevgiyle kalın…