Jüpiter Yengeç burcunda: 10 Haziran 2025 - 30 Haziran 2026

Kalbin ve köklerin büyüme zamanı

Gökyüzünü bir yıl boyunca şans dağıtıyor! Şans ve koruyucu gezegen Jüpiter, yuvaya dönüyor, yüceldiği Yengeç burcuna geçiyor. Jüpiter tıpkı Güneş Sisteminin en büyük gezegeni olduğu gibi, bulunduğu yeri büyütüp genişletir. Aynı zamanda tıpkı dünyamızı gök cisimlerinden koruduğu gibi, bulunduğu yerde koruyucu etkidedir. Işığını yavaş ve genişleterek yayar. Son 1 yıldır şans hepimize sorumluluklarla birlikte geldi. Ancak şimdi su elementinin şefkatli kollarında, hayatla beraber akmaya hazırlanıyoruz.

Ruhun evi

Yengeç burcu astrolojide duyguların, köklerin, aidiyetin, anneliğin ve içsel güvenliğin simgesidir. Bir nev,i ruhun evidir. Jüpiter ise büyüten, genişleten, öğreten ve çoğaltan bir gezegendir. Bu ikili bir araya geldiğinde ise kalpten gelen her şeyin büyüdüğü, içsel dünyamızın genişlediği bir döneme adım atarız.

Bu geçiş, mantığın değil sezgilerin rehber olduğu, yuvanın ve ailevi değerlerin kutsandığı bir zaman dilimidir. Yalnızca biyolojik ailemiz değil, bu süreçte ruh ailemizle de karşılaşır, derin bağlar kurabiliriz. Empati, merhamet ve şefkat, büyüme kaynağımız olur.

Yengeç, popüler astrolojinin sık sık tekrarladığı gibi, yalnızca aile ve duygunun burcu değildir. Aynı zamanda kökenin, hafızanın, aidiyetin burcudur. Yalnızca etrafımızda inşa ettiğimiz evi değil, içimizde taşıdığımız içsel sığınağı da anlatır. Dolayısıyla bu dönemde; ait olduğumuz yer ve kişileri bulacak, ruhumuzun en derin ihtiyaçlarını fark edecek, içsel huzurumuzu besledikçe, şansı, bolluğu ve mutluluğu hayatımıza çekeceğiz.

Geçmişimizi anlamlandıracak, gücümüzü köklerimizden alacak, sezgiler ve rüyalarımızdan rehberlikler alacağız. Ata karmalarımızdan bize aktarılan bilgelik, yetenek, bilgi ve tecrübeler uyanacak. Dişil soyumuzu onurlandıracak, karmalarımızı iyileştirme fırsatı bulacağız. Ruhumuza iyi geldikçe, fiziksel sağlığımız da iyileşecek. Özellikle; mide, göğüs, rahim sağlığımız şifalanacak. Kendimize şefkatli ve koruyucu davrandıkça, daha huzurlu, daha yaratıcı, daha şanslı etkilerde olacağız.

Jüpiter'in bu geçişi, şımartılma yoluyla değil, beslenme yoluyla büyümek anlamına gelir. Dünyevi değerler ve gösteriş yoluyla değil, duygusal uyum yoluyla genişlemek esastır. Ruhumuzu beslemeyen, bize iyi gelmeyen, yapay olan her şeyden uzaklaşırız. Ve duygusal yeni bir frekansa yükseliriz.

Peki toplumun kalbi nerede atıyor?

Bu döngüde; mülteciler, anavatanından uzak kalanlar, anne figürü, kadın hakları, çocukların korunması gibi konular ön plana çıkabilir. Aynı zamanda gıda, (özellikle sağlıklı gıda arayışı) tarım, ev içi üretim, toprakla kurulan bağ, yerel değerler ve geleneksel aile yapıları da yeniden tanımlanabilir. Gümüş bu dönemde yükselebilir. (ytd)

Ekonomide ise güvenli yatırım araçlarına yöneliş, emlak piyasasında canlanma, aile şirketlerinde büyüme ve ev, arsa, toprak, yuvaya dair harcamalarda artış gözlenebilir.

Bu dönemde; hamilelikler çoğalabilir. Ev alma fırsatları, daha geniş bir evde yaşamak, taşınmak, ülke değiştirmek, evlenmek, aile üyelerinin genişlemesi gibi durumlar yaşanabilir. El emeği ürünler, organik yemeklere talep artabilir. Aile mirası, çocuk esirgeme kurumları, huzur evleri gündeme gelebilir.

En çok etki alacak kişiler

Her birey bu geçişten farklı şekilde etkilenecek olsa da, özellikle; Yengeç, Akrep, Balık, Boğa ve Başak burçları için destekleyici etkiler söz konusu olacaktır. Bu burçlar duygusal olarak güçlenebilir, aile kurmak, taşınmak, ev almak, aile bağlarını onarmak ya da bir içsel dönüşüm yaşamak adına fırsatlar yakalayabilirler. Özellikle Aralık- Şubat aylarında Mars retrosunu deneyimlemiş Yengeç'ler, 2,5 yıldır Satürn'ü ağırlayan Balık'lar, tutulmalardan sert etki alan Başak'lar bu döngüde sürecin hediyelerine kavuşacaktır.

Koç, Terazi ve Oğlak burçları için ise bu dönem zaman zaman zorlayıcı olabilir. Çünkü Jüpiter, bastırılmış duyguların açığa çıkmasına, çözülmemiş aile travmalarının gündeme gelmesine vesile olabilir. Ancak her krizin ardında bir büyüme potansiyeli vardır. Bu süreç, duygusal farkındalık kazanmak, geçmişi affetmek ve kendini koşulsuz sevmeyi öğrenmek için eşsiz bir zamandır.

Şans bu kez dışarıdan değil, içeriden geliyor!

Spiritüel açıdan bakıldığında bu geçiş, sezgisel bilgelik ve kalpten gelen rehberliğin büyüdüğü bir dönemdir. Meditasyon, regresyon, aile dizimi, içsel çocuk çalışmaları gibi yöntemler bu süreçte çok daha etkili olabilir. Özellikle rüyalar, bu dönemde çok daha mesaj dolu olacaktır. Odağımız düşünmekten, hissetmeye yönelecektir. Bu dönem; mantıksal değil, duygusal zekânın büyüdüğü bir dönemdir. Satürn - Neptün karesiyle başlayacak bu yolculuk, kendimizi tanımanın ve ne istediğimizi anlamanın yolunun önce içe bakmak olduğunu anlatır.

Bu dönemde ne yapmalı?

Evini daha ait hissettiğin bir alan haline getir.

Aile bireylerinle bağ kur, affet, helalleş.

Sofranı paylaş, evinde maneviyatına yönel.

İçindeki çocuğu hatırla, onun neye ihtiyacı olduğunu, hayallerini, isteklerini sor.

Toprakla bağlantıya geç. Bitki yetiştir, doğal üretimle ilgilen, doğa yürüyüşleri yap.

Sezgilerini küçümseme, onların bir rehber olduğunu unutma.

Kendinle daha çok zaman geçir, yavaşlamaya izin ver, yaratıcılığını açığa çıkart.

Jüpiter’in Yengeç burcuna geçişi, bizi; yuvamıza, köklerimize ve kalbimizin hakikatine çağırıyor. Bu çağrıya kulak vermek, sadece bireysel huzurumuz değil, insanlık olarak da daha şefkatli bir dünya yaratmamız için büyük bir fırsattır.

Burçlara özel etkileri

(Özellikle yükselen burcunuza göre okuyabilirsiniz.)

Koç: Jüpiter ışığı sizi içeriye döndürüyor. Kendinizi beslemeye, anlamaya, ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarınıza iyi gelmeye başlıyorsunuz. Bu döngüde nereye gittiğinizden ziyade nereden geldiğinizle yeniden bağlantı kurabilir, geçmişi affedebilir, daha nostaljik hissedebilirsiniz. Aile, ev, duygusal güvenlik gibi konular gündeminize gelebilir. Yeni bir ev, arsa veya toprak alabilir, evinizi genişletebilir, bebek sahibi olabilir, evlenip aile kurabilirsiniz. Daha ait hissettiğiniz bir yerde, aile gibi hissettiğiniz kişilerle olabilirsiniz.

Bu, içeriden dışarıya doğru kendinizi yeniden inşa ettiğiniz bir süreç olsun. Her ateşin dışarıya doğru yanması gerekmez. Bazı alevler içinizi ısıtmak içindir.

Boğa: Jüpiter ışığı, bakış açınızı genişletiyor. Kendinizi daha bilge ve sezgisel hissedeceğiniz bir döngü başlıyor. Bu döngüde; iletişim şeklinizi, yazma, paylaşma ve yakın çevrenizle, kardeşinizle kurduğunuz bağları iyileştirebilirsiniz. İletişim, haberleşme, sosyal medya, ticareti eğitim,sözleşme, anlaşma ve seyahat alanlarında daha şanslı olabilirsiniz. Sizi yükseltecek eğitimler alabilir, maneviyatınızı genişletecek yolculuklara çıkabilir, ruh kardeşlerinizle karşılaşabilirsiniz. Bu döngü sesinizin yumuşadığı ve derinleştiği bir süreçtir. Jüpiter burada bağlantı yoluyla büyüme getirir, bu yüzden merakınızı beslemeye ve öğrenmeye izin verin. Sesinizin ve sözlerinizin daha fazla etki yaratacağını unutmayın.

İkizler: Jüpiter ışığı, değerlerinizi aydınlatıyor. Bu döngüde; bolluk bereketle dolacak, emeklerinizin karşılığını alacak, kendinizi de daha değerli ve huzurlu hissedeceksiniz. Ancak önce gerçekten değer verdiğiniz şeyleri bulmalısınız. Çünkü bu süreç, sadece parayla ilgili değil. Öz değerle, sizi en derinlerinizde neyin beslediğini anlamakla ilgili. Jüpiter şimdi hem maddi hem de duygusal olarak güvenlikle olan ilişkinizi iyileştiriyor. İçsel mutluluğu sağladıkça, bereketinizin de çoğaldığını fark edeceğiniz günlere başlıyorsunuz. Daha fazlasını kovalamanıza gerek yok; şükür enerjisinde kalın, yeteneklerinizi ortaya çıkartın, kendinize değer verin, değerinizi talep edin ve şimdi ektiğiniz tohumların bu geçişin çok ötesinde de sizi destekleyeceğine güvenin.

Yengeç: Şans ışığı üzerinizde parlıyor! Genişlemeyi, bolluğu karşılamaya, hayallerinizi gerçekleştirmeye hazırlanıyorsunuz. Bu döngüde; maneviyatınız ve sezgileriniz yükselecek, kendinize iyi geldikçe mutluluğu yaşamınıza çekecek, diğerlerine rehber olacaksınız. Daha popüler olacağınız bu döngü, şefkatli bağlar kurmanızı sağlayacak. Ancak bu gürültülü veya gösterişli bir genişleme değil, duygusal gerçekliğe dayanan, sezgilerle yönlendirilen ve derin, otantik, yaşamdan besleneceğiniz bir döngü olacak. Bu süreçte; ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarınızı görmeye izin verin. Bugünlerde ruh eşinizi bulabilir, bebek sahibi olabilir, ruhsal ve fiziksel olarak kendinizi tamamen yenileyebilirsiniz.

Aslan: Jüpiter'in ışığı, iç dünyanızı aydınlatıyor. Bu döngüde; her şeyin herkes tarafından görülemediği ancak derinden yeşerdiği bir dönemde olacaksınız. Maneviyatınız genişleyecek, sezgileriniz ve rüyalarınız hiç olmadığı kadar yükselecek, huzurunuz çoğalacak, daha 'ev' gibi hissettiğiniz yerlerde, aile gibi hissettiğiniz kişilerle sakin bir süreçte olacaksınız. Hayatınızın her alanında bir ilahi koruma hissedeceksiniz. İlhamla ve hayallerle dolacak, ruhsal iyileşmeler yaşayacak, derinleşeceksiniz. Ruhsal, spiritüel ve psikolojik çalışmalara katılmak, doğada zaman geçirmek, inzivaya çekilmek size çok iyi gelecek. Merak etmeyin, kulise çekilmiyorsunuz. İçinizdeki ışıltıyı topluyorsunuz. Ve 2026 yazında sahneye geri dönme zamanı geldiğinde, bunu daha derin, daha köklü bir benlik duygusuyla yapacaksınız.

Başak: Jüpiter ışığı hayallerinizi aydınlatıyor. Sınırlarınızın ötesine geçeceğiniz, bağlarınızı genişleteceğiniz, dünyanın eviniz, insanların aileniz gibi olacağı bir döngü başlıyor. Bu döngüde; vizyonlarınızı, gelecek planlarınızı ve hep kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmek için fırsatlar yakalayacaksınız. Bu fırsatlar; topluluklardan, sosyal çevrenizden, ekip arkadaşlarınızdan veya sosyal medyadan gelecek. Bu döngüde tanıştığınız insanlar, kendinizin hiç fark etmediğiniz parçalarını görmenize yardımcı olabilir. Toplum önünde daha görünür ve popüler olabilirsiniz. Bir amaç doğrultusunda bütüne katkı olmak, hayatınızı beklenmedik güzelliklerle doldurabilir.

Terazi: Jüpiter ışığı, tüm hayatını bir Güneş gibi aydınlatıyor! Bu döngüde yaşamınızda neyin sizi beslediğini, nereye ait olduğunuzu ve hedeflerinize ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini fark ediyorsunuz. Bu süreçte; kariyer, iş kurma, iş bulma, statü, gelecek planları veya evliliğiniz konusunda şanslı etkilerde olacaksınız. Liderlik etmek, bağlantılar kurmak sizi ileriye taşıyacak, daha görünür ve etki yaratan bir enerjide olacaksınız. Yeter ki onay ihtiyacı için değil, sizi gerçekten besleyen şey için harekete geçin. Dünyanın; yeteneklerinizi, hassasiyetinizi, derinliğinizi, sessiz gücünüzü görmesine izin verin. Ve sizin için önemli olan neyse onun için harekete geçin.

Akrep: Jüpiter ışığı, sınırlarınızın ötesini aydınlatıyor. Bu döngü; derin bir genişleme ve ruhsal büyüme zamanını işaret ediyor. Bu süreçte yaşadıklarınızı anlamlandıracak, seyahatler, eğitimler veya tanıştığınız insanlar yoluyla hayat felsefenizi, inandıklarınızı yenileyeceksiniz. Dünya görüşünüz genişlerken, bilgeleşecek, yeni deneyimler ve manevi karşılaşmalar yaşayacaksınız. Döngü boyunca; eğitim, seyahat, kişisel gelişim, yurt dışı, uzak bağlantılar, hukuk, yayıncılık, ticaret gibi alanlarda şanslı olacak, kendinize kattığınız her şeyin bir yıl sonra kariyerinize büyük etki ettiğini göreceksiniz. Bu geçiş; bilinmeyene, yalnızca zihninize değil ruhunuza da seslenen maceralara 'evet' dediğiniz bir yolculuk olsun.

Yay: Jüpiter ışığı, görünenin ardını aydınlatıyor. Göremediklerinizi görmeye, size iyi gelmeyen ve sizi beslemeyen şeyleri fark etmeye ve onlardan arınarak hafiflemeye hazırlanıyorsunuz. Bu süreç sizin için dönüştürücü ve şifalandırıcı olacak. Jüpiter burada teslimiyet yoluyla büyümeyi, gerçek gücün hızla ilerlemekte değil, önce yavaşlayarak bırakamakta olduğunu hatırlatacak. Bu geçiş; özellikle geçmiş karmaları, bağları ve korkuları temizliyor olacak. Yaşadığınız krizler veya haksızlıkların, ya da atalarınızdan size kalanların hak edişlerini alacak, karanlık sandıklarınızın aydınlığa dönüştüğünü göreceksiniz. Ortak kazançlar, eş kazancı, kredi, banka, borçlar, miras gibi alanlarda daha şanslı olacaksınız. Bu yolculuk; duygusal derinliklerinizi cesaret ve şefkatle keşfettiğiniz bir döngü olsun.

Oğlak: Jüpiter ışığı, tam karşınızda sizi bir ayna gibi aydınlatıyor. Bağ kuracağınız ilişkilerde kendinizi bulacağınız bir döngü başlıyor. Bu döngüde; sizi gerçekten besleyen ve kendiniz olduğunuz bağlantılar kurmalısınız. Yumuşamalı, birlik ve uyumun güzelliklerine yer açmalı, desteğe izin vermelisiniz. Bu süreçte; evlenebilir, ruh eşinizle tanışabilir, evliyseniz eşinizin yaşamındaki güzelliklerle huzuru ve şansı bulabilirsiniz. Ortaklıklar, danışmanlıklar size şans getirebilir. Hayat ortaklarınızla tanışacağınız bu yıl, gerçek ortaklığın her şeyi tek başınıza taşımayı bıraktığınızda başladığını unutmayın. Bu süreç, başkalarının duygularınızı görmesine izin verdiğiniz bir süreç olsun. Duygularınızı göstermek, en büyük ve en iyileştirici gücünüz olacaktır.

Kova: Jüpiter ışığı, tüm yaşam düzeninizi aydınlatıyor. Bu döngüde; daha ait, huzurlu ve sağlıklı bir hayat yaratmaya hazırlanıyorsunuz. Şans ve güzellikler; vücudunuzu, zihninizi ve iç huzurunuzu destekleyen küçük, günlük ritüellerde başlayacak. Minik adımlarınız, fikirleriniz ve yarattığınız değişimler, kelebek etkisiyle daha mutlu bir yaşam yaratacak. Bu süreçte; ruhsal dünyanıza iyi geldikçe fiziksel sağlığınızı iyileştirebilir, size iyi gelen beslenme ve uyku düzeni yaratabilir, daha ait olduğunuz işlerde çalışabilir, iş bulabilir, verimli, ilham dolu ve üretken hissedebilirsiniz. Düzeniniz; aileniz veya çocuklarınıza göre şekillenebilir. Sizi yatağınızdan mutlu uyandıracak, günlük yaşamınıza anlam katacak gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Balık: Jüpiter ışığı sizi hayat sahnenize çağırıyor. Görülmeye, duyulmaya, aşka, parlamaya, yaratıma, neşeye davet ediliyorsunuz. Bu döngüde kabuğunuzdan çıkacak, içinizdeki çocuğun ve kalbinizin sesinin peşinden gideceksiniz. Aşkla, sanatla, hobilerle veya sizi görünür kılan bir yolla, kendinizi ifade etmek isteyecek, ilham dolu ve özgüvenli olacaksınız. Bu süreçte aile gibi hissedeceğiniz bir aşka yelken açabilir, ilişkinizde ciddileşmek isteyebilir, çocuk sahibi olabilir veya çocuğunuzla ilgili mutlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Canlanacağınız, hayattan keyif alacağınız, daha kendiniz gibi olacağınız günler başlıyor. Jüpiter, hissetmeye izin verdiğiniz her şeyi büyütüyor olacak.

Sevgilerimle,

Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Instagram: @incininyildizi