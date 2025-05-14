Gece müzeciliği olan yerler

Gece müzeciliği, Türkiye'nin tarihi zenginliklerini farklı bir perspektiften keşfetmek isteyen ziyaretçiler için yeni bir deneyim sunuyor. İşte gece serinliğinde ziyaret edebileceğiniz o tarihi yerler...

Yaşam
Giriş: 14 Mayıs 2025 14:00
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Türkiye'de kültür turizmini canlandırmak ve tarihi mekanları daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla başlatılan "gece müzeciliği" uygulaması, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje sayesinde, ören yerleri ve müzeler gece saatlerinde de ziyaret edilebiliyor.


Uygulama, sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerin serin saatlerde tarihi mekanları gezmelerine olanak tanıyarak konfor sağlıyor. Ayrıca, ziyaret saatlerinin uzatılmasıyla birlikte tarihi alanların kapasite sorunlarına da çözüm getiriliyor. İşte bu yıl, gece müzeciliği uygulanacak müze ve ören yerleri...

  • Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Özkonak Yeraltı Şehri

    Nevşehir

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  • Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi

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  • Nemrut Ören Yeri

    Adıyaman

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  • Zeugma Mozaik Müzesi

    Gaziantep

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  • Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

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  • Didim Apollon Tapınağı

    Aydın

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  • İstanbul Arkeoloji Müzeleri

    Galata Kulesi, Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

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  • Perge Antik Kenti

    Antalya

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  • Bodrum Kalesi

    Bodrum

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  • Efes Antik Kenti

    İzmir

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  • Kapadokya

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  • Olympos Antik Kenti

    Antalya

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  • Hierapolis Ören Yeri

    Pamukkale

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  • Patara Antik Kenti

    Antalya

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  • Side Antik Kenti

    Antalya

    * Haberin fotoğrafları AA, DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

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