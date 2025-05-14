Gece müzeciliği olan yerler

Türkiye'de kültür turizmini canlandırmak ve tarihi mekanları daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla başlatılan "gece müzeciliği" uygulaması, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje sayesinde, ören yerleri ve müzeler gece saatlerinde de ziyaret edilebiliyor.

Uygulama, sıcak yaz günlerinde ziyaretçilerin serin saatlerde tarihi mekanları gezmelerine olanak tanıyarak konfor sağlıyor. Ayrıca, ziyaret saatlerinin uzatılmasıyla birlikte tarihi alanların kapasite sorunlarına da çözüm getiriliyor. İşte bu yıl, gece müzeciliği uygulanacak müze ve ören yerleri...