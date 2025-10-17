Baklava yufkasıyla peynirli börek

Tarif defterimden;

Üzeri kıyır kıyır, içi yumuşacık olan baklava yufkasıyla kısa sürede yapabileceğiniz beyaz peynirli pratik börek.

Servis: 20 * 20 cm'lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

Sosu için;

2 yumurta

1 bardak süt

Yarım bardak zeytinyağı

———————————

200 gr sert beyaz peynir

Çeyrek demet maydanoz, incecik doğranmış

———————————

15 adet baklava yufkası

———————————

Yarım bardak maden suyu

——————————-

1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

Yapılışı:

*Fırın kabını pişirme kağıdı ile kaplayıp kenarda bekletin.

*Sos malzemelerini derin bir kaseye alarak iyice karıştırın.

*Peyniri ufalayıp maydanoz ilave ederek karıştırın.

*Baklava yufkasının iki adetini fırın kabının kenarlarından taşacak gibi yerleştirerek sos ile ıslatın, üç adet baklava yufkasını kopartıp buruşturarak ıslanmış sosun üzerine alın ve yine sos ile ıslatın, peynirli karışımın yarısını üzerine yayın.

*Beş yufkayı buruşturarak peynirli karışımın üzerine yerleştirin, yufkaların üzerini yine sos ile ıslatın, peynirli karışımın kalanını yufkaların üzerine yayın, kalan yufkalardan bir tanesini üzeri için ayırıp diğerlerini buruşturarak sos ile ıslatarak tamamlayın.

*En son kenarlarda kalan yufkaları ortaya doğru toparlayın, kenara ayırdığınız yufka ile böreğin üzerini kapatın ve kalan sosun tamamını yufkaların üzerine aktarın.

*Böreği dilediğiniz gibi dilimlere ayırarak yarım bardak maden suyunu üzerine gezdirin. Yufkaların sosu çekmesi için bu şekilde yarım saat kadar bekletin (buzdolabında bir gece bekletebilirsiniz). Üzerine haşhaş tohumu serpiştirin.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...