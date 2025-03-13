İstatistiklerle yaşlılar - 2024

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Yaşlılar, 2024" verilerini açıkladı. Verilere göre yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.

İstatistiklerle yaşlılar - 2024
Yaşam
Giriş: 13 Mart 2025 12:00
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Türkiye'de yaşlı nüfus her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı verilere göre 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Bu sayı 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu. Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6'sını erkek nüfus, yüzde 55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu. İşte "İstatistiklerle Yaşlılar, 2024"...


Yaşlı nüfusunun artması ve doğurganlık hızının düşmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda yaş ortalamasının daha çok artacağı düşünülüyor. Nüfus projeksiyonlarının demografik göstergelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13,5, 2040 yılında %17,9, 2060 yılında %27,0, 2080 yılında %33,4 ve 2100 yılında %33,6 olacağı öngörüldü. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13,5, 2040 yılında %18,2, 2060 yılında %28,8, 2080 yılında %38,5 ve 2100 yılında %42,8 olacağı öngörüldü. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %13,4, 2040 yılında %17,5, 2060 yılında %25,5, 2080 yılında %29,8 ve 2100 yılında %28,2 olacağı öngörüldü.


Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4 iken 2024 yılında 34,4 oldu. Ortanca yaş 2024 yılında erkeklerde 33,7, kadınlarda 35,2 olarak gerçekleşti.


Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 194 ülke arasında 75. sırada yer aldı


Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2024 yılı için dünya nüfusunun 8 milyar 161 milyon 972 bin 573 kişi, yaşlı nüfusun ise 833 milyon 480 bin 764 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %10,2'sini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %36,2 ile Monako, %29,8 ile Japonya ve %24,6 ile İtalya oldu. Türkiye, 194 ülke arasında 75. sırada yer aldı.


Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2024 yılında %20,8 ile Sinop oldu. Bu ili %20,2 ile Kastamonu, %19,1 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,7 ile Şırnak oldu. Bu ili %4,3 ile Hakkari, %4,4 ile Şanlıurfa izledi.


Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ortalama ömür 17,4 yıl oldu


Hayat Tabloları, 2021-2023 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,3 yıl, erkekler için 74,7 yıl ve kadınlar için 80,0 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl oldu.


Yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunduğu görüldü

Türkiye'de 2024 yılında toplam 26 milyon 599 bin 261 haneden 6 milyon 726 bin 583'ünde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin %25,3'ünde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.


Türkiye'de 1 milyon 750 bin 900 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü

En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 726 bin 583 hanenin 1 milyon 750 bin 900'ünü tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin %74,0'ını yaşlı kadınlar, %26,0'ını ise yaşlı erkekler oluşturdu.


Tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Balıkesir oldu

En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2024 yılında %34,4 ile Balıkesir oldu. Bu ili %34,1 ile Çanakkale, %34,0 ile Burdur izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise %8,0 ile Hakkari oldu. Bu ili %13,6 ile Batman, %14,9 ile Van izledi.


Hayata dair geç öğrenilen dersler
Hayata dair geç öğrenilen dersler

Yaşlanmak hakkında bilmediğiniz 6 şey

Yaşlandıkça vücudumuzda oluşacak değişiklikleri biliyor muyuz, yoksa bilmezden mi geliyoruz?..

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Yaşlandıkça vücudumuzda değişiklikler meydana gelir. Genellikle vücudumuzun nasıl değişeceğini biliriz ancak daha önce hiç kimseden duymadığımız ve okumadığımız değişiklikler de olabilir. İşte kimsenin size söylemediği 6 şey:
1- Gıdınız sarkabilir Boyun etrafındaki cilt, yüzdeki ciltten daha incedir ve farklı bir kolajen içeriğine sahiptir. Bu nedenle yaşlanmaya ve yaşlanma etkilerine karşı çok hassastır. Vücudun en çok güneşe maruz kalan bölgesidir ve UVA/UVB ışınlarına maruz kalır. Yüzünüze uyguladığınız bakımın aynısını boynunuza da uygulayabilir ve her gün güneşten korunabilirsiniz. Ancak esas sorun, köklü çözümler uygulamadan sadece bakımla hasarı geri dönüştüremezsiniz. Elbisenizde potluk var diyelim, ütüleyerek bu durumu düzeltebilirsiniz ancak kumaş fazlasını kesmeden bu potluğu kesin olarak gideremezsiniz. Eğer boyun kırışıklığınız ve sarkıklığı ileri boyutlardaysa lazer ya da krem işe yaramayacaktır.
2- Saçlarınız kabarıyor ve sertleşiyor Yaşlandıkça, saç derimiz kurur ve saçlarımızı da kurutur. Saçlar, pigment hücrelerini kaybedip beyazladığında, dokusu da sertleşir. Saçlarınıza nem gereklidir ve bunun için nemlendirici şampuan ve kremler kullanabilirsiniz. Yediklerinize de dikkat etmelisiniz ve bol su içmelisiniz. Dengeli beslenmek ve saçlarınızı nemli tutmak, kaç yaşında olursanız olun bakımlı ve parlak saçlara sahip olmanızı sağlar.
3- Yüzünüz kızarmaya başlıyor Gençliğinizde plajda geçirdiğiniz zamanların faturasını ödemeye başlıyorsunuz. Kırmızı noktalar yüzünüzde beliriyor. Ayrıca menopoz da cilt hastalıklarını tetikler. Pembe tonlarda makyaj yapabilirsiniz. Makyajın üzerine silikon jel primer ile düzgün bir görünüm kazanabilirsiniz. Eğer tıbbi bir durum söz konusuysa, topikal ya da oral antibiyotik kullanımıyla tedavi olabilirsiniz. Çatlamış kılcal damar için lazer tedavisi etkilidir.
4- Benek çıkabilir Yaşlılığa bağlı benekler açık ya da koyu renkli olabilir. Bunun nedeni güneşe maruz kalma ve vücuttaki melanin fazlasıdır. Yaşlanmaya bağlı benekleri önlemek için en az 15 faktörlü krem kullanmalısınız. Renk tonu farklılıklarını giderecek kremler de kullanabilirsiniz. Beneklerin rengini açan kremler de piyasada mevcuttur. Unutmayın, her gün, yağmur ya da güneşli hava fark etmez, güneş koruması kullanmazsanız, yaşlanınca mutlaka benekleri görürsünüz.
5- Bacaklarınız haritaya benzemeye başladı Belki birkaç damar fark ettiniz ama artık mavi çizgiler artmaya başladı ve dizlerinizin arkasını ve bacaklarını sarmaya başladı. Tam nedeni bilinmese de bu görülebilir damarlar genetik ve hormonal nedenlerden etkilenir. Obezite, çok fazla oturmak ya da çok fazla ayakta kalmak, bacaklardaki kan akışını bozarak buna neden olabilir. Kapatıcı kremlerden faydalanabilirsiniz ancak kesin çözüm istiyorsanız durum biraz daha farklı. Işın ya da lazer tedavisi ile, görünen damarları tedavi etmek mümkün. Işın, damar duvarlarını parçalayarak iki hafta içinde yok olmasını sağlar. Eğer durum daha vahimse, enjeksiyon terapisi de mümkün. Bu tedaviyi kışın yaptırmanız daha iyidir çünkü bacaklarınız kapalı kalacak ve güneşten uzak duracaktır. Bronz tenlerde, damarların görünürlülüğü azalır. Aklınızda bulunsun, birkaç yıl sonra tekrar ortaya çıkacaktır.
6- Rujunuz ağız çevrenizdeki çizgilerin içine kaçmaya başlıyor Perioral kırışık denen bu durum yaşlandıkça, dudak çevresinin kırışmasıyla oluşur. Güneş, subkütan yağların azalması, kolajen ve elastinin azalması, nemin azalması ve genetik yatkınlık nedeniyle meydana gelir. Bu rahatsız edici çizgilerden kurtulmaya gelince, öncelikle sigara içiyorsanız bunu unutun. Dudaklarınızı sigara içmek için büzdüğünüzden önüne geçemeyeceksiniz. Ama sigara içmiyorsanız, topikal retinoid uygulamalarla ve kolajen içeren kremlerle bu durumu önleyebilirsiniz. Hafif dozda botoks da işe yarayacaktır. Mutlaka güneş kremi ve retinoid içeren kremler kullanın.


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