Bu sabah Mars, Satürn ile bir quintile açı oluşturuyor ve düzenleme, planlama ve işleri sistemli hale getirme konusunda özellikle becerikli oluyoruz. İyileşme sağlayacaksa fedakârlık yapmaya istekli olabiliriz ve elimizde sağlam bir plan olduğunda sabır göstermeye de hazırız. Gerek iş gerekse kişisel konularda zamanlamamız oldukça isabetli olabilir; çünkü strateji geliştirmeye ve iyi hazırlık yapmaya eğilimliyiz. Venüs bu öğleden sonra Terazi burcuna geçiyor ve 10 Eylül'e kadar burada ilerleyecek. Terazi, Venüs'ün yönettiği burç olduğu için Venüs burada oldukça güçlü çalışır. Bu döngü sırasında açık rekabetten veya saldırgan yaklaşımlardan hoşlanmayız; bunun yerine herkesin kazançlı çıktığı durumları tercih ederiz. Müzakere etmeye ve uzlaşmaya oldukça istekli olabilir, başkalarına karşı anlayışlı ve uyumlu davranabiliriz. Aşkta idealist bir yaklaşım sergiler ve zihinsel açıdan bize denk kişiler ararız. İşlerin belirli bir düzen içinde yapılmasını tercih ederiz ve saldırgan ya da kaba davranışlar bizi uzaklaştırabilir. Bu yerleşimin gölge yönü ise aşırı bağımlılık ve yüzeysellik olabilir. Hoş olmayan durumlarla karşılaşmamak adına ilişkilerimizde daha derin sorunların üzerini örtme eğiliminde olabiliriz. Partnerlerimize sürekli boyun eğip bunu içten içe bir kırgınlığa dönüştürmek ya da kendimizi bunun için birer fedakârlık kahramanı gibi görme tuzağına düşmemek en doğrusu olacaktır. Venüs Terazi burcundayken sanatsal yönümüz daha belirgin hale gelebilir veya kişisel yaşam alanımızda denge ve uyum arayışımız güçlenebilir. Bu dönem iş birliğini, uyumu, karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri ve adaleti destekler. Ortaklıklar, birebir ilişkiler, danışmanlık gibi alanlarda ya da uyum, ilişkiler, güzellik, tasarım ve hukukla bağlantılı konularda daha fazla başarı elde etme olasılığımız yüksektir. Nezaket ve incelik sayesinde hem istediklerimizi kendimize çekebilir hem de başkaları üzerinde olumlu bir etki bırakabiliriz. Venüs'ün 25 Ekim'de geri hareket sırasında yeniden Terazi burcuna döneceğini de belirtmekte fayda var. Venüs 3 Ekim'de Akrep burcunda geri hareketine başlayacak, ardından 25 Ekim'de yeniden Terazi burcuna geçecek. Geri hareket döngüsü 13 Kasım'da sona erecek ve Venüs 4 Aralık'a kadar Terazi burcundaki transitini sürdürecek. Bugün Güneş de Satürn ile üçgen açı oluşturuyor ve bu etki bize sağlamlık ve istikrar hissi veriyor. Bu transit sayesinde öz disiplinimizi kolaylıkla devreye sokabiliyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirme becerimizle gerçek bir güç ve gurur duygusu yaşayabiliriz. Bu transit ölçülü davranmayı destekler ve kendimizi daha dengeli ve güvenli hissetmemize yardımcı olur. Sınırlarımızın farkındayız ve bunları kabul etmeye istekliyiz. Görevlerimizden ve sorumluluklarımızdan keyif almak ön plana çıkabilir. Bu üçgen açı ateş burçlarında gerçekleştiği için enerjimizi ve coşkumuzu pratik ve faydalı alanlara yönlendirirken kendimizi özellikle güçlü hissedebiliriz.