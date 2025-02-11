İstanbul'da bazı ilçelerde okullar tatil edildi

İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı yoğunlaştı. Etkili olan kar yağışının ise okulların tatil olmasına sebep olup olmayacağı merak konusu oldu. İstanbul Valiliği ise bugün için 7 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamaya göre okulların tatil olduğu ilçeler:

Sultangazi

Başakşehir

Esenyurt

Beykoz

Başakşehir

Avcılar

Beylikdüzü

İstanbul'da okullar tatil mi?

Valilikten yapılan açıklamaya göre il genelinde okulların tatil olması söz konusu değil.