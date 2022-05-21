İspanya’da regl izni yasalaşıyor

İspanya’da hazırlanan yasa tasarısı, adet dönemlerinde ücretli izin ve genç kadınların kürtaj hakları gibi konuları içeriyor.

İspanya’da regl izni yasalaşıyor
Sağlık
21 Mayıs 2022 Cumartesi

İspanyol hükümeti, kadın haklarını önceliklendiren bir dizi yasal düzenlemeyi içeren yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenlemelere göre, İspanya’da regl olan kişiler, 5 güne kadar ücretli izin alma hakkına sahip olacak.


Hazırlanan yasa tasarısında ayrıca eğitim kurumlarında ve hapishanelerde ücretsiz olarak kadın hijyen ürünlerinin sağlanması konusu da yer alıyor. Aynı zamanda 16 ve 17 yaşındaki gençlerin kürtaj yaptırmak için ailelerinden izin almalarını gerektiren yasa da geçersiz sayılacak.


İspanyol Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez yaptığı açıklamada hazırlanan yasa tasarısının kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım olduğunu söyledi. Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Ángela Rodríguez ise, regl konusunu içeren tartışmaların artık tabu olmaktan çıkmasını istediklerini belirtti: “Tıbben çözülemeyen bir sorun olduğunda geçici hastalık izni verilmesinin önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz.”


Kadınların hakkı: Regl izni
Kadınların hakkı: Regl izni Türkiye'de son yıllarda konuşula...
Regl nezlesi diye bir şey var mı? Bazı kadınlar adet döneminde ya ...

Yaklaşık dört yıl önce iktidara gelen İspanyol hükümeti, kadın hakları konusunda taviz vermemeye kararlı. Kabinede 14 kadın ve 8 erkek bakan bulunuyor. AP News’a konuşan Eşitlik Bakanı Irene Montero, “kadın bedeniyle ilgili tabuları, damgalamaları ve suçluluğu artık yok etmek zorundayız” şeklinde bir açıklama yaparak ABD, Polonya, Şili, Arjantin ve Kolombiya’da kürtaj hakları ile ilgili devam eden feminist hareketlere de destek olduklarını belirtti.


İspanyol hükümetinin üzerinde durduğu hedeflerinden biri de, insan denemelerine Temmuz ayında başlanabilecek olan erkeklere yönelik doğum kontrol haplarının üretilmesini desteklemek olacak.


Yalnızca 6 ülkede tanınan insan hakkı

İspanya, dünyada vatandaşlarına adet dönemlerinde kullanabilecekleri ücretli izin hakkı sunan ilk Avrupa ülkesi oldu. Daha önce Japonya, Tayvan, Endonezya, Güney Kore ve Zambiya’da gerekli düzenlemeler yapılarak kadınlara bu hak tanınmıştı. İtalya’da da konu 2016 yılında gündeme gelmiş, ancak yasa tasarısı yasalaşamamıştı.


Ülkemizde regl izni henüz kanun teklifi olarak düşünülmemiş olsa da, kendi bünyesinde bu hakkı tanıyan kurumlar mevcut. Tunceli ve İzmir Belediyeleri ile İzmir Barosu, kadın çalışanlarına 1 ila 3 günlük ücretli regl izni sağlayabiliyor. Bazı özel şirketlerin de bu uygulamaya geçmeye başladığı biliniyor ancak Türkiye’de halen bununla ilgili herhangi bir yasa çalışması yapılmıyor.


Reglinizin size söylediği 3 şey
Reglinizin size söylediği 3 şey


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.