İspanya’da regl izni yasalaşıyor

İspanyol hükümeti, kadın haklarını önceliklendiren bir dizi yasal düzenlemeyi içeren yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenlemelere göre, İspanya’da regl olan kişiler, 5 güne kadar ücretli izin alma hakkına sahip olacak.

Hazırlanan yasa tasarısında ayrıca eğitim kurumlarında ve hapishanelerde ücretsiz olarak kadın hijyen ürünlerinin sağlanması konusu da yer alıyor. Aynı zamanda 16 ve 17 yaşındaki gençlerin kürtaj yaptırmak için ailelerinden izin almalarını gerektiren yasa da geçersiz sayılacak.

İspanyol Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez yaptığı açıklamada hazırlanan yasa tasarısının kadınlar ve demokrasi için yeni bir adım olduğunu söyledi. Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Ángela Rodríguez ise, regl konusunu içeren tartışmaların artık tabu olmaktan çıkmasını istediklerini belirtti: “Tıbben çözülemeyen bir sorun olduğunda geçici hastalık izni verilmesinin önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz.”

Yaklaşık dört yıl önce iktidara gelen İspanyol hükümeti, kadın hakları konusunda taviz vermemeye kararlı. Kabinede 14 kadın ve 8 erkek bakan bulunuyor. AP News’a konuşan Eşitlik Bakanı Irene Montero, “kadın bedeniyle ilgili tabuları, damgalamaları ve suçluluğu artık yok etmek zorundayız” şeklinde bir açıklama yaparak ABD, Polonya, Şili, Arjantin ve Kolombiya’da kürtaj hakları ile ilgili devam eden feminist hareketlere de destek olduklarını belirtti.

İspanyol hükümetinin üzerinde durduğu hedeflerinden biri de, insan denemelerine Temmuz ayında başlanabilecek olan erkeklere yönelik doğum kontrol haplarının üretilmesini desteklemek olacak.

Yalnızca 6 ülkede tanınan insan hakkı

İspanya, dünyada vatandaşlarına adet dönemlerinde kullanabilecekleri ücretli izin hakkı sunan ilk Avrupa ülkesi oldu. Daha önce Japonya, Tayvan, Endonezya, Güney Kore ve Zambiya’da gerekli düzenlemeler yapılarak kadınlara bu hak tanınmıştı. İtalya’da da konu 2016 yılında gündeme gelmiş, ancak yasa tasarısı yasalaşamamıştı.

Ülkemizde regl izni henüz kanun teklifi olarak düşünülmemiş olsa da, kendi bünyesinde bu hakkı tanıyan kurumlar mevcut. Tunceli ve İzmir Belediyeleri ile İzmir Barosu, kadın çalışanlarına 1 ila 3 günlük ücretli regl izni sağlayabiliyor. Bazı özel şirketlerin de bu uygulamaya geçmeye başladığı biliniyor ancak Türkiye’de halen bununla ilgili herhangi bir yasa çalışması yapılmıyor.