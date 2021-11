Reglinizin size söylediği 3 şey

“Kanama yaşayan insanlar olarak, vücudumuzda aydan aya neler olduğunu bize tam olarak söyleyebilecek olan adet döngüsüne sahip olduğumuz için şanslıyız.

Aldığınız gıdalar ve uyguladığınız diyet işe yaramıyorsa, adet döngünüz bunu size söyleyecektir.

Çok stresliyseniz ve yeterince dinlenemiyorsanız, adet döngünüz bunu size söyleyecektir. ⁠

Duygularınızı bastırıyor ve iç yaşamınızın bir yönüne bakmayı reddediyorsanız, emin olun ki adet döngünüz bunu size söyleyecektir.

Rahim temelli eğitimin hayatınızı gerçekten değiştirebileceğine inanıyorum.

Beden konuşur. Sadece dinlemeyi öğrenmeliyiz.”

Bütüncül kadın sağlığı rehberi Usha Anandi, adet döneminde yaşanan belirtilerin yaşama dair ipuçları barındırdığını böyle ifade ediyor. Menstrüasyonla ilgili en yaygın üç deneyime dikkat çekiyor ve bunların barındırdığı gizemi çözmek için kadınlarla bazı temel bilgiler paylaşıyor.

Farkındalık başlatmaya yarayacak olan bu bilgilere göz attıktan sonra, “Reglim şu anda benimle ne gibi bir iletişim kuruyor? Bana ne söylüyor?” diyerek kendinize sorabilirsiniz.

Sağlıklı bir adet döngüsünün 4 işareti

Premenstrüel yani adet öncesi evrede daha önce doğru olduğunu sandığımız, şu anki, bilinen gerçekliğimiz ile gerçekte doğru olan nihai gerçek arasındaki perde iner.

Bu durum, bize neden belli bir şekilde hissettiğimizin temel nedenini görmek için kendi bilinçaltımızın derinliklerine bakma fırsatı sunar.

Duygularınızı içsel bedeninizden gelen bilgelik mesajları olarak görmeye başladığınızda, adet döngünüz bir lanet yerine bir lütuf haline gelir.

Menstrüasyon sırasında ağrı ne zaman ortaya çıksa, deneyimlediğiniz hissin hem fiziksel hem de duygusal öğelerine bakmanızı tavsiye ederim.

Modern dünyamızda, acımızdan uzaklaşmak için giderek daha fazla gergin hale geliyoruz.

Acıyı hafifletmenin en iyi yollarından biri, onun size ne söylemeye çalıştığını gerçekten dinlemektir.

Ya acı yüz çevrilecek bir şey değilse?

Kanının rengini, dokusunu ve kalitesini bilen kadın, utanması mümkün olmayan kadındır.

Adet kanı, vajinal flora, kan, lenf, hormonlar ve hayati organlarımızın genel sağlığını iletir.

Kanınızın rengini, dokusunu, kokusunu ve genel kalitesini tanımak, vücudunuzda neler olduğunu anlamanın önemli bir parçasıdır.

Bu yüzden bir sonraki kanamanızda, kanınızı gözlemlemek için bir dakikanızı ayırın.

Kaynak: Usha Anandi “3 things your period might be telling you” (2019) Şuradan alındı: https://wombenwellness.com/3-things-your-period-might-be-telling-you/