Musluklardaki gizli kir için 5 dakikalık çözüm!

Ev temizliğinde lavabolar, tezgahlar ve muslukların dış yüzeyleri genellikle düzenli olarak siliniyor. Ancak musluğun ucundaki küçük süzgeçler çoğu zaman unutuluyor. Suyun akışını düzenleyen ve perlatör olarak adlandırılan bu parçalarda zamanla kireç, tortu ve küçük parçacıklar birikebiliyor. Arjantin merkezli El Cronista gazetesinin 24 Ekim 2026'da gündeme taşıdığı haberde, Kanada Sağlık Bakanlığının musluk temizliğiyle ilgili önerilerine yer verildi. Resmi rehbere göre beyaz sirke, bu bölümlerde biriken inatçı kalıntıların temizlenmesine yardımcı olabiliyor. Peki, musluk uçları neden kirleniyor, beyaz sirke nasıl kullanılmalı ve temizlik ne sıklıkla yapılmalı?

MUSLUĞUN UÇ KISMINDAKİ KİRLERE DİKKAT

Muslukların ucunda bulunan perlatörler, suyun akışını düzenleyen küçük süzgeçler olarak görev yapıyor. Bu parçalar suyla birlikte gelen tortuları ve bazı küçük parçacıkları tutabiliyor. Zamanla biriken kalıntılar ise suyun düzgün akmasını zorlaştırabiliyor.

BEYAZ SİRKE NEDEN ÖNERİLİYOR?

Kanada Sağlık Bakanlığı (Health Canada), musluk süzgeçlerinde biriken kirlerin temizlenmesi için beyaz sirke kullanılabileceğini belirtiyor. Sirkenin asidik yapısı, özellikle mineral birikintilerinin gevşemesine yardımcı oluyor. Böylece süzgecin üzerinde biriken kalıntıların temizlenmesi kolaylaşıyor.

REKLAM

SADECE 5 DAKİKA BEKLETMEK YETERLİ OLABİLİYOR

Resmi temizlik rehberine göre musluk ucundaki süzgeç söküldükten sonra beyaz sirkenin içerisinde yaklaşık 5 dakika bekletilebiliyor. Bu işlem, yüzeye yapışan kirlerin yumuşamasını sağlıyor. Ardından eski bir diş fırçasıyla hafifçe fırçalanan parça, suyla durulanarak yeniden kullanılabiliyor.

MUSLUK SÜZGECİ NASIL TEMİZLENİR?

Kanada Sağlık Bakanlığının önerdiği yöntem birkaç basit adımdan oluşuyor:

1. Lavabonun giderini küçük parçaların düşmesini önleyecek şekilde kapatın veya üzerine bez yerleştirin.

2. Musluğun ucundaki süzgeci dikkatlice sökün.

3. Parçaların sırasını unutmamak için fotoğrafını çekin.

4. Görünür tortuları suyla durulayarak uzaklaştırın.

5. İnatçı kalıntılar için süzgeci 5 dakika beyaz sirkede bekletin.

6. Eski bir diş fırçasıyla nazikçe temizleyin.

7. İyice duruladıktan sonra parçaları eski sırasıyla yerine takın.

Süzgeç kolayca çıkmıyorsa uygun bir anahtar kullanılabiliyor. Ancak musluğun yüzeyini çizmemek için sökme işlemi sırasında koruyucu bir bez kullanılması öneriliyor.

REKLAM

HER AY KONTROL EDİLMESİ ÖNERİLİYOR

Kanada Sağlık Bakanlığı, musluk uçlarındaki süzgeçlerin ayda bir kez gözle kontrol edilmesini öneriyor. Böylece tortu ve kir birikimi erken fark edilebiliyor. Düzenli kontroller, suyun akışını engelleyebilecek kalıntıların zamanında temizlenmesine yardımcı oluyor.

ALTI AYDA BİR TEMİZLENMESİ GEREKİYOR

Resmi rehbere göre musluk süzgeçlerinin yaklaşık altı ayda bir sökülerek temizlenmesi tavsiye ediliyor. Su tesisatında veya çevredeki şebekede onarım çalışması yapılması durumunda ise ek temizlik öneriliyor. Çünkü bu tür işlemler sırasında suyla taşınan tortular süzgeçlerde birikebiliyor.

REKLAM

BİRİKEN TORTULAR SADECE KİREÇ OLMAYABİLİR

Musluk süzgeçlerinde biriken kalıntılar yalnızca kireçten oluşmuyor. Kanada Sağlık Bakanlığı, bu parçaların suyla taşınabilen bazı kurşun parçacıklarını da tutabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle süzgeçlerin temiz tutulması, biriken parçacıkların uzaklaştırılması açısından önem taşıyor. Ancak süzgeç temizliği, suyun içilebilir olduğunu garanti etmiyor.

SİRKE HER TÜRLÜ KİRİ TEMİZLER Mİ?

Beyaz sirke özellikle mineral tortularının ve bazı yüzey kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olabiliyor. Ancak bütün mikroorganizmaları veya kimyasal kirleticileri ortadan kaldıran bir dezenfektan olarak değerlendirilmemeli. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de musluk uçlarının birikinti görüldüğünde temizlenmesini ve üretici talimatlarına uyulmasını öneriyor.

REKLAM

MUSLUKTAN AZ SU AKIYORSA SEBEBİ BU OLABİLİR

Musluktan gelen suyun zayıflaması veya düzensiz akması, süzgeçte tortu biriktiğinin işareti olabiliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), musluklarda kireç ve mineral birikiminin su akışını kısıtlayabileceğini belirtiyor. Bu nedenle suyun akışında değişiklik fark edildiğinde musluk ucundaki süzgecin kontrol edilmesi faydalı olabiliyor.

TEMİZLİKTEN SONRA BU AYRINTIYI UNUTMAYIN

Sirkeyle temizlenen süzgecin bol suyla durulanması ve parçaların doğru sırayla yeniden takılması gerekiyor. Ayrıca temizlik sırasında contaların ve süzgecin zarar görüp görmediği kontrol edilmeli. Yıpranmış veya hasarlı parçaların değiştirilmesi, musluğun düzgün çalışmasına yardımcı oluyor.

REKLAM

DÜZENLİ TEMİZLİK SU AKIŞINI KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Muslukların dış yüzeylerini temizlemek kadar uç kısımlarını kontrol etmek de ev bakımının önemli bir parçası. Beyaz sirke ve basit temizlik malzemeleriyle yapılan düzenli bakım, kireç ve tortu birikimlerinin giderilmesine yardımcı olabiliyor. Böylece musluk süzgeçleri daha temiz tutulabiliyor ve suyun düzenli akışı korunabiliyor.