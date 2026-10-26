Evlerde zamanla eskiyen havlular genellikle yenileriyle değiştiriliyor. Ancak artık banyoda kullanılmayan havluların sağlam ve emici bölümleri, günlük hayatta farklı amaçlarla değerlendirilebiliyor. Arjantin merkezli Los Andes gazetesinin 25 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı habere göre eski havlulardan banyo paspası, temizlik bezi, evcil hayvan yatağı ve çeşitli koruyucu ürünler hazırlanabiliyor. Bunun için çoğu zaman makas, iğne, iplik ve evde bulunan birkaç malzeme yeterli oluyor. Peki, eski havluları çöpe atmadan önce nasıl değerlendirebilirsiniz? İşte evde uygulanabilecek 7 pratik yöntem.

1. ESKİ HAVLULARDAN BANYO PASPASI YAPIN

Eski havluları kalın şeritler halinde keserek örgü şeklinde birleştirebilirsiniz. Ardından elde ettiğiniz uzun örgüyü spiral biçiminde sarıp sabitleyerek su emici bir banyo paspası hazırlayabilirsiniz. Paspasın kaymasını önlemek için uygun bir kaydırmaz taban kullanılması da önem taşıyor.

2. TEMİZLİK BEZİNE DÖNÜŞTÜRÜN

Havluların sağlam kalan bölümlerini kare parçalar halinde keserek yeniden kullanılabilir temizlik bezleri hazırlayabilirsiniz. Bu bezler mutfak tezgahlarını silmek, küçük su dökülmelerini temizlemek ve farklı yüzeylerin bakımını yapmak için kullanılabiliyor. Böylece tek kullanımlık kağıt havlu tüketimi de azaltılabiliyor.

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3. MOBİLYALARIN ALTINA YERLEŞTİRİN

Masa, sandalye veya küçük dolapların yerini değiştirirken eski havlulardan yararlanabilirsiniz. Birkaç kat havlu parçasını mobilya ayaklarının altına yerleştirmek, taşıma sırasında zeminle doğrudan teması azaltabiliyor. Özellikle taşınma ve ev düzenleme sırasında kullanılabilecek pratik bir yöntem.

4. EVCİL HAYVANINIZA YATAK HAZIRLAYIN

Büyük havlu parçalarını birleştirip içlerini temiz ve kullanılmayan kumaşlarla doldurarak evcil hayvanlar için yumuşak bir yatak hazırlayabilirsiniz. Ancak kumaşların sağlam şekilde dikilmesi, hayvanın koparıp yutabileceği düğme, ip veya küçük parçaların kullanılmaması gerekiyor.

5. ISLAK EŞYALAR İÇİN ÇANTA YAPIN

İnce ve sağlam bir havludan basit bir taşıma çantası hazırlanabiliyor. Özellikle havuz veya plaj dönüşlerinde ıslak mayo ve havlu gibi eşyaları taşımak için kullanılabiliyor. Ancak nemin birikmesini önlemek amacıyla ıslak eşyaların bu çantada uzun süre bekletilmemesi gerekiyor.

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6. HASSAS EŞYALAR İÇİN KORUYUCU HAZIRLAYIN

Havluların yıpranmış ve küçük parçaları da değerlendirilebiliyor. Kumaşları küçük parçalara ayırarak kırılabilecek eşyalar için hazırlanan koruyucu kılıfların içinde dolgu malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Böylece havlunun sağlam olmayan bölümleri de işe yarayabiliyor.

7. SAKSILARIN ALTINA YERLEŞTİRİN

Eski havlulardan yuvarlak parçalar kesip birkaç kat halinde birleştirerek saksı altlıkları hazırlayabilirsiniz. Saksı ile dış kap veya tepsi arasına yerleştirilen bu parçalar, küçük su damlalarını emmeye yardımcı oluyor. Kumaşların sürekli ıslak kalmaması için düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde kurutulması gerekiyor.

HAVLULARI KESMEDEN ÖNCE BUNA DİKKAT EDİN

Eski havluları yeniden değerlendirmeden önce sağlam ve yıpranmış kısımlarını ayırmak gerekiyor. Yumuşaklığını koruyan orta bölümler paspas veya temizlik bezi yapımında, dayanıklı kenarlar uzun şeritler hazırlamakta kullanılabiliyor. Fazla yıpranmış parçalar ise dolgu malzemesi olarak değerlendirilebiliyor.

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KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA YIKAYIN

Eski havluların başka amaçlarla kullanılmadan önce temizlenmesi ve tamamen kurutulması önem taşıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), havlu ve diğer tekstil ürünlerinin kumaş türüne uygun sıcaklıkta yıkanmasını ve tamamen kurutulmasını öneriyor. Özellikle temizlik bezleri, paspaslar ve evcil hayvan yataklarında kullanılacak kumaşların temiz olması gerekiyor.

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ESKİ HAVLULAR EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYABİLİR

Yıpranmış havluların yeniden kullanılması, evde ihtiyaç duyulan bazı ürünlerin yeni malzeme satın almadan hazırlanmasını sağlayabiliyor. Temizlik bezinden banyo paspasına kadar farklı alanlarda değerlendirilebilen bu kumaşlar, hem ev bütçesine katkıda bulunuyor hem de tekstil atıklarının azaltılmasına yardımcı oluyor.