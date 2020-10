Regl döneminde nezle benzeri belirtiler

Adet öncesi sendromu ya da Premenstrual Sendrom (PMS), doğurgan yaşlardaki kadınların %95’ini etkileyebilen bir durum. PMS semptomları sıklıkla mide bulantısı, vücut ağrıları, sıcak basmaları ve yorgunluk olarak tespit edilebiliyor ve bu belirtilerin birçoğu, grip ve nezle belirtileri ile de karıştırılabiliyor. Regl nezlesi medikal bir durum olarak tanımlanmasa da, semptomların benzerliği bu kavramı kullanmamızı haklı çıkarıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve tamamlayıcı kadın sağlığı uzmanı Dr. Suzanne Gilberg-Lenz, regl nezlesini adet öncesi sendromunun bir yan etkisi olarak düşünebileceğimizi söylüyor. Yorgunluk ve vücut ağrılarına ek olarak vücut ısısının da yükselmesi, bu dönemde belirtileri grip veya nezle ile karıştırmamıza neden olabiliyor. Oysa bu döngüsel belirtileri yine döngünün hangi zamanlarında gerçekleştiğine bakarak doğru bir şekilde tespit ve tedavi etmek mümkün. Uzmanlar, regl nezlesi olarak tanımlanabilecek durumun yumurtlama evresi ile bir sonraki adet kanamasının başlaması arasındaki yaklaşık iki haftalık süreçte yaşanabileceğini söylüyor.

Regl nezlesini viral bir hastalıktan/gripten ayırmak için şu soruları sormak gerek:

Bu belirtiler düzenli olarak iki üç haftada bir tekrarlanıyor mu?

Grip ve benzeri bir virüse maruz kalma riskim yüksek mi?

Ateşim birkaç saat ya da birkaç gün boyunca 38 derece ve üzerinde seyrediyor mu?

Eğer ilk soruya evet cevabı verdiyseniz, durum tamamen döngüsel ve grip veya nezleyle alakasız. Ancak son iki soruya evet cevabı verdiyseniz, muhtemelen viral bir hastalığa yakalanmış olabilirsiniz.

Regl nezlesi neden olur?

Neden bazı kadınların PMS semptomlarını diğerlerine göre daha fazla yaşıyor olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt yoktur. ancak Dr. Gilberg-Lenz, regl nezlesi olarak adlandırılan durumun döngüde meydana gelen hormonal değişimlere aşırı hassasiyet ve vücudun verdiği enflamasyon tepkisi ile alakalı olabileceğini söylüyor.

Ek olarak, prostaglandinler olarak bilinen enflamatuar hormonlar, bazı kadınlarda grip benzeri belirtileri tetikliyor olabilir. Rahim içerisindeki endometriyal dokular dışarı atılmaya başladığında bu hormonlar da salınır ve bazıları kan dolaşımına girerek baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, kas ağrıları, ateş ve ishal gibi belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Regl nezlesi için ne yapılabilir?

Genellikle döngünün ilerlemesiyle ve adet kanamasının başlamasıyla birlikte belirtilerin kendiliğinden azalması beklenir ancak bazı durumlarda bu belirtiler adet başladıktan sonra da birkaç gün sürebilir. Eğer sıklıkla bu durumu yaşıyorsanız, hormonal denge ile ilgili gerekli kontrollerin yapılması ve vücutta enflamasyon artışı ile genel bir risk altında olup olmadığınızı anlamak için doktorunuza danışmanız önerilir. Bazı durumlarda otoimmün rahatsızlıklar ya da altta yatan farklı medikal durumlar bu semptomlara neden olabilir.

Bunun dışında, regl nezlesi semptomlarını hafifletmek için bolca su içmeniz ve antienflamatuar besinler tüketmeniz öneriliyor. Elbette dinlenmek ve yeterince uyuduğunuzdan emin olmak da yardımcı olacaktır.

Referanslar: Abby Moore, ''Why Some Women Get A Period Flu & How To Manage It, From MDs'' (28 Ağustos 2020) Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/period-flu