İspanya'da okul kantinlerine yasaklar geldi

İspanya Hükümeti, çocukların sağlıklı beslenmesini teşvik etmek amacıyla okul kantinlerini kapsayan bir dizi önlem açıkladı.

İspanya'da okul kantinlerine yasaklar geldi
Yaşam
Giriş: 13 Mayıs 2025 10:47 Güncelleme: 13 Mayıs 2025 10:57
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İspanya hükümeti, okul kantinlerinin daha sağlıklı yemekler sunmasını ve okullardaki otomatlarda sağlıksız atıştırmalıkların yasaklanmasını gerektiren bir karaname kabul etti.


Okul kantinlerinde satılan işlenmiş gıdalara yasak

İspanyol yetkililerce alınan önlemler ile öğrenci beslenmesinde balık, bakliyat ve tam tahılların tüketimi teşvik edilecek ve okul kantinlerine taze pişmiş yemekler sunma konusunda yaptırımlar getirilecek. Önceden pişirilmiş ve derin yağda kızartılmış yiyeceklerin satışına da ciddi sınırlamalar yolda.


Önlemler, dezavantajlı çocukların sağlıklı beslenmesini garanti altına almayı ve genel olarak çocuk beslenmesini iyileştirmeyi amaçlıyor.


Sosyal Haklar ve Tüketici İşleri Pablo Bustinduy tarafından açıklanan önlemlerle birlikte okullardaki otomatlarda endüstriyel fırın mamulleri, atıştırmalıklar ve gazlı içecekler yasaklanacak ve yemeklerle birlikte servis edilen tek içecek su olacak.


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Kaynak: "Spain passes law promoting healthier meals and dietary habits in schools" (2025) Şuradan alındı: https://www.safefoodadvocacy.eu/spain-passes-comprehensive-food-waste-law/


Ultra işlenmiş gıdalar kalp-damar düşmanı!
Ultra işlenmiş gıdalar kalp-damar düşmanı!

Küçük aşçılar için 10 kolay tarif

Çocukların hem yemek yapmayı sevmesi hem de el becerilerini geliştirebilmeleri için 10 kolay tarif...

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Çocuklarla mutfakta yemek yapma fikri kulağa oldukça eğlenceli geliyor. Ayrıca bu aktivite çocuklarınıza el becerisi katmak için de güzel bir araç. Tabi ki zor tariflerde onları yardıma çağıramazsınız ancak yaptığınız kolay tarifli yemeklerde onları da mutfağa davet edin. Onların da yapabileceği sağlıklı, besleyici, el becerilerini geliştiren aynı zamanda kolay tarifler seçin.
Çocuklar için kolay ve besleyici tarifleri nereden bulabiliriz? diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Sizin için birkaç tarif derledik.
Fıstık ezmeli ve yulaflı elma sandviçler Doyurucu ve pratik bir ara öğün hazırlamak için tarif mi arıyorsunuz? Fıstık ezmesi ile yulafları karıştırın. Elmaları ikiye bölüp çekirdeklerini alın ve dilimleyin. Çocuğunuzdan, elma dilimlerinin arasına fıstık ezmesi ve yulaf karışımını sürmesini isteyin. Sağlıklı bir sandviç hazırlandı bile! İster üzerini elma ile kapatarak sandviç halinde, isterseniz resimdeki gibi üzerini kapatmadan kanepe halinde servis edin.
Uğurböceği kanepe Özellikle doğum günü kutlama tarifleri dendiğinde akla gelen uğurböceği kanepe tarifi çok kolay! Çeri domatesleri ikiye bölün. Ayrıca iri siyah zeytinlerin çekirdeğini çıkararak ikiye bölün. Sandviç ekmeği üzerine labne peynir veya tercih ettiğiniz bir peyniri ince tabaka halinde sürün. Çocuğunuz, domatesleri kanat gibi açarak dizsin. Siyah zeytinleri de yerleştirin. Kürdanları zeytin ezmesine batırarak domateslerin üzerine benek yapın.
Havhav sandviç Sandviç ekmeklerinin üzerinde, gözlerin ve burnun geleceği yerleri hafifçe ıslatın. Zeytinleri bastırarak yapıştırın. Domates dilimlerini dil şeklinde sandviçin içinden sarkıtın. Sevimli köpek sandviçler çocuğunuza hem yemek yapmayı hem de yemek yemeyi sevdirecek!
Neşeli tabak: Yabanmersinli pancake Üzerine koyacağınız çeşitli malzemeler sayesinde hem eğlenceli hem de doyurucu bir tarif olan pankek ile neşeli tabaklar hazırlayabilirsiniz. Muzları dilimleyin ve yaban mersinleri ile birlikte göz şekli vermesi için geri kalanını çocuğunuza bırakın. Pancake tarifi arıyorsanız Vanilyalı Pankek Tarifi için buraya tıklayın.
Sevimli balık Hazırlanın, sevimli balık midenize doğru geliyor! Bu kolay tarif ile tost ekmeğinin etrafına portakal veya elma dilimleri ile yüzgeçler koyarak sevimli bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Yuvarlak peynir dilimlerini ve zeytin tanesi ile gözler yapın. Ağzını unutmayın. Muz dilimleri ile su kabarcıklarını yapın. Tabağı yosun görünümü için yeşilliklerle süsleyin. İşte balığın dünyası!
Şişe geçirilmiş meyve Bırakın çocuğunuz sevdiği meyveleri şişe geçirsin ve kendi ara öğününü kendisi hazırlasın. Daha zevkle yiyeceğine garanti veriyoruz!
Uzay yolculuğu Tost ekmeğini uzay aracı şeklinde kesin ve gerisini küçüğünüze bırakın. Yıldız kurabiye kalıbı kullanarak kaşar peynirlere şekil verin. Havuçları çiğ kullanabilirsiniz ancak kesme işini çocuğunuza bırakmak istiyorsanız buharda fazla yumuşamadan haşlayarak kolay şekil alır hale getirebilirsiniz. Çocuklara uygun plastik ya da ahşap bıçaklarla şekil vermesini sağlayın.
Uzay yolculuğu-2 Uzaya bu sefer de kırmızı biberlerle çıkıyoruz! Farklı tatları denetmek için oyuncaklı ve şekilli tabaklar her zaman ideal. Tost ekmeğine, havuçlara ve kırmızı biberlere şekil verin. Parçaları çocuğunuz birleştirsin.
Çılgın ikili Kim bir lezzet ikilisine hayır diyebilir ki?
Kaçma-kovalama Bu tarifte kullanılan işlenmiş et ürünlerini elbette önermiyoruz. Tabaktaki şekli başka besinlerle değiştirebilir veya sağlıklı besinleri tercih etmesini sağlayacak bir hikaye oluşturabilirsiniz.
Kahvaltı arkadaşım Yeşillik yemeleri için bir sebep daha!



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