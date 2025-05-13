İspanya'da okul kantinlerine yasaklar geldi

İspanya hükümeti, okul kantinlerinin daha sağlıklı yemekler sunmasını ve okullardaki otomatlarda sağlıksız atıştırmalıkların yasaklanmasını gerektiren bir karaname kabul etti.

Okul kantinlerinde satılan işlenmiş gıdalara yasak

İspanyol yetkililerce alınan önlemler ile öğrenci beslenmesinde balık, bakliyat ve tam tahılların tüketimi teşvik edilecek ve okul kantinlerine taze pişmiş yemekler sunma konusunda yaptırımlar getirilecek. Önceden pişirilmiş ve derin yağda kızartılmış yiyeceklerin satışına da ciddi sınırlamalar yolda.

Önlemler, dezavantajlı çocukların sağlıklı beslenmesini garanti altına almayı ve genel olarak çocuk beslenmesini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Sosyal Haklar ve Tüketici İşleri Pablo Bustinduy tarafından açıklanan önlemlerle birlikte okullardaki otomatlarda endüstriyel fırın mamulleri, atıştırmalıklar ve gazlı içecekler yasaklanacak ve yemeklerle birlikte servis edilen tek içecek su olacak.

Kaynak: "Spain passes law promoting healthier meals and dietary habits in schools" (2025) Şuradan alındı: https://www.safefoodadvocacy.eu/spain-passes-comprehensive-food-waste-law/