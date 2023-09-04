Ispanaklı peynirli rulo börek

Tarif defterimden;

Baklava yufkalı, bol ıspanaklı, peynirli ve taze otlu çıtır ve leziz börekler...

Servis: 16 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 + 20 dakika

Malzemeler:

İç harç için;

1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak, minik doğranmış

500 gr ıspanak, yıkanıp kabaca doğranmış

1/4 demek maydanoz, ince doğranmış

7 - 8 sap dereotu, ince doğranmış

200 gr beyaz peynir & lor karışımı

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı muskat

Sosu için:

75 gr tereyağı, eritilmiş

50 ml zeytinyağı

4 adet baklava yufkası

Yapılışı:

*İç harç için; Kuru soğan ve zeytinyağını geniş bir tavaya alın, orta ateşte soğan pembeleşene kadar kavurun, sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar kısa süre kavurun. Ispanağı ilave ederek açık ateşte ıspanaklar hafifçe yumuşayana kadar soteleyin ve ocağı kapatın. Ispanaklı karışım soğuyunca maydanoz, dereotu, peynir & lor, yumurta, tuz ve baharatları ilave ederek karıştırın.

*Sosu için; Tereyağı ve zeytinyağını karıştırın.

*Yufkanın birini tezgaha yayın, üzerine fırça yardımıyla sosu sürün, diğer yufkayı da yağlanmış yufkanın üzerine yerleştirin ve fırça yardımıyla sosu sürün. Yufkanın kısa tarafına ıspanaklı harcın yarısını yayın ve geniş rulo olacak gibi sarın. Sardığınız yufkayı keskin bir bıçak ile 8 eşit parçaya keserek pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın. Diğer iki yufkaya da aynı işlemi yapın. Kalan sos karışımını sarılı yufkaların üzerine sürün.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Kısa bir not;

*Kullandığım baklava yufkaları biraz kalın olduğundan iki kat kullandım, elinizdeki yufkalar ince ise üç kat kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...