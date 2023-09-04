Ispanaklı peynirli rulo börek

Ispanaklı peynirli çıtır rulo börek tarifine bayılacaksınız. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Ispanaklı peynirli rulo börek
Yaşam
Giriş: 04 Eylül 2023 11:14
ABONE OL

Tarif defterimden;

Baklava yufkalı, bol ıspanaklı, peynirli ve taze otlu çıtır ve leziz börekler...


Servis: 16 adet

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 + 20 dakika


Malzemeler:

İç harç için;

  • 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak, minik doğranmış
  • 500 gr ıspanak, yıkanıp kabaca doğranmış
  • 1/4 demek maydanoz, ince doğranmış
  • 7 - 8 sap dereotu, ince doğranmış
  • 200 gr beyaz peynir & lor karışımı
  • 1 yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı muskat

Sosu için:

  • 75 gr tereyağı, eritilmiş
  • 50 ml zeytinyağı

  • 4 adet baklava yufkası




Yapılışı:

*İç harç için; Kuru soğan ve zeytinyağını geniş bir tavaya alın, orta ateşte soğan pembeleşene kadar kavurun, sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar kısa süre kavurun. Ispanağı ilave ederek açık ateşte ıspanaklar hafifçe yumuşayana kadar soteleyin ve ocağı kapatın. Ispanaklı karışım soğuyunca maydanoz, dereotu, peynir & lor, yumurta, tuz ve baharatları ilave ederek karıştırın.


*Sosu için; Tereyağı ve zeytinyağını karıştırın.


*Yufkanın birini tezgaha yayın, üzerine fırça yardımıyla sosu sürün, diğer yufkayı da yağlanmış yufkanın üzerine yerleştirin ve fırça yardımıyla sosu sürün. Yufkanın kısa tarafına ıspanaklı harcın yarısını yayın ve geniş rulo olacak gibi sarın. Sardığınız yufkayı keskin bir bıçak ile 8 eşit parçaya keserek pişirme kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak sıralayın. Diğer iki yufkaya da aynı işlemi yapın. Kalan sos karışımını sarılı yufkaların üzerine sürün.


*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.


Kısa bir not;

*Kullandığım baklava yufkaları biraz kalın olduğundan iki kat kullandım, elinizdeki yufkalar ince ise üç kat kullanarak hazırlayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.