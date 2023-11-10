Ispanaklı mantarlı volovan tarifi

Fransız mutfağına ait şahane bir lezzet olan volovan (vol-au-vent) çanak şeklinde hazırlanıp ön pişirmesi yapılmış yağlı hamur et ürünleri, sebze veya meyvelerle doldurularak hazırlanıyor...

Aşağıda milföy hamuru ile pratik bir şekilde yaptığım ıspanaklı & mantarlı versiyonunun tarifini veriyorum. Kendinizi şımartmak istediğinizde veya davet sofralarında ara sıcak olarak verebileceğiniz lezzeti deneyin derim...

Servis: 5 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 + 5 dakika

Malzemeler:

İç dolgusu için;

4 - 5 adet mantar, 120 gr

1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış

300 gr körpe ıspanak, ayıklanıp yıkanmış ölçü

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı krema

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

Milföylü çanaklar için;

10 adet tereyağlı kare milföy hamuru

1 yumurta, çırpılmış

Üzerlerine;

75 gr rendelenmiş taze kaşar peyniri

Yapılışı:

*İç harcı için; Mantarların dış kabuklarını soyarak doğrayın (mantar su çektiğinden yıkamıyoruz, sadece kabuklarını soyuyoruz), yıkanmış ıspanağı da incecik doğrayın.

*Zeytinyağını tavaya alın, doğranmış soğan ve mantarı ekleyip orta ateşte mantar suyunu çekene kadar soteleyin. Ispanağı ilave edip açık ateşte bir kaç tur çevirin (ıspanağın yeşil rengini koruması için fazla pişirmeyin), karabiber, tuz ve kremayı ekleyip 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın.

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin.

*Milföyleri buzluktan çıkartıp çözülmeleri için tek sıra halinde beklettikten sonra 8 - 9 cm lik kurabiye kalıbıyla kesin (kalıp ile kesilecek kıvama gelmeleri yeterli, oda ısısında çok bekletince fazla yumuşayacaklarından tepsiye aktarması zorlaşıyor).

*Kestiğiniz milföylerin 5 adetini tepsiye aralıklı olarak yerleştirin ve üzerlerine çırpılmış yumurta sürün, diğer 5 adetinin ortasını 5 - 6 cm lik kurabiye kalıbıyla keserek tepsideki milföylerin üzerine yerleştirin. Ortalarından çıkan yuvarlakları da tepsiye sıralayın ve hepsinin üzerine çırpılmış yumurta sürün.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında milföyler kabarıp üzerleri pembeleşene kadar 15 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra ortalarına çatal yardımıyla hafifçe bastırarak çukur oluşturun ve ıspanaklı mantarlı harcı eşit oranda pay edin. Rendelenmiş kaşar peynirini üzerlerine serpiştirip tekrar fırına verin, peynir eriyene kadar yaklaşık 5 dakika daha pişirin. Minik yuvarlakları üzerlerine kapak olarak kullanıp sıcak veya ılık olarak servis edin.

Kısa bir not;

*Milföylerin kenarlarından artan parçaları değerlendirmek için toparlayıp disk haline getirerek merdane yardımıyla 20 cm çapında olacak gibi açtım ve airfryerde 180 derecede 15 dakika pişirdim. Fırında da ayrı bir tepside pişirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...