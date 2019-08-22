İş yerinde nasıl davranmalı?

Sevgiyi ve şükran duygusunu göstermenin kanıtlanmış yolları var. Neden bunları iş yerimizdeki ilişkilerde de kullanmayalım ki?

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İş yerinde de sevgi dili mümkün!

İş yerinde kurduğumuz ilişkiler önemlidir çünkü vaktimizin önemli bir kısmını buradaki insanlarla beraber geçiririz. İyi anlaşamadığımız, hoşlanmadığımız insanlarla çalışmak veya iş yerinde sosyal gerginlikler yaşamak enerjimizi tüketir, verimimizi düşürür. Oysaki tam tersi durumda, yani iş yerinizde sevgi dolu ve güvenli bir ortam oluşturduğumuzda, üretkenliğimiz artar, genel ruh halimiz iyileşir, günün en az 8 saatini geçirdiğimiz o mekanda daha rahat edebilmeye başlarız. Bu elbette ki birlikte çalıştığınız herkesi çok sevin anlamına gelmiyor. Yalnızca sevdiğinizi göstermenin ve teşekkür etmenin basit yollarını kullanarak iş yerinizdeki sosyal ilişkilerinizi rahatlatabilir, daha keyifli hale getirebilirsiniz.

 

İŞ YERİNDE SAĞLIKLI BESLENME NASIL OLUR?

 

Gary Chapman’ın ‘5 Sevgi Dili’ kitabında anlattığı üzere, çiftlerin birbirine sevgisini göstermek için kullandığı 5 temel yol var: 

 

  • Hediyeleşmek
  • Kaliteli zaman geçirmek
  • Sevgi sözcükleri
  • Hizmet etmek
  • Dokunmak

     

Herkesin ihtiyaçları ve karakter yapıları farklı olduğu için de, farklı insanlar kendilerine duyulan sevginin farklı şekillerde ifade edilmesinden hoşlanıyor. Siz sevginizi hediyeler vererek ve hizmet ederek göstermeyi seviyor olabilirsiniz ama sevgiliniz sevgi sözcüklerini ve kaliteli zaman geçirmeyi tercih ediyor olabilir. Burada devreye kaliteli iletişim giriyor; içinde bulunduğunuz ilişkide sevginin nasıl yol alacağını konuşursanız, iki taraf için de işleri oldukça kolaylaştırmış olursunuz.

 

İş yerinde sevgi dili kullanmak

Chapman’ın 5 Sevgi Dili teorisi, yalnızca romantik ilişkiler için değil, her türlü ilişki için kullanılabilecek yöntemleri içeriyor. 2012’de yazdığı ‘İş yerinde 5 Sevgi Dili’ kitabında, romantik ilişkilerde kullanılan sevgi dilinin işyeri ilişkilerine uyarlanabileceği anlatılıyor.

Kitaba göre, sevgiyi gösterme yollarını iş yerinde de kullanmayı deneyebilirsiniz:

 

1- Hediyeleşmek

Sevginizi ve takdirinizi her zaman büyük ve pahalı bir hediyeyle göstermeniz gerekmez. İşyerindeki arkadaşınıza, patronunuza ya da çalışanınıza onun hoşuna gidebilecek herhangi bir şey vermeniz, onu sevdiğinizi ve önemsediğinizi göstermek için harika bir yoldur. Evde yaptığınız kurabiyeden ona da götürün, onu anımsatan bir defter alın ve masasına bırakın, yaratıcı ve basit olun. Hediye alıp vermek, kişiler arasındaki güven ve sevgi bağını güçlendirir.

 

2- Kaliteli zaman geçirmek

İş arkadaşlarınıza ya da çalışanlarınıza onlara değer verdiğinizi göstermenin bir yolu da, onlarla bir şeyler içmek, öğle yemeği yemek ya da başka bir aktivite için zaman ayırmanızdır. Bir kahve içmeye davet etmek, iş dışında bir şeyler konuşabileceğiniz bir ortamda zaman geçirmek için teklif sunduğunuzda, bu ‘seninle vakit geçirmekten hoşlanıyorum’ mesajı haline gelir. Elbette karşınızdakinin de buna istekli olacağından, davetinizi bir zorunluluk gibi görmeyeceğinden emin olmalısınız.

 

MUTLULUĞUN SIRRI NEDİR?

 

3- Takdir sözcükleri

Takdir edilmek, motivasyonu artıran en önemli şeylerden biridir. Yaptığınız iş takdir gördüğünde işinize daha sıkı sarılırsınız, sonraki projelerinizde de daha hevesli olursunuz. İş yerinde de birini takdir ederken iki kez düşünmeyin, teşekkür edin, yaptığı işi beğendiğinizi söyleyin ve takdirinizi ifade edin.

 

4. Hizmet etmek

Çalışma yerlerinde kimsenin yapmak istemeyeceği ufak tefek işler vardır ve bazen bu işleri üstlenmek, çalışma arkadaşlarınıza onlara değer verdiğinizi göstermenin iyi bir yolu olabilir. Sabahları masasına kahve getirmek, ufak tefek işleri onun üzerinden almak iş arkadaşınıza sevildiğini hissettirecektir.

 

5. Dokunmak

5 sevgi dili arasında önemli bir yeri olan dokunmak, mevzu iş yerindeki ilişkilere geldiğinde biraz hassas bir konu olabiliyor. Resmi bir ilişki kurduğunuz iş arkadaşınıza aniden sarılarak sevginizi göstermeniz elbette ki herkesin hoşuna gidebilecek bir davranış değildir. Dahası, ilişkide olduğunuz kişi sizden düşük bir pozisyondaysa ona dokunmanızdan hoşlanmamasına rağmen bunu ifade etmekte zorlanabilir –ki bu da tipik bir taciz vakasının yolunu açar. Samimi olduğunuz insanlara hafifçe dokunmak, arada sırada gidip sarılmak iyi bir fikir olabilir ama iş yerinde sevgi dili olarak kullanmak için dokunmak, önceliğiniz olmamalı.

 

DOKUNMAK İYİLEŞTİRİYOR

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